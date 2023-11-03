Сказочная пещера Шихуа - из Пекина

Спуститься в подземное царство со сталактитами и цветной подсветкой

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Всего в 50 км от Пекина находится удивительная карстовая 6-уровневая пещера. Вы побываете на четырёх уровнях, пройдёте по 16 залам и рассмотрите сталактиты необычайных форм.

Пещера оборудована по всем правилам безопасности, так что можете смело передвигаться и наслаждаться подземельем!
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пещера Шихуа находится у подножия горы Шихуашань. Она была обнаружена в 1446 году буддийским монахом. Пещера известна своими удивительными сталактитами. Некоторые из них похожи на бамбуковые побеги, некоторые — на черепах, водопады, животных.

Маршрут проходит по 16 залам пещеры и позволяет увидеть 120 различных подземных ландшафтов. Здесь 6 сухих уровней, а по нижнему, седьмому, протекает река. Четыре уровня доступны для посещения. Четвёртый и самый глубокий из них находится на расстоянии 150 м от поверхности земли, что сравнимо с 60 этажами.

Пещера отлично оборудована и безопасна. А благодаря тонко продуманной подсветке Шихуа выглядит просто сказочно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля в Пекине и по окончании отвезём обратно
  • Билеты в пещеру оплачиваются дополнительно — 70 юаней с человека
  • Время экскурсии в пещере — около 2 часов, маршрут ходьбы — до 2,5 км. Будет много ступенек, поэтому пожилым людям старше 60 лет и беременным женщинам не рекомендуется выбирать этот маршрут.
  • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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