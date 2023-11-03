Всего в 50 км от Пекина находится удивительная карстовая 6-уровневая пещера. Вы побываете на четырёх уровнях, пройдёте по 16 залам и рассмотрите сталактиты необычайных форм. Пещера оборудована по всем правилам безопасности, так что можете смело передвигаться и наслаждаться подземельем!

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Описание

Что вас ожидает

Пещера Шихуа находится у подножия горы Шихуашань. Она была обнаружена в 1446 году буддийским монахом. Пещера известна своими удивительными сталактитами. Некоторые из них похожи на бамбуковые побеги, некоторые — на черепах, водопады, животных.

Маршрут проходит по 16 залам пещеры и позволяет увидеть 120 различных подземных ландшафтов. Здесь 6 сухих уровней, а по нижнему, седьмому, протекает река. Четыре уровня доступны для посещения. Четвёртый и самый глубокий из них находится на расстоянии 150 м от поверхности земли, что сравнимо с 60 этажами.

Пещера отлично оборудована и безопасна. А благодаря тонко продуманной подсветке Шихуа выглядит просто сказочно.

Организационные детали