Тайны Старого Пекина

Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
На экскурсии по Старому Пекину вы посетите храм Неба, район Шичахай и Летний императорский дворец.

В храме Неба, построенном в 15-16 веках, узнаете о конфуцианских ритуалах и важности молитв о богатом
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урожае.

В районе Шичахай пройдёте по древним кварталам, осмотрите Барабанные и Колокольные башни, наблюдая за повседневной жизнью коренных пекинцев и узнавая о «хутунах».

В Летнем дворце оцените его убранство и прогуляетесь по прекрасному саду с рукотворным озером, узнавая о причинах ослабления китайской монархии. Между объектами будем перемещаться на метро или такси, билеты оплачиваются дополнительно. По запросу возможна аренда машины с водителем.

Входные билеты оплачиваются отдельно: храм Неба - 35 юаней, Барабанные и Колокольные башни - 30 юаней, Летний дворец - 35 юаней

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  2. 🏯 Посещение уникальных исторических мест
  3. 🕍 Погружение в культуру и традиции Китая
  4. 🌳 Прогулка по живописным садам
  5. 📜 Узнаете много интересных фактов и легенд

Что можно увидеть

  • Храм Неба
  • Район Шичахай
  • Барабанные башни
  • Колокольные башни
  • Летний императорский дворец
Тайны Старого Пекина
Тайны Старого Пекина
Тайны Старого Пекина
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидаете

Храм Неба. Вы посетите великолепный храмовый комплекс 15-16 веков, где люди молились о богатом урожае. Я расскажу о строительстве храма и о важности ритуалов в конфуцианской традиции.

Район Шичахай. Мы пройдём по одному из древнейших кварталов Пекина. Вы осмотрите старинные Барабанные и Колокольные башни. Понаблюдаете за традиционной жизнью коренных пекинцев и раскроете, что такое «хутуны».

Летний императорский дворец. Вы оцените убранство дворца и погуляете по прилегающему к нему прекрасному саду с рукотворным озером. А также узнаете, как Летний дворец стал одной из причин ослабления китайской монархии и её свержения.

Организационные детали

  • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на метро или такси. Билеты не включены в стоимость.
  • По запросу я могу арендовать машину с водителем. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Неба — 35 юаней, Барабанные и Колокольные башни — 30 юаней, Летний дворец — 35 юаней

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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