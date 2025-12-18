За несколько часов вы побываете в десятке стран и прикоснётесь к их ключевым достопримечательностям. Рассмотрите лимузины Мао Цзэдуна и познакомитесь с автомобильной гордостью Китая. А в финале восхититесь поэзией движения — узнаете, как пекинский цирк сочетает в себе древние традиции и современную хореографию.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пекинский парк «Мир» — глобальная архитектура в миниатюре

Вы увидите Эйфелеву башню, Тадж-Махал, пирамиды Египта и статую Свободы в масштабе 1:10. Здесь дети участвуют в квестах, а взрослые отдыхают в тематических кафе и снимают фото у достопримечательностей.

Автомобильный музей — от ретро до технологий будущего

В экспозиции — лимузины Мао Цзэдуна, первые модели Hongqi и современные электрокары. Вы сможете посидеть в салонах, попробовать симулятор гонок и создать собственный дизайн машины в цифровой мастерской. А детей заинтересует сборка моделей из LEGO.

Китайский цирк — синтез традиций и экстрима

На арене — акробаты с шестами, балансирование на шагающих шарах, огненные номера и шоу «Павлин» с костюмами от лауреата «Оскара» Тима Йипа. После представления — мастер-классы по жонглированию и аквагрим для детей.

Вы узнаете:

чем китайская архитектура отличается от западной

как автомобили Мао Цзэдуна отражают историю Китая, а современные электрокары — его амбиции в экологии

почему модели Hongqi стали символом национального престижа

как цирковые трюки связаны с боевыми искусствами

почему акробатика считается высшей формой гармонии тела и духа в китайской культуре

Организационные детали