Представьте себе путешествие, где каждый шаг по древним камням Великой Китайской стены открывает страницы истории.Ваш путь начнется с участка Мутяньюй, где вас ожидают не только захватывающие панорамы, но и увлекательные

рассказы о том, как строилась эта величественная стена. Вы узнаете о династиях, которые вложили свою душу и мастерство в создание этого архитектурного чуда. Но экскурсия не ограничится только историческими фактами. После прогулки по стене вас ждет чайная церемония, где вы сможете отдохнуть и насладиться изысканными сортами китайского чая, узнавая интересные факты о чайной культуре. Ваш комфорт обеспечен благодаря включенному трансферу на комфортабельном автомобиле. И помните, что покорение Великой Китайской стены - это не только приключение, но и погружение в глубокую историю и культуру Китая

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Покорить чудо света

Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку Мутяньюй, наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.

Не только пешком

У вас есть два варианта попасть на стену. Первый — подняться пешком, но это долго и тяжело. Второй — на фуникулёре за отдельную плату. Сэкономив время на подъёме, вы подольше погуляете по самой стене. А спуститься можно на санях — это очень увлекательно!

Чайная церемония

После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo, Buick или Volkswagen включён в стоимость. Дорога из центра Пекина до стены займёт примерно 1,5 часа в одну сторону

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы