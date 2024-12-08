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8 часов

Лучший выбор

Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы

Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...

«Чайная дегустация и утка по-пекински»