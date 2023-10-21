В Китае есть поговорка: «Тот не герой, кто не поднялся на Великую стену». Мы с радостью станем вашими проводниками по самой главной достопримечательности страны. Вместе мы пройдём по участку Мутяньюй: вы узнаете историю этого памятника архитектуры, увидите древние башни, насладитесь шикарными видами и сделаете эффектные фото.

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Описание

Что вас ожидает

Покорить чудо света

Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку Мутяньюй, наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.

Не только пешком

У вас есть два варианта попасть на стену. Первый — подняться пешком, но это долго и тяжело. Второй — на фуникулёре за отдельную плату. Сэкономив время на подъёме, вы подольше погуляете по самой стене. А спуститься можно на санях — это очень увлекательно!

Чайная церемония

После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo, Buick или Volkswagen включён в стоимость. Дорога из центра Пекина до стены займёт примерно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Входной билет на Великую Китайскую стену — 45 юаней/чел.

Автобус от стоянки до входа — 15 юаней/чел.

Подъём на стену на фуникулёре и спуск на санях (по желанию) —140 юаней/чел.

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.