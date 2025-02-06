Здравствуй, Пекин

За один день в Пекине вы увидите Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и насладитесь чайной церемонией. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Путешествие в Пекин - это возможность увидеть знаменитую Великую Китайскую стену на участке Мутяньюй, который славится своими живописными видами.

Прогулка по площади Тяньаньмэнь и улице Цяньмэнь подарит незабываемые впечатления от архитектуры
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и культуры.

Завершит день чайная церемония, где вы попробуете уникальные сорта чая и узнаете секреты их заваривания. Экскурсия включает трансфер и сопровождение опытного гида. Подходит для всех, кто хочет узнать больше о традициях Китая

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение Великой Китайской стены
  • 🕌 Прогулка по площади Тяньаньмэнь
  • 🛍️ Шопинг на улице Цяньмэнь
  • 🍵 Участие в чайной церемонии
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Здравствуй, Пекин
Здравствуй, Пекин
Здравствуй, Пекин
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Улица Цяньмэнь

Описание экскурсии

Китайская стена — участок Мутяньюй

Мутяньюй считается самым живописным участком Великой Китайской стены в Пекине. Вы подниметесь на фуникулёре, оцените невероятный масштаб древнего сооружения и открывающиеся перед вами красоты. Мы расскажем, зачем и когда построили стену и правда ли, что её видно из космоса.

Спуститься со стены можно на фуникулёре или по скоростной трубе.

Площадь Тяньаньмэнь

Вы увидите, как красива площадь и насколько величественны её ворота. Узнаете, какой была эта территория при династиях Мин и Цин и что происходит здесь в наше время по праздникам.

Улица Цяньмэнь

Оживлённая улица в Пекине со множеством рынков и магазинчиков. Сюда приходят, чтобы сделать покупки и весело провести время. Мы расскажем, как называлось это место раньше и что его связывает с детьми из провинций, которые приезжали в Пекин для сдачи экзаменов.

Чайная церемония

В центре Пекина вы посетите чайную церемонию, которую проведёт для вас опытный мастер. Попробуете несколько сортов напитка, у каждого из которых — свой уникальный вкус и особый способ заваривания. Узнаете о китайской чайной культуре и насладитесь медитативным процессом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: фуникулёр — 200 юаней за чел.
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Honda или аналогичном по комфортабельности, сопровождение гида, чайная церемония
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Елена
6 фев 2025
Провели замечательный день с Евгением!
Посетили за день так много мест, повидали столько красоты, узнали массу интересных вещей и попробовали несколько необычных блюд!
С Евгением очень комфортно и приятно общаться, всё расскажет, на все вопросы ответит.
Спасибо большое❤️
Провели замечательный день с Евгением!Провели замечательный день с Евгением!Провели замечательный день с Евгением!Провели замечательный день с Евгением!Провели замечательный день с Евгением!Провели замечательный день с Евгением!Провели замечательный день с Евгением!
К
12 ноя 2024
Очень понравился гид Евгений. Очень интересно всё рассказал, на хорошем русском языке). Вся экскурсия была чётко организована, ничего лишнего, даже наши дополнительные просьбы Женя выполнил. Спасибо большое за такой насыщенный, интересный день! Очень рекомендую!
А
8 ноя 2024
Евгений составил прекрасный маршрут, все рассказал и показал. Помог нам организовать такси из аэропорта, всегда был на связи. Очень внимательный и заботливый. Рекомендую
Е
28 окт 2024
Отличная экскурсия. Провели по лучшим местам, рассказали историю Китая, про достопримечательности, традиции Китая. Очень интересно! Обязательно посоветую друзьям!

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