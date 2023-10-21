Своими глазами увидеть легендарную стену и подняться на самый красивый её участок
Вместе мы пройдём по участку Мутяньюй: вы узнаете историю этого памятника архитектуры, увидите древние башни, насладитесь шикарными видами и сделаете эффектные фото.
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Описание
Что вас ожидает
Покорить чудо света
Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку Мутяньюй, наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.
Не только пешком
У вас есть два варианта попасть на стену. Первый — подняться пешком, но это долго и тяжело. Второй — на фуникулёре за отдельную плату. Сэкономив время на подъёме, вы подольше погуляете по самой стене. А спуститься можно на санях — это очень увлекательно!
Чайная церемония
После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo, Buick или Volkswagen включён в стоимость. Дорога из центра Пекина до стены займёт примерно 1,5 часа в одну сторону.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет на Великую Китайскую стену — 45 юаней/чел.
- Автобус от стоянки до входа — 15 юаней/чел.
- Подъём на стену на фуникулёре и спуск на санях (по желанию) —140 юаней/чел.
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.