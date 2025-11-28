Индивидуальная
Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
Открыть творческую душу города и увезти на память сделанные своими руками традиционные сувениры
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
$ за человека
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Пекинское кулинарное приключение: местный рынок и мастер-класс по приготовлению блюд
Научиться торговаться по-пекински и сделать культовый китайский ужин
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
от $270 за человека
