Ночной Пекин звучит по-особенному. В мягком свете огней старые стены и современные кварталы будто ведут тихий диалог. Прогулка по древнему городу плавно перейдёт в чайную церемонию и ужин с уткой по-пекински — атмосферное и насыщенное завершение дня в столице.

Описание экскурсии

Участок городской стены эпохи Мин. Вы пройдёте по крупному сохранившемуся фрагменту укреплений 15 века, заложенных при императоре Юнлэ. Увидите мощную угловую башню 1436 года и узнаете, как в конце 20 века стену буквально собирали заново благодаря жителям города.

Исторический квартал Дашилань. Один из самых атмосферных районов старого Пекина. Узкие переулки и лавочки с вековой историей помогут представить, каким был город в эпоху династии Мин.

Чайная церемония. Вы попробуете несколько сортов напитка — от зелёного до улуна и пуэра — и разберётесь в различиях вкуса и способах заваривания.

Утка по-пекински. По желанию завершите маршрут ужином со знаменитым традиционным блюдом.

Организационные детали