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Чудо света - Великая Китайская стена

Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Представьте себе путешествие, где каждый шаг по древним камням Великой Китайской стены открывает страницы истории.

Ваш путь начнется с участка Мутяньюй, где вас ожидают не только захватывающие панорамы, но и увлекательные
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рассказы о том, как строилась эта величественная стена. Вы узнаете о династиях, которые вложили свою душу и мастерство в создание этого архитектурного чуда. Но экскурсия не ограничится только историческими фактами.

После прогулки по стене вас ждет чайная церемония, где вы сможете отдохнуть и насладиться изысканными сортами китайского чая, узнавая интересные факты о чайной культуре. Ваш комфорт обеспечен благодаря включенному трансферу на комфортабельном автомобиле.

И помните, что покорение Великой Китайской стены - это не только приключение, но и погружение в глубокую историю и культуру Китая

4.7
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная возможность увидеть одно из чудес света
  • 📸 Шикарные виды и эффектные фото
  • 🏯 Погружение в историю и культуру Китая
  • 🚶‍♂️ Возможность выбрать удобный способ подъёма
  • 🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
Чудо света - Великая Китайская стена
Чудо света - Великая Китайская стена
Чудо света - Великая Китайская стена

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Участок Мутяньюй
  • Древние башни
  • Бойницы
  • Часовые башни
  • Ворота
  • Огневые точки

Описание экскурсии

Покорить чудо света

Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку Мутяньюй, наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.

Не только пешком

У вас есть два варианта попасть на стену. Первый — подняться пешком, но это долго и тяжело. Второй — на фуникулёре за отдельную плату. Сэкономив время на подъёме, вы подольше погуляете по самой стене. А спуститься можно на санях — это очень увлекательно!

Чайная церемония

После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo, Buick или Volkswagen включён в стоимость. Дорога из центра Пекина до стены займёт примерно 1,5 часа в одну сторону
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на Великую Китайскую стену — 45 юаней/чел.
  • Автобус от стоянки до входа — 15 юаней/чел.
  • Подъём на стену на фуникулёре и спуск на санях (по желанию) —140 юаней/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2667 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что он будет нашим гидом. На деле оказалось по другому. Борис нас встретил в аэропорту,
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довез до гостиницы, помог разместится, потому что китайцы очень плохо говорят на английском языке, и многие вопросы переводил Борис. То есть Бориса мы видели только 24.03. Остальные дни с нами был другой гид, звали его Андрей. Очень скромный, культурный, всегда аккуратный, очень общительный, хорошо знает окрестности Пекина. На все вопросы отвечал очень расширенно и достаточно понятно. Приходилось переспрашивать, но Андрей не обижался, даже радовался, что может практиковать свой русский язык. Грубо говоря он был нашим переводчиком, потому что мы просили его везде с нами ходить (магазины, кафе). Он помогал нам разобраться в китайском меню и советовал, какое блюдо выбрать. Исторические данные про Китайскую стену он рассказал не так развернуто (языковая трудность), но мы многое сами знали. У Андрея была своя машина, на которой он нас везде возил по городу и достопримечательностям Пекина. Посоветую его семьям, которые любят активный отдых. Мы с Андреем были на Китайской стене, на стеклянной обзорной площадке Шилинся, на развлекательном шоу «Золотая маска», чайной церемонии, насладились китайской кухней. Экскурсию по Запретному городу, Храму неба, монастырь Тебетского буддизма провела другая гид Лариса. Она очень хорошо владеет русским языком, мы были в восторге от ее исторических рассказов и погружения в китайскую культуру. В целом путешествие понравилось и мы получили много ярких впечатлений.

Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что+1
Мы путешествовали семьей с 24.03.24 по 28.03.24 по Пекину. Организатором был Борис, изначально я думала, что
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A
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
1-й день - посещение основных достопримечательностей Пекина 2-й
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день - поездка к Великой Китайской стене

Мы прилетали рано утром 05.11.23 и договорились уже с гидом (Сергей, но это псевдоним, фактически он китаец, но достаточно уверенно говорит на русском).

Мы смогли посетить все запланированное, много провели времени вместе, Сергей очень доброжелательный и располагающий к себе человек, т. к. мы были с дороги и в этот день нам не повезло с погодой и мы были с ребенком, то мы погружались в историю не глубоко, скажем так основные аспекты были затронуты Сергеем и нам было этого достаточно, при этом мы очень много разговаривали о жизни китайцев в Пекине, особенностях, образовании и в целом было очень интересно узнать.
В первый день, так как замерзли немного из-за дождя, мы попросили отвезти нас на чайную церемонию, где Сергей выступил переводчиком, для более комфортного восприятия информации. Ничего не навязывал, как во многих тур. маршрутах условно Турции/Египта.

У Сергея хороший и комфортный автомобиль (Volvo XC60) и было комфортно добраться до Великой Китайской стены, после посещения, на это ушло половина дня, мы попросили отвезти нас в торговый центр куда нам надо было, Сергей любезно согласился.

В целом рекомендую, без опозданий, хороший русский язык, помощь в различных бытовых вопросах нахождения (где поесть Пекинскую утку, вызвать такси, узнать о местной культуре больше, быте и. т. д.). В связи с тем, что мы сами не инициировали вопрос погружения в историю посещаемых мест, не могу сказать тут ничего, но безусловно Сергей рассказывал про все посещаемые места в той мере, которая нам была необходима.

Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
Мы были в Пекине с 05.11.23 по 08.11.23 Заранее договорились через WhatsApp с Пэн, мы решили взять 2 экскурсии на 2 полных дня.
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О
Ездили на индивидуальную экскурсию. Остались в восторге. Нас забрали от отеля, много интересного рассказали про Пекин, легенды Китайской стены. Нам повезло очень с погодой, увидели и горы и китайскую стену
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на далёкое расстояние. Далее у нас была чайная церемония, девушка рассказала нам много интересного про чай, попробовали 5 сортов. Все прошло на высшем уровне, интересно, с подобными ответами на все наши вопросы. Спасибо вам большое! От всей души рекомендуем!

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Ю
Брали экскурсию на Великую Китайскую стену, мы прилетали в Пекин утром, потом заселение в отель-хотели не терять свободное время и заказать поездку на 12-13 часов, в других местах не удалось
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найти. Здесь, к счастью, нашли. Экскурсовод Сергей хорошо говорит по-русски, много рассказал о жизни в стране, понимает наш русский юмор))) В общем, чувствовали себя очень комфортно, всё интересно - остались только положительные впечатления! Рекомендую!

Брали экскурсию на Великую Китайскую стену, мы прилетали в Пекин утром, потом заселение в отель-хотели не
Брали экскурсию на Великую Китайскую стену, мы прилетали в Пекин утром, потом заселение в отель-хотели не
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Ольга
Очень понравилась экскурсия. Отличный гид Пэн Чжан. Комфортный автомобиль, не утомительная дорога, по пути рассказ гида, который очень хорошо владеет русским языком. После экскурсии (где были учтены наши все пожелания), гид ответил на все интересующие нас вопросы: что еще посетить, где пообедать, так же помог зарегистрироваться для посещения Запретного города. Экскурсией Великая Китайская стена очень довольны и гидом тоже. Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия. Отличный гид Пэн Чжан. Комфортный автомобиль, не утомительная дорога, по пути рассказ гида,
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Мария
Наш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча в 6 утра, потому что мы хотели успеть на стену в теч пересадки в Пекине. Много рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Купил все билеты и в машине предусмотрительно имел воду. Рекомендую!
Наш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча в
Наш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча в
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