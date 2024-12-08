8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
«Чайная дегустация и утка по-пекински»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
$290 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Чтобы немного перевести дух, отправимся на дегустацию китайского чая»
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
$270 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономический тур «Скрытые сокровища»
Погрузитесь в атмосферу Пекина, пробуя блюда, которые любят местные жители. Отведайте традиционные блюда и крафтовое пиво в уникальных местах столицы
Начало: Пекин, Shichahai station, выход C
Расписание: Ежедневно в 18:30.
Завтра в 18:30
13 дек в 18:30
$75 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономическая экскурсия по Хутуну
Начало: Ваш отель
«Пешеходная дегустационная экскурсия по Пекину подходит для любителей еды и всех, кто хочет попробовать китайские деликатесы на вкус»
Расписание: Ежедневно в 17:40и в 18:10.
Завтра в 18:10
13 дек в 17:40
от $138 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArtem8 декабря 2024Волшебная поездка с Петром на Стену. Была и историческая часть о Стене и вообще о Китае периода когда стена строилась.
- ААркадий2 декабря 2024Пекин - прекрасный город. Посмотрели ключевые интересные места, познакомились с ним довольно хорошо. Однозначно рекомендую
- MMaria26 ноября 2024Мы в восторге от сервиса нашего гида Петра. Забрал нас из отеля и вернул обратно. Благодаря ему, мы увидели стену
- ААнастасия22 ноября 2024Экскурсия прошла отлично, никаких проблем. Быстро посетители разные достопримечательности, без задержек. Узнали много интересных исторических фактов, а также было просто приятно поговорить и узнать о местном укладе жизни. Спасибо!
- ллера12 ноября 2024Мы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм Неба. Получили массу положительных впечатлений
- ЮЮлия8 ноября 202408.11.2024 года провели день в Пекине с гидом Петром! Это был незабываемый день! Петр очень интересно преподает информацию! Учитывает пожелания клиентов! Рекомендуем!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Дегустационные туры»
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