За несколько часов вы побываете в десятке стран и прикоснётесь к их ключевым достопримечательностям. Рассмотрите лимузины Мао Цзэдуна и познакомитесь с автомобильной гордостью Китая.
А в финале восхититесь поэзией движения — узнаете, как пекинский цирк сочетает в себе древние традиции и современную хореографию.
Описание экскурсии
Пекинский парк «Мир» — глобальная архитектура в миниатюре
Вы увидите Эйфелеву башню, Тадж-Махал, пирамиды Египта и статую Свободы в масштабе 1:10. Здесь дети участвуют в квестах, а взрослые отдыхают в тематических кафе и снимают фото у достопримечательностей.
Автомобильный музей — от ретро до технологий будущего
В экспозиции — лимузины Мао Цзэдуна, первые модели Hongqi и современные электрокары. Вы сможете посидеть в салонах, попробовать симулятор гонок и создать собственный дизайн машины в цифровой мастерской. А детей заинтересует сборка моделей из LEGO.
Китайский цирк — синтез традиций и экстрима
На арене — акробаты с шестами, балансирование на шагающих шарах, огненные номера и шоу «Павлин» с костюмами от лауреата «Оскара» Тима Йипа. После представления — мастер-классы по жонглированию и аквагрим для детей.
Вы узнаете:
- чем китайская архитектура отличается от западной
- как автомобили Мао Цзэдуна отражают историю Китая, а современные электрокары — его амбиции в экологии
- почему модели Hongqi стали символом национального престижа
- как цирковые трюки связаны с боевыми искусствами
- почему акробатика считается высшей формой гармонии тела и духа в китайской культуре
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Дополнительные расходы: Парк «Мир» — 100 юаней с чел., Автомобильный музей — 30 юаней с чел., китайский цирк
- Оплату мы принимаем в юанях или долларах — за билеты и остаток за экскурсию
- Можно провести экскурсию для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лев — ваша команда гидов в Пекине
Я аккредитованный гид с сертификатом, работаю с 2005 года и хорошо знаю историю и культуру страны. Очень рад познакомиться с вами! Моя цель — показать вам подлинный Пекин через архитектуру, легенды и традиции. Буду рад ответить на ваши вопросы и сделать ваше путешествие насыщенным!
