Идеальный день для ценителей истории, природы и гастрономии! Комфортный трансфер из Пекина. Величие дикой Стены Симатай и магия древнего городка Губэй. После экскурсий — погружение в эстетику чайной церемонии в уютном городском чайном клубе. Завершением дня станет мастер-класс и ужин с легендарной уткой по-пекински. Всё в одном дне с русскоговорящим гидом!
Описание экскурсииОт силы Стены до вкуса Пекина: путешествие в сердце Китая за один день Самые яркие краски Пекина — это когда грандиозность Великой стены встречается с атмосферой старого Китая, а насыщенный маршрут завершается тонкой чайной эстетикой и легендарной пекинской кухней. Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть «настоящий» Китай в одном дне — без спешки, но с максимальной концентрацией впечатлений. Великая Китайская стена Симатай Начнём с Великой Китайской стены на участке Симатай — одном из самых аутентичных и живописных отрезков, где древняя каменная лента уходит по горным хребтам, а сторожевые башни открывают панорамные виды, ради которых сюда едут фотографы и ценители истории. Подъём на фуникулёре быстро переносит вас к высоте и простору: здесь особенно ясно ощущается масштаб сооружения и то, как гармонично оно вписано в ландшафт. Водный городок Губэй После горной строгости Симатая маршрут меняет настроение на кинематографичное: Губэйшуйчжэнь — «водный городок» Губэй — встречает каналами, мостиками, фонарями и улочками в стиле древнего Китая. Здесь приятно гулять в собственном темпе, рассматривать мастерские и фасады, ловить отражения в воде и собирать атмосферные кадры, словно из исторического фильма. Чайная церемония и утка по-пекински Изюминка дня — не только локации, но и смена ритма: в городском чайном клубе вас ждёт знакомство с традицией Гунфуча и дегустация премиальных сортов китайского чая. Это спокойная, красивая пауза, которая «собирает» впечатления и открывает Китай через вкус, аромат и эстетику. Финальный аккорд — утка по-пекински: трансфер в ресторан, где это блюдо подают как ритуал. Официант покажет, как правильно собрать блинчик с хрустящей кожицей, соусом и овощами — и день завершится самым правильным способом: вкусно, ярко и по-пекински.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Симатай
- Водный городок Губэй
- Чайный клуб
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспорт
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Дополнительный сбор - 320 юаней/чел: /n входной билет на участок стены Симатай/n билет на проезд на фуникулёре в обе стороны/n входной билет в город на воде Губэй
- Утка по-пекински
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 фев 2026
Замечательная экскурсия! Комфортабельный, чистый автомобиль и очень аккуратный водитель. Ирина Владимировна много и интересно рассказывала. Все проходы организованы без стояния в очередях. Достаточно времени для самостоятельного осмотра стены и фото. По рекомендации гида посетили китайский цирк и не пожалели, очень понравилось! После ужина с уткой по-пекински получили подарки на память, было неожиданно и очень приятно)) Спасибо!!!
T
Torgovkin
27 янв 2026
Ирине выражаем благодарность за прекрасный тур на Китайскую стену. Идеальная организация тура. По дороге узнали много интересных фактов о истории Китая и современную жизнь Пекина. Ирина произвела впечатление как доброжелательного, отзывчивого человека и интересного собеседника.
А
Алина
10 янв 2026
Это была любовь с первого взгляда! Мы за один день потрогали руками древнюю Стену (не туристическую, а почти дикую, с крутыми подъёмами!), побродили по нереально красивому городку с каналами, потом нас угощали элитным чаем в таком стильном клубе, а на ужин та самая правильная утка по-пекински!
А
Алена
20 дек 2025
Спасение для родителей, которые хотят показать ребёнку «нескучную» историю! Наш 14-летний сын обычно скучает в музеях, но здесь был в полном восторге. Подъём на фуникулёре на Стену, лазание по башням
И
Игорь
15 дек 2025
Честно: я не любитель долгих экскурсий. Но это — исключение. Всё было чётко, без суеты и топтания на месте. Автомобиль комфортный, группа маленькая, никто никого не ждал. На Стене дали
И
Ирина
12 ноя 2025
Это лучший день в Китае! Всё идеально: дикая Стена Симатай, сказочный городок Губэй, изысканная чайная церемония и та самая утка. Продумано до мелочей, впечатлений — на неделю вперёд. Гид — настоящий профессионал. Если хотите увидеть всё самое главное за один день — это ваш тур. Огромное спасибо!
Д
Денис
11 ноя 2025
Идеально для первого раза. Увидел и мощь истории, и её уют. Никакой суеты, только атмосфера. Утка стала достойным финалом. Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Пекина
