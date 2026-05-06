Пекин императорский: Запретный город, парк Бэйхай и чайная церемония
Погрузиться в придворную культуру Китая
Пекин хранит историю веков императорской жизни — и вся она сосредоточена в нескольких кварталах. Вы осмотрите дворцы, где жили и правили сыновья Неба, и парк с белой пагодой над озером. Узнаете о жизни и нравах правителей и поучаствуете в традиционной чайной церемонии. А ещё при желании увидите достойное императорского театра современное акробатическое шоу.
12:30 — Запретный город. Почти 600 лет этот дворцовый комплекс был закрыт для простых людей. Мы пройдём по центральной оси, осмотрим главные парадные залы и заглянем во внутренние дворы — туда, где кипела придворная жизнь. Вы узнаете, как был устроен императорский гарем, как фэн-шуй определял планировку дворца и почему каждый цвет и каждая цифра здесь что-то означают.
14:30 — Императорский парк Бэйхай, который пережил пять династий и до сих пор выглядит как декорация к сказке. В центре озера — остров Цюнхуа с белой тибетской пагодой, на берегах — павильоны, стена девяти драконов и беседка над водой. Вы узнаете, каким видели идеальный мир китайские правители.
16:30 — чайная церемония. Замедлимся, чтобы вы разобрались в видах чая, правилах заварки и этикете чаепития. Во время дегустации вы выясните, что чай значит в китайской культуре.
17:40 — шоу пекинской акробатики (по желанию). Одно из старейших искусств Китая: баланс, скорость и точность на грани возможного — и праздничная, почти цирковая атмосфера.
Организационные детали
Возьмите с собой паспорт — он нужен для входа в Запретный город
Чайная церемония и дегустация входят в стоимость, питание не предусмотрено
Экскурсия проходит с системой «радиогид», одноразовые наушкики мы выдаём
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Запретный город — 40–60 юаней (~$6–8) за чел. в зависимости от сезона
Парк Бэйхай — 10 юаней (~$1,5) за чел.
Акробатическое шоу — от 280 юаней (~$39) за чел.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Запретный город
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9384 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России.
Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами читать дальшеуменьшить
и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко.
Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
–
1
–
А
Александр
Отличная экскурсия, очень интересно, гид рассказывает прекрасно, все понятно, все очень понравилось
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Всеволод
Экскурсия очень понравилась! Гид Нина хорошо знает русский язык, материал излагает доступно и интересно. Четыре часа пролетели практически незаметно!
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Д
Дмитрий
В целом все хорошо, но большую часть программы мы просто гуляли, с небольшим количеством информации о месте где мы находимся Гид неплохо говорит по русски, но из-за совокупности окружающего шума и тихого голоса гида, часто было не слышно о чём идёт речь Чай вкусный
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С
Светлана
Спасибо большое, прекрасный день)) Много нового и интересного)
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О
Ольга
Нормально
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