На экскурсии по Старому Пекину вы посетите храм Неба, район Шичахай и Летний императорский дворец.В храме Неба, построенном в 15-16 веках, узнаете о конфуцианских ритуалах и важности молитв о богатом

урожае. В районе Шичахай пройдёте по древним кварталам, осмотрите Барабанные и Колокольные башни, наблюдая за повседневной жизнью коренных пекинцев и узнавая о «хутунах». В Летнем дворце оцените его убранство и прогуляетесь по прекрасному саду с рукотворным озером, узнавая о причинах ослабления китайской монархии. Между объектами будем перемещаться на метро или такси, билеты оплачиваются дополнительно. По запросу возможна аренда машины с водителем. Входные билеты оплачиваются отдельно: храм Неба - 35 юаней, Барабанные и Колокольные башни - 30 юаней, Летний дворец - 35 юаней

Описание экскурсии

Что вас ожидаете

Храм Неба. Вы посетите великолепный храмовый комплекс 15-16 веков, где люди молились о богатом урожае. Я расскажу о строительстве храма и о важности ритуалов в конфуцианской традиции.

Район Шичахай. Мы пройдём по одному из древнейших кварталов Пекина. Вы осмотрите старинные Барабанные и Колокольные башни. Понаблюдаете за традиционной жизнью коренных пекинцев и раскроете, что такое «хутуны».

Летний императорский дворец. Вы оцените убранство дворца и погуляете по прилегающему к нему прекрасному саду с рукотворным озером. А также узнаете, как Летний дворец стал одной из причин ослабления китайской монархии и её свержения.

Организационные детали