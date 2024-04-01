Ваш путь начнется с участка Мутяньюй, где вас ожидают не только захватывающие панорамы, но и увлекательные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная возможность увидеть одно из чудес света
- 📸 Шикарные виды и эффектные фото
- 🏯 Погружение в историю и культуру Китая
- 🚶♂️ Возможность выбрать удобный способ подъёма
- 🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Участок Мутяньюй
- Древние башни
- Бойницы
- Часовые башни
- Ворота
- Огневые точки
Описание экскурсии
Покорить чудо света
Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку Мутяньюй, наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.
Не только пешком
У вас есть два варианта попасть на стену. Первый — подняться пешком, но это долго и тяжело. Второй — на фуникулёре за отдельную плату. Сэкономив время на подъёме, вы подольше погуляете по самой стене. А спуститься можно на санях — это очень увлекательно!
Чайная церемония
После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Volvo, Buick или Volkswagen включён в стоимость. Дорога из центра Пекина до стены займёт примерно 1,5 часа в одну сторону
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет на Великую Китайскую стену — 45 юаней/чел.
- Автобус от стоянки до входа — 15 юаней/чел.
- Подъём на стену на фуникулёре и спуск на санях (по желанию) —140 юаней/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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