Это путешествие соединяет величие древнего Китая и уют традиционной культуры.
Вы погрузитесь в атмосферу Запретного города — бывшей резиденции императоров династий Мин и Цин, узнаете о его символике и тайнах дворцовых ритуалов.
А затем отправитесь в камерную чайную, где профессиональные мастера проведут церемонию и раскроют секреты сортов чая и их особого воздействия.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Запретный город — величественный дворцовый комплекс, которому более 600 лет.
- Залы, где императоры принимали послов и проводили ритуалы.
- Домашнюю чайную — атмосферное место, скрытое от туристических групп. Здесь вас ждёт церемония с дегустацией разных сортов чая.
И узнаете:
- как устроен дворцовый комплекс и почему у него 9999,5 комнат.
- почему число и планировка имели сакральное значение в жизни императоров.
- какие легенды и интриги хранят стены Запретного города.
- как китайцы веками совершенствовали чайную церемонию и почему чай считают жидкой поэзией.
Организационные детали
- Включено: услуги гида, чайная церемония.
- Не включено: билеты в Запретный город (60 юаней за чел.), такси по городу (стоимость по счётчику).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1026 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!
