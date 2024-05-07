1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Пекин за 1 день
Выбрать то, что хочется увидеть больше всего, и отправиться туда с гидом-переводчиком
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
7 июля в 09:00
9 июля в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий7 мая 2024Все понравилось. Любителям истории думаю понравится. На этом участке стены нет подъемников, но такой специально и выбирали. Поднялись до самого верха, было не легко, но зато вид потрясающий. На чайную церемонию можете не ехать, если не собираетесь покупать чай.
- ДДарина5 мая 2024Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем. Везде успели, всё
- ЕЕкатерина20 апреля 2024С нами работал гид Иван. Все было вовремя, маршрут выстроен отлично. Прогулка по парку сопровождалась историческими фактами. Прогулка по стене
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Летний дворец Ихэюань»
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