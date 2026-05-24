читать дальше уменьшить

что ещё нам нужно обязательно посетить. Заехали по пути в аптеку (по нашей просьбе). И свозил нас на Чайную церемонию, тоже по просьбе. Это все вроде бы и мелочи,но из них складывается общее впечатление.

А теперь по самой экскурсии. Забрал от отеля в оговоренное время, на хорошей машине. С комфортом доехали. Начали со Стены. Все объяснил, рассказал, предложил варианты. Все время был с нами. Поднялись на стену, сходил, пофотографировал (тоже по просьбе, кстати, ни разу не отказал в наших просьбах), спустились, прошли через Губэй. Поели. По пути много чего интересного рассказывал.

Знаете, мы прилетели за сутки до экскурсии и Пекин нам вообще не понравился. Но благодаря Коле мы начали влюбляться в город и прилетим ещё обязательно.

Экскурсия была на русском языке, с английским у нас сложно)))

Всем рекомендую Софью и ее компанию!