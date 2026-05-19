Мои заказы

Водный город Губэй – экскурсии в Пекине

Найдено 14 экскурсий в категории «Водный город Губэй» в Пекине на русском языке, цены от $90, скидки до 17%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
10 часов
102 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Начало: Отель Legend (ул. Цзиньбао, 92, район Дунчэн)
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$100 за человека
Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай
Пешая
9 часов
-
15%
71 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
$306$360 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Пекина в водный город Губэй и на участок ВКС Симатай
10 часов
-
10%
3 отзыва
Билеты
Экскурсия из Пекина в водный город Губэй и на участок ВКС Симатай
Начало: Пекин
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
$324$360 за всё до 6 чел.
«Дикая» Великая Китайская стена Симатай и водный городок Губэй
10 часов
-
17%
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикая» Великая Китайская стена Симатай и водный городок Губэй
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
$298.80$360 за всё до 6 чел.
Губэй и Симатай - «дикий» участок Великой китайской стены и водный поселок
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй и Симатай - «дикий» участок Великой китайской стены и водный поселок
Начало: Ваш отель
$350 за всё до 6 чел.
Губэй - город на воде
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй - город на воде
Начало: Пекин
$320 за всё до 6 чел.
Губэй водный городок и Сыматайская стена
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Губэй водный городок и Сыматайская стена
Начало: Пекин
Завтра в 09:00
29 мая в 17:00
$250 за всё до 5 чел.
Венеция северного Китая: Симатай и Губэй
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция северного Китая: Симатай и Губэй
Начало: Ваш отель в Пекине
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$332.50$350 за всё до 6 чел.
Знакомство с чудом света Симатай и прогулка по старому городу Губэй
6 часов
-
5%
Билеты
Знакомство с чудом света Симатай и прогулка по старому городу Губэй
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$342$360 за всё до 5 чел.
Цзиньшаньлин, Симатай и экскурсия по водному городу Губэй
Пешая
9 часов
Индивидуальная
Цзиньшаньлин, Симатай и экскурсия по водному городу Губэй
Погрузитесь в атмосферу истории и культуры Китая, посетив два уникальных участка Великой китайской стены и очаровательный водный город
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 13:00.
$418 за человека
От водных каналов к каменным стенам: Губэй и Симатай за один день
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От водных каналов к каменным стенам: Губэй и Симатай за один день
Начало: Место встречи у вашего отеля
$300 за всё до 5 чел.
Настоящий Китай: Симатай и водный город Губэй в группе
На автобусе
12 часов
Групповая
Настоящий Китай: Симатай и водный город Губэй в группе
Начало: Пекин, точка сбора
$90 за человека
Губэй и Великая китайская стена Симатай - индивидуально
12 часов
Билеты
Губэй и Великая китайская стена Симатай - индивидуально
Начало: Пекин, ваш отель
$900 за билет
Премиум-маршрут: «Империя любви: От клятвы до Великой стены»
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Премиум-маршрут: «Империя любви: От клятвы до Великой стены»
Начало: Ваш отель
$488 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай
Незабываемое путешествие с отличным гидом!

Мы с друзьями недавно вернулись с экскурсии «Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай» и остались в полном восторге!

Гид Юра очень внимательный, доброжелательный и
читать дальшеуменьшить

профессиональный.
Он подстраивал маршрут под наши пожелания, подсказывал, где лучше перекусить и что посмотреть.
Гид не только отлично говорит по-русски, но и действительно увлечён историей. Узнали много нового о династиях Мин и Цин, строительстве стены и быте китайцев.
Нас забрали на комфортабельной машине прямо от отеля. По пути к стене подвезли к фуникулёру, чтобы не утомлять. На самой стене гид не торопил, фотографировал нас, показывал лучшие ракурсы.
Кроме стены, мы побывали в живописном городе на воде Губэй, сделали много классных фото и узнали много информации о быте в древнем Китае. Мы сделали массу красивых фото и получили массу впечатлений!

Большое спасибо Софье и Юре за отличную организацию экскурсии и замечательно проведённое время!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Здравствуйте! Сегодня были на экскурсии в комфортном и уютном городке Губей, поднялись на Великую Китайскую стену! Находимся под приятным впечатлением дегустируя божественную Утку «по Пекински»! Хочется выразить безмерные слова благодарности гиду Ирине за прекрасную и содержательную экскурсию и за её отличные человеческие качества! Будем рекомендовать её всем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай
Заказали 19 мая. Гид Юрий быстро доставил, все понравилось. Участок стены с шикарными видами. поездка на фуникулёре и прокатились на лодке. Теперь имеем представление о Великой Китайкой Стене. Какое это огромное сооружение
Юрию спасибо за отличные фотографии.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Понравилась программа экскурсии. Это был наш 2 день прибывания в Китае и в Пекине и мы сделали правильный выбор поехав к Великой Китайской стене.
Экскурсовод отлично знает историю своей страны и
читать дальшеуменьшить

России! Переплетает в рассказе известные нам факты с фактами китайской истории. Показал нам ресторанчик в Губее, маленький, у воды, в очень живописном месте и больше мы такой кухни нигде не ели.) Так же утка была восхитительной! За сувениры отделок спасибо! Да, на чайной церемонии мы много купили, не жалеем! Вообщем - рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай
Первый раз в Пекине. Решили взять частную экскурсию на китайскую стену и в город Губэй. Как всегда обратились в Sputnik. Все было отлично. Наш гид Сергей забрал нас из отеля
читать дальшеуменьшить

на комфортном автомобиле без опоздания. Мы быстро нашли с ним общий язык, он хорошо говорит по русски, общительный, веселый, много рассказывал не только о Китайской стене, но и об истории Китая, о жизни в Пекине. Большое спасибо Сергею за прекрасно проведенный день.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Мы с семьей очень благодарны Ирине за проведенный день. Получили море впечатлений! День выдался очень насыщенным. Утро началось с поездки на лодочке через город Губей, затем на фуникулере добрались до
читать дальшеуменьшить

Великой Китайской стены. Виды открывались просто потрясающие! На стене было мало людей, мы смогли насладиться этой достопримечательностью без толп туристов. Затем мы прошлись по городу Губей. Несмотря на то, что это новодел, городок оставил хорошее впечатление. Прогуливаясь по узким улочкам, почувствовали умиротворение. Далее направились на чайную церемонию, потом на шоу акробатов и на последок попробовали настоящую утку по-пекински. Спасибо огромное Ирине за приятные презенты в конце дня!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай
Наш гид был Лёня, хороший и веселый человек, отличный рассказчик и водитель, отвечал на наши вопросы.
Выехали утром, доехали до Губей, прошли через город и поднялись на фуникулере на стену. Нам повезло, что кроме нас там было буквально человек 10.
По пути назад мы заехали на чайную церемонию, где нам дали попробовать разные виды чая, рассказали про способы заваривания и культуру чаепития.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Нам очень всё понравилось, за один день посетили Великую стену, шоу акробатов, чайную церемонию и ресторан с пекинской уткой. По пути гид Ирина много рассказывала нам по истории Китая, Пекина. Мы очень рады.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Одна из лучших экскурсий на моей памяти! Наш гид Ирина была просто великолепна🥰 Прекрасно владеет материалом и русским языком, отзывчива и внимательна! Именно - владеет, а не говорит заученный текст. Программа интересная, насыщенная и физически активная - удобная обувь просто must have. Ужин в Мишленовском ресторане с уткой по-пекински прекрасно завершил этот день! Спасибо за прекрасный день!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй
Нам очень понравилось 👍! Организация экскурсии очень хорошая. Совсем не устали, а впечатлений много. Большое спасибо гиду Ирине. 🌹 Водитель хороший, автобус очень хороший. Группа небольшая. Спасибо большое вам!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 192 отзыва в Пекине в категории "Водный город Губэй"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Водный город Губэй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Самые яркие краски Пекина: стена Симатай и городок Губэй;
  2. Водная жемчужина Губэй и участок Великой Китайской стены Симатай;
  3. Экскурсия из Пекина в водный город Губэй и на участок ВКС Симатай;
  4. «Дикая» Великая Китайская стена Симатай и водный городок Губэй;
  5. Губэй и Симатай - «дикий» участок Великой китайской стены и водный поселок.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Храм Неба;
  7. Площадь Тяньаньмэнь;
  8. Город на воде Губэй;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Водный город Губэй" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 90 до 900 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2026 год по теме «Водный город Губэй», 192 ⭐ отзыва, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль