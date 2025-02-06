Прогулка по площади Тяньаньмэнь и улице Цяньмэнь подарит незабываемые впечатления от архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение Великой Китайской стены
- 🕌 Прогулка по площади Тяньаньмэнь
- 🛍️ Шопинг на улице Цяньмэнь
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Площадь Тяньаньмэнь
- Улица Цяньмэнь
Описание экскурсии
Китайская стена — участок Мутяньюй
Мутяньюй считается самым живописным участком Великой Китайской стены в Пекине. Вы подниметесь на фуникулёре, оцените невероятный масштаб древнего сооружения и открывающиеся перед вами красоты. Мы расскажем, зачем и когда построили стену и правда ли, что её видно из космоса.
Спуститься со стены можно на фуникулёре или по скоростной трубе.
Площадь Тяньаньмэнь
Вы увидите, как красива площадь и насколько величественны её ворота. Узнаете, какой была эта территория при династиях Мин и Цин и что происходит здесь в наше время по праздникам.
Улица Цяньмэнь
Оживлённая улица в Пекине со множеством рынков и магазинчиков. Сюда приходят, чтобы сделать покупки и весело провести время. Мы расскажем, как называлось это место раньше и что его связывает с детьми из провинций, которые приезжали в Пекин для сдачи экзаменов.
Чайная церемония
В центре Пекина вы посетите чайную церемонию, которую проведёт для вас опытный мастер. Попробуете несколько сортов напитка, у каждого из которых — свой уникальный вкус и особый способ заваривания. Узнаете о китайской чайной культуре и насладитесь медитативным процессом.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: фуникулёр — 200 юаней за чел.
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Honda или аналогичном по комфортабельности, сопровождение гида, чайная церемония
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Посетили за день так много мест, повидали столько красоты, узнали массу интересных вещей и попробовали несколько необычных блюд!
С Евгением очень комфортно и приятно общаться, всё расскажет, на все вопросы ответит.
Спасибо большое❤️