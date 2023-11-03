Спуститься в подземное царство со сталактитами и цветной подсветкой
Всего в 50 км от Пекина находится удивительная карстовая 6-уровневая пещера. Вы побываете на четырёх уровнях, пройдёте по 16 залам и рассмотрите сталактиты необычайных форм.
Пещера оборудована по всем правилам безопасности, так что можете смело передвигаться и наслаждаться подземельем!
Пещера оборудована по всем правилам безопасности, так что можете смело передвигаться и наслаждаться подземельем!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пещера Шихуа находится у подножия горы Шихуашань. Она была обнаружена в 1446 году буддийским монахом. Пещера известна своими удивительными сталактитами. Некоторые из них похожи на бамбуковые побеги, некоторые — на черепах, водопады, животных.
Маршрут проходит по 16 залам пещеры и позволяет увидеть 120 различных подземных ландшафтов. Здесь 6 сухих уровней, а по нижнему, седьмому, протекает река. Четыре уровня доступны для посещения. Четвёртый и самый глубокий из них находится на расстоянии 150 м от поверхности земли, что сравнимо с 60 этажами.
Пещера отлично оборудована и безопасна. А благодаря тонко продуманной подсветке Шихуа выглядит просто сказочно.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля в Пекине и по окончании отвезём обратно
- Билеты в пещеру оплачиваются дополнительно — 70 юаней с человека
- Время экскурсии в пещере — около 2 часов, маршрут ходьбы — до 2,5 км. Будет много ступенек, поэтому пожилым людям старше 60 лет и беременным женщинам не рекомендуется выбирать этот маршрут.
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
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