Многогранный Пекин: от изобретений до утки

Современные технологии, древняя история, искусство и кухня
Это глубокое и разностороннее знакомство с Пекином.

Вы погрузитесь в китайскую цивилизацию через взаимосвязь её великого прошлого, живой культуры и современной жизни. В музее науки и техники осознаете фундамент, на котором построен Китай.

Окунётесь в многовековые традиции через искусство чайной церемонии и захватывающую акробатику, а ещё попробуете символ страны на вкус.
Описание экскурсии

9:00 — выезжаем из вашего отеля и едем в павильон «Свет Китая» музея науки и техники

Вы увидите:

  • модели и реконструкции великих изобретений Древнего Китая
  • сейсмограф Чжан Хэна, астрономические инструменты, водяные часы и другие механизмы
  • уникальные экспонаты, демонстрирующие вклад Китая в науку и технику

И узнаете:

  • как изобрели бумагу, подвижные литеры, компас и порох
  • как практические нужды в навигации, лечении, земледелии и учёте времени рождали инженерные идеи
  • почему Китай опередил время

12:00–13:00 — чайная церемония

Вы побываете на традиционном чаепитии и узнаете об основных ритуалах. А мы расскажем, почему чай в Китае — это философия гармонии и уважения и какие сорта растут в разных регионах.

14:30–15:30 — акробатическое шоу в Красном театре (оплачивается дополнительно)
Вас ждут головокружительные номера артистов — вас удивят их баланс, сила и ловкость. Вы узнаете, сколько лет они тренируются, а ещё — как традиции китайской культуры и боевых искусств отражены в акробатике.

16:00–17:00 — дегустация утки по-пекински (оплачивается дополнительно)
Вы попробуете легендарное китайское блюдо — а мы расскажем, почему оно стало национальным символом, как правильно его готовить, подавать и есть.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes (детского кресла нет, но вы можете взять своё), чайная церемония
  • Дополнительные расходы: билет в Музей науки и техники — 30 юаней (~$4,2)за чел., акробатическое шоу — 280–880 юаней ($40–124) за чел. в зависимости от места, пекинская утка — 200–400 юаней ($28–56) за чел.
  • Столик в ресторане и билеты на шоу нужно бронировать заранее — мы всё организуем, просто сообщите нам, что точно хотите посетить эти активности
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
читать дальше

от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

