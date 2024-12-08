Дегустации на экскурсиях в Пекине – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Пекине на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
На машине
50 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
«Чайная дегустация и утка по-пекински»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
$290 за всё до 4 чел.
Один день в Пекине
На машине
103 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Чтобы немного перевести дух, отправимся на дегустацию китайского чая»
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
$270 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур «Скрытые сокровища» с пивом и дегустацией
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономический тур «Скрытые сокровища»
Погрузитесь в атмосферу Пекина, пробуя блюда, которые любят местные жители. Отведайте традиционные блюда и крафтовое пиво в уникальных местах столицы
Начало: Пекин, Shichahai station, выход C
Расписание: Ежедневно в 18:30.
Завтра в 18:30
13 дек в 18:30
$75 за человека
Гастрономическая экскурсия по Хутуну с 15+ дегустациями
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономическая экскурсия по Хутуну
Начало: Ваш отель
«Пешеходная дегустационная экскурсия по Пекину подходит для любителей еды и всех, кто хочет попробовать китайские деликатесы на вкус»
Расписание: Ежедневно в 17:40и в 18:10.
Завтра в 18:10
13 дек в 17:40
от $138 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Artem
    8 декабря 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Волшебная поездка с Петром на Стену. Была и историческая часть о Стене и вообще о Китае периода когда стена строилась.
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    Петр прекрасный рассказчик, с беглым богатым русским языком. Когда человек начинает использовать пословицы это говорит об уровне понимания языка. Но это половина удовольствия - мы обсудили и прошлое и настоящее, и бытовое и философское. Перед экскурсией заболел ребенок, и гид подстроился под обстоятельства, сделав поездку максимально комфортной. Спасибо, рекомендую от всего сердца.

    Волшебная поездка с Петром на Стену. Была и историческая часть о Стене и вообще о КитаеВолшебная поездка с Петром на Стену. Была и историческая часть о Стене и вообще о Китае
  • А
    Аркадий
    2 декабря 2024
    Один день в Пекине
    Пекин - прекрасный город. Посмотрели ключевые интересные места, познакомились с ним довольно хорошо. Однозначно рекомендую
  • M
    Maria
    26 ноября 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Мы в восторге от сервиса нашего гида Петра. Забрал нас из отеля и вернул обратно. Благодаря ему, мы увидели стену
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    без толпы туристов и комфортно погуляли. Отличная экскурсия, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, было не скучно. Посетили даже те места, что не заявлены в программе. Рекомендуем на все 100%!

    Мы в восторге от сервиса нашего гида Петра. Забрал нас из отеля и вернул обратно. Благодаря
  • А
    Анастасия
    22 ноября 2024
    Один день в Пекине
    Экскурсия прошла отлично, никаких проблем. Быстро посетители разные достопримечательности, без задержек. Узнали много интересных исторических фактов, а также было просто приятно поговорить и узнать о местном укладе жизни. Спасибо!
  • л
    лера
    12 ноября 2024
    Один день в Пекине
    Мы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм Неба. Получили массу положительных впечатлений
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    от достопримечательностей и отличной дружеской атмосферы. Юлия потрясающий, чуткий и внимательный гид, помогала нам с покупками сувениров, отвечала на миллион вопросов, хорошо говорит по-русски, провели день с юмором ❤️😻Отдельно благодарим Женю как организатора: отличные комфортные машины, вода для тех кто забыл, учитывал все наши интересы и дал полную исчерпывающую информацию на все вопросы. Рекомендуем!! И будем пользоваться услугами в следующих поездках. Спасибо за отличное настроение и комфорт!! ❤️✅

    Мы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм НебаМы первый раз в Китае. Ездили на экскурсию с Юлией в Запретный город и Храм Неба
  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    08.11.2024 года провели день в Пекине с гидом Петром! Это был незабываемый день! Петр очень интересно преподает информацию! Учитывает пожелания клиентов! Рекомендуем!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Дегустационные туры»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие до Мутяньюй - и обратно
  2. Один день в Пекине
  3. Гастрономический тур «Скрытые сокровища» с пивом и дегустацией
  4. Гастрономическая экскурсия по Хутуну с 15+ дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Запретный город
  4. Храм Неба
Сколько стоит экскурсия по Пекину в декабре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 290. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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