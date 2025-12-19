Вы поедете к Великой Китайской стене, к участку Мутяньюй — одному из самых живописных.
В пути город сменится пригородами, а на самой стене вы неспешно прогуляетесь среди гор и древних укреплений. А после вернётесь в Пекин — с новыми впечатлениями.
Описание экскурсии
8:30 — встреча в центре города у вашего отеля или в другой удобной точке
Едем на Великую Китайскую стену — участок Мутяньюй. Из окна авто вы рассмотрите город и пригороды Пекина.
10:00 — прогулка по стене
Вы буквально пройдёте по истории Китая, подышите горным воздухом и ощутите величие этой страны.
13:00–16:30 — неспешное возвращение в Пекин
На обратном пути можно побывать на чайной церемонии или посмотреть олимпийские объекты — по желанию.
Организационные детали
- Вход на участок Мутяньюй с поздкой на фуникулёре — 200 юаней (~$28,4) за чел.
- Едем на комфортабельном автомобиле — седане, минивэне, микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества человек
- Чайная церемония оплачивается дополнительно и по желанию — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из водителей нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 518 туристов
С 2004 года я работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой таких же профессиональных гидов и переводчиков. Организуем экскурсии, трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
