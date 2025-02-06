Путешествие в Пекин - это возможность увидеть знаменитую Великую Китайскую стену на участке Мутяньюй, который славится своими живописными видами.Прогулка по площади Тяньаньмэнь и улице Цяньмэнь подарит незабываемые впечатления от архитектуры

и культуры. Завершит день чайная церемония, где вы попробуете уникальные сорта чая и узнаете секреты их заваривания. Экскурсия включает трансфер и сопровождение опытного гида. Подходит для всех, кто хочет узнать больше о традициях Китая

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Описание экскурсии

Китайская стена — участок Мутяньюй

Мутяньюй считается самым живописным участком Великой Китайской стены в Пекине. Вы подниметесь на фуникулёре, оцените невероятный масштаб древнего сооружения и открывающиеся перед вами красоты. Мы расскажем, зачем и когда построили стену и правда ли, что её видно из космоса.

Спуститься со стены можно на фуникулёре или по скоростной трубе.

Площадь Тяньаньмэнь

Вы увидите, как красива площадь и насколько величественны её ворота. Узнаете, какой была эта территория при династиях Мин и Цин и что происходит здесь в наше время по праздникам.

Улица Цяньмэнь

Оживлённая улица в Пекине со множеством рынков и магазинчиков. Сюда приходят, чтобы сделать покупки и весело провести время. Мы расскажем, как называлось это место раньше и что его связывает с детьми из провинций, которые приезжали в Пекин для сдачи экзаменов.

Чайная церемония

В центре Пекина вы посетите чайную церемонию, которую проведёт для вас опытный мастер. Попробуете несколько сортов напитка, у каждого из которых — свой уникальный вкус и особый способ заваривания. Узнаете о китайской чайной культуре и насладитесь медитативным процессом.

Организационные детали