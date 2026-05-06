Пекин хранит историю веков императорской жизни — и вся она сосредоточена в нескольких кварталах. Вы осмотрите дворцы, где жили и правили сыновья Неба, и парк с белой пагодой над озером. Узнаете о жизни и нравах правителей и поучаствуете в традиционной чайной церемонии. А ещё при желании увидите достойное императорского театра современное акробатическое шоу.

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Описание экскурсии

12:30 — Запретный город. Почти 600 лет этот дворцовый комплекс был закрыт для простых людей. Мы пройдём по центральной оси, осмотрим главные парадные залы и заглянем во внутренние дворы — туда, где кипела придворная жизнь. Вы узнаете, как был устроен императорский гарем, как фэн-шуй определял планировку дворца и почему каждый цвет и каждая цифра здесь что-то означают.

14:30 — Императорский парк Бэйхай, который пережил пять династий и до сих пор выглядит как декорация к сказке. В центре озера — остров Цюнхуа с белой тибетской пагодой, на берегах — павильоны, стена девяти драконов и беседка над водой. Вы узнаете, каким видели идеальный мир китайские правители.

16:30 — чайная церемония. Замедлимся, чтобы вы разобрались в видах чая, правилах заварки и этикете чаепития. Во время дегустации вы выясните, что чай значит в китайской культуре.

17:40 — шоу пекинской акробатики (по желанию). Одно из старейших искусств Китая: баланс, скорость и точность на грани возможного — и праздничная, почти цирковая атмосфера.

Организационные детали

Возьмите с собой паспорт — он нужен для входа в Запретный город

Чайная церемония и дегустация входят в стоимость, питание не предусмотрено

Экскурсия проходит с системой «радиогид», одноразовые наушкики мы выдаём

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: