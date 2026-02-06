Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Идеальный день для ценителей истории, природы и гастрономии! Комфортный трансфер из Пекина. Величие дикой Стены Симатай и магия древнего городка Губэй. После экскурсий — погружение в эстетику чайной церемонии в уютном городском чайном клубе. Завершением дня станет мастер-класс и ужин с легендарной уткой по-пекински. Всё в одном дне с русскоговорящим гидом! 5 6 отзывов

Описание экскурсии От силы Стены до вкуса Пекина: путешествие в сердце Китая за один день Самые яркие краски Пекина — это когда грандиозность Великой стены встречается с атмосферой старого Китая, а насыщенный маршрут завершается тонкой чайной эстетикой и легендарной пекинской кухней. Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть «настоящий» Китай в одном дне — без спешки, но с максимальной концентрацией впечатлений. Великая Китайская стена Симатай Начнём с Великой Китайской стены на участке Симатай — одном из самых аутентичных и живописных отрезков, где древняя каменная лента уходит по горным хребтам, а сторожевые башни открывают панорамные виды, ради которых сюда едут фотографы и ценители истории. Подъём на фуникулёре быстро переносит вас к высоте и простору: здесь особенно ясно ощущается масштаб сооружения и то, как гармонично оно вписано в ландшафт. Водный городок Губэй После горной строгости Симатая маршрут меняет настроение на кинематографичное: Губэйшуйчжэнь — «водный городок» Губэй — встречает каналами, мостиками, фонарями и улочками в стиле древнего Китая. Здесь приятно гулять в собственном темпе, рассматривать мастерские и фасады, ловить отражения в воде и собирать атмосферные кадры, словно из исторического фильма. Чайная церемония и утка по-пекински Изюминка дня — не только локации, но и смена ритма: в городском чайном клубе вас ждёт знакомство с традицией Гунфуча и дегустация премиальных сортов китайского чая. Это спокойная, красивая пауза, которая «собирает» впечатления и открывает Китай через вкус, аромат и эстетику. Финальный аккорд — утка по-пекински: трансфер в ресторан, где это блюдо подают как ритуал. Официант покажет, как правильно собрать блинчик с хрустящей кожицей, соусом и овощами — и день завершится самым правильным способом: вкусно, ярко и по-пекински.

