На экскурсии вы познакомитесь с историей Запретного города, узнаете о жизни китайских императоров, символике дворцовой архитектуры и роли этого комплекса в истории страны.
Мы также поговорим о традициях императорского двора, устройстве резиденции и художественных особенностях одного из самых известных дворцовых ансамблей мира.
Мы также поговорим о традициях императорского двора, устройстве резиденции и художественных особенностях одного из самых известных дворцовых ансамблей мира.
Описание экскурсии
Вы встретитесь с гидом у южных ворот Умэнь Запретного города. Узнаете об истории создания дворцового комплекса, эпохах правления китайских императоров и символике архитектурных элементов.
Далее маршрут пройдёт по главной оси Запретного города:
- Внутренние Золотые мосты;
- ворота Тайхэмэнь;
- Зал Высшей Гармонии;
- Зал Средней Гармонии;
- Зал Сохранения Гармонии.
На каждой остановке гид расскажет об особенностях архитектуры, важных исторических событиях и традициях императорского двора.
Затем мы посетим внутреннюю часть комплекса:
- ворота Цяньцинмэнь;
- Дворец Небесной Чистоты;
- Зал Единения и Мира;
- Дворец Земного Спокойствия;
- Императорский сад.
Вы узнаете о повседневной жизни императорской семьи, придворных обычаях и особенностях дворцового садового искусства.
Организационные детали
Входной билет на территорию Запретного города
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Запретного города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я опытный русскоязычный и китайский гид, работаю с 2018 года. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил университет иностранных языков, свободно говорю
Входит в следующие категории Пекина
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