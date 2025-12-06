Это глубокое и разностороннее знакомство с Пекином. Вы погрузитесь в китайскую цивилизацию через взаимосвязь её великого прошлого, живой культуры и современной жизни. В музее науки и техники осознаете фундамент, на котором построен Китай. Окунётесь в многовековые традиции через искусство чайной церемонии и захватывающую акробатику, а ещё попробуете символ страны на вкус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

9:00 — выезжаем из вашего отеля и едем в павильон «Свет Китая» музея науки и техники

Вы увидите:

модели и реконструкции великих изобретений Древнего Китая

сейсмограф Чжан Хэна, астрономические инструменты, водяные часы и другие механизмы

уникальные экспонаты, демонстрирующие вклад Китая в науку и технику

И узнаете:

как изобрели бумагу, подвижные литеры, компас и порох

как практические нужды в навигации, лечении, земледелии и учёте времени рождали инженерные идеи

почему Китай опередил время

12:00–13:00 — чайная церемония

Вы побываете на традиционном чаепитии и узнаете об основных ритуалах. А мы расскажем, почему чай в Китае — это философия гармонии и уважения и какие сорта растут в разных регионах.

14:30–15:30 — акробатическое шоу в Красном театре (оплачивается дополнительно)

Вас ждут головокружительные номера артистов — вас удивят их баланс, сила и ловкость. Вы узнаете, сколько лет они тренируются, а ещё — как традиции китайской культуры и боевых искусств отражены в акробатике.

16:00–17:00 — дегустация утки по-пекински (оплачивается дополнительно)

Вы попробуете легендарное китайское блюдо — а мы расскажем, почему оно стало национальным символом, как правильно его готовить, подавать и есть.

Организационные детали