Пещера Шихуа находится у подножия горы Шихуашань. Она была обнаружена в 1446 году буддийским монахом. Пещера известна своими удивительными сталактитами. Некоторые из них похожи на бамбуковые побеги, некоторые — на черепах, водопады, животных.
Маршрут проходит по 16 залам пещеры и позволяет увидеть 120 различных подземных ландшафтов. Здесь 6 сухих уровней, а по нижнему, седьмому, протекает река. Четыре уровня доступны для посещения. Четвёртый и самый глубокий из них находится на расстоянии 150 м от поверхности земли, что сравнимо с 60 этажами.
Пещера отлично оборудована и безопасна. А благодаря тонко продуманной подсветке Шихуа выглядит просто сказочно.
Чайная церемония
После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля в Пекине и по окончании отвезём обратно
Билеты в пещеру оплачиваются дополнительно — 70 юаней с человека
Время экскурсии в пещере — около 2 часов, маршрут ходьбы — до 2,5 км. Будет много ступенек, поэтому пожилым людям старше 60 лет и беременным женщинам не рекомендуется выбирать этот маршрут
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 2650 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета.
Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Сегодня мы должны были отправиться на экскурсию в пещеру Шихуа. Нас сопровождал гид Игорь. Он приехал в отель за нами заранее,на комфортабельном автомобиле. По дороге до пещеры Игорь рассказал нам читать дальшеуменьшить
немного исторических фактов о Пекине,отвечал на наши вопросы о жизни в современном городе. К сожалению,оказавшись на месте, мы узнали,что из-за изменившейся погоды посетить пещеру нельзя,но Игорь не растерялся и предложил нам не менее интересную замену. Мы посетили храм Таньчжесы,старейший буддийский храм в окрестностях Пекина. Еще мы посетили Летний дворец. Игорь нам очень понравилось,путешествовать с ним было приятно и увлекательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Григорий
Пещера очень масштабная, стоит того, чтобы посетить её. В самой пещере экскурсия проходит на китайском языке, не рассчитывайте, что вам синхронно переведут. Зато сзади никто не подгоняет и есть возможность, спокойно всё рассмотреть и сделать красивые фотографии.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Гид Пэн порадовал хорошим знанием русского языка, по дороге до пещер рассказал много интересного про Пекин и Китай в целом. В пещеры запускают в определенное время (наш сеанс начался в читать дальшеуменьшить
11 часов), вместе с группой китайцев и китайским гидом. В принципе, всё необходимо нам переводил наш гид. Маршрут внутри пещер из множества ступеней, вниз спускаться легко, обратно подниматься тяжело. В целом очень интересная и необычная экскурсия, рекомендую с гидом Пэном. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Все прошло хорошо. Пещера была очень хороша, гид все рассказал и показал
Вам был полезен этот отзыв?
Alexandr
Ездили с гидом Сергеем! Потрясающе! Все было понятно интересно, с рекомендациями по дальнейшим передвижениям!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Спасибо гиду Сергею за экскурсию. Выехали в 7.30, как и договаривались. Были в самом первом потоке туристов в пещере. Поэтому ни кто нам не мешал. Сергей веселый человечек. Было интересно читать дальшеуменьшить
с ним общаться. Переводил, то что рассказывал гид в пещере. Все это было с юмором. Сама пещера красива. Были во многих пещерах мира, но и эта не уступает им в своей красоте. Много ступенек вниз и вверх. Но тяжело не было. Холодно тоже. Ветровка, бриджи и кроссовки. Путь занял около 2 часов. Может чуть меньше. Но время пролетело не заметно. Потом пообедали в местной кафешке. Вкусно, не дорого. Больше мы ни куда не хотели. Поэтому дома были уже около 14.00. Советую ли экскурсию - безусловно да! После августовской жары и духоты - это был глоток прохлады!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Сказочная пещера Шихуа - из Пекина»