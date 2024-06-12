На экскурсии по Старому Пекину вы посетите храм Неба, район Шичахай и Летний императорский дворец.
В храме Неба, построенном в 15-16 веках, узнаете о конфуцианских ритуалах и важности молитв о богатом
В храме Неба, построенном в 15-16 веках, узнаете о конфуцианских ритуалах и важности молитв о богатом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🏯 Посещение уникальных исторических мест
- 🕍 Погружение в культуру и традиции Китая
- 🌳 Прогулка по живописным садам
- 📜 Узнаете много интересных фактов и легенд
Что можно увидеть
- Храм Неба
- Район Шичахай
- Барабанные башни
- Колокольные башни
- Летний императорский дворец
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидаете
Храм Неба. Вы посетите великолепный храмовый комплекс 15-16 веков, где люди молились о богатом урожае. Я расскажу о строительстве храма и о важности ритуалов в конфуцианской традиции.
Район Шичахай. Мы пройдём по одному из древнейших кварталов Пекина. Вы осмотрите старинные Барабанные и Колокольные башни. Понаблюдаете за традиционной жизнью коренных пекинцев и раскроете, что такое «хутуны».
Летний императорский дворец. Вы оцените убранство дворца и погуляете по прилегающему к нему прекрасному саду с рукотворным озером. А также узнаете, как Летний дворец стал одной из причин ослабления китайской монархии и её свержения.
Организационные детали
- Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на метро или такси. Билеты не включены в стоимость.
- По запросу я могу арендовать машину с водителем. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Неба — 35 юаней, Барабанные и Колокольные башни — 30 юаней, Летний дворец — 35 юаней
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Jula — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 92 туристов
Меня зовут Джул, я родом из Якутии. С 2019 года я живу в Пекине. На протяжении последнего года работаю как гид-переводчик. На моих экскурсиях я проведу вас по самым чарующимЗадать вопрос
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