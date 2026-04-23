Мои заказы

Пекин ночью

Полюбоваться древней городской стеной, прогуляться по старинным улочкам и насладиться китайским чаем
Ночной Пекин звучит по-особенному. В мягком свете огней старые стены и современные кварталы будто ведут тихий диалог.

Прогулка по древнему городу плавно перейдёт в чайную церемонию и ужин с уткой по-пекински — атмосферное и насыщенное завершение дня в столице.
4 отзыва
Описание экскурсии

Участок городской стены эпохи Мин. Вы пройдёте по крупному сохранившемуся фрагменту укреплений 15 века, заложенных при императоре Юнлэ. Увидите мощную угловую башню 1436 года и узнаете, как в конце 20 века стену буквально собирали заново благодаря жителям города.

Исторический квартал Дашилань. Один из самых атмосферных районов старого Пекина. Узкие переулки и лавочки с вековой историей помогут представить, каким был город в эпоху династии Мин.

Чайная церемония. Вы попробуете несколько сортов напитка — от зелёного до улуна и пуэра — и разберётесь в различиях вкуса и способах заваривания.

Утка по-пекински. По желанию завершите маршрут ужином со знаменитым традиционным блюдом.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле KIA, Toyota, Volkswagen или Buick, а также чайная церемония
  • Дополнительно по желанию оплачивается ужин
  • Можем забрать вас из аэропорта или отвезти туда после экскурсии — за доплату $50–70
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 214 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Спасибо большое Сергею за небольшое вечернее путешествие по Пекину. Погуляли, посмотрели ночной город, сделали много фото🔥🔥🔥
Юлия
Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что было запланировано, отдельная благодарность за ресторан в котором попробовали прекрасную утку по Пекинским, просто шедевр. Экскурсия чудесная, экскурсовод поекрасный! Еще раз обязательно вернемся, чтобы посетить Китайскую стену. Удачи и хороших туристов!
Ответ организатора:
Большое спасибо вам Юлия!🌹🌹🌹. Хорошо. Жду ваш в Пекине. Удачи вам всего хорошего и здоровья и счастья 🌹🍵🎉
Александра
Благодарю Андрея от всей души. Подбирала экскурсию своим туристам на время вечерне-ночного транзита в Пекина. Было не так много времени обзорно посмотреть вечерний город, Андрей помог. Туристов такси привезло не в тот отель, вышло непонимание, Андрей быстро переориентировался и вовремя прибыл в нужное место. Все очень оперативно, прогулка получилась!
В
Экскурсовод Миша - супер! Экскурсия была по самым важным и интересным местам Пекина, очень понравилось
Николай
экскурсии нам все понравилось, Андрей все рассказал нам интересно, больше спасибо,

Входит в следующие категории Пекина

25%
Скидка при заказе до 30 июня
280выгода $70
от $210 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.