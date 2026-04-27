Национальный парк Тяньюньшань расположен в 140 км от Пекина. Трансфер на комфортабельном автомобиле позволяет насладиться живописными видами по пути.
В парке у вас будет три часа для самостоятельной прогулки по стеклянному мосту и посещения смотровой площадки. Поездка проходит на автомобиле Volkswagen, Toyota, Buick или Yutong. В салоне предоставляется питьевая вода. Водитель из команды поможет сделать поездку максимально комфортной
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Живописные виды по пути
- 🕒 Три часа на прогулку
- 👀 Стеклянный мост и смотровая площадка
- 💧 Питьевая вода в салоне
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время года природа радует яркими красками, а температура позволяет насладиться прогулкой по стеклянному мосту. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможны поездки, но стоит учитывать, что может быть прохладнее и более ветрено.
Сейчас апрель — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Стеклянный мост
- Смотровая площадка
Описание трансфер
- Мы заберём вас в центре Пекина.
- За 1,5–2 часа доедем до нацпарка Тяньюньшань. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами.
- На месте в течение 3 часов вы самостоятельно прогуляетесь по стеклянному мосту и посетите смотровую площадку.
- Затем мы отвезём вас обратно в центр города.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen, Toyota, Buick, Yutong или другой аналогичной марки. В салоне есть питьевая вода.
- При необходимости поможем вам забронировать билеты в парк. В стоимость трансфера они не входят.
- В поездке с вами будет водитель из нашей команды.
ежедневно в 08:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1284 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все супер, нас довезли до места, мы поднялись на фуникулере и гуляли пару часов вдоль гор, по стеклянному мосту и смотровой. Очень захватывающие необычные впечатления. Водитель общался с нами через переводчик, все пожелания учтены. В конце для нас был маленький приятный сюрприз, спасибо большое ☺️
M
Все понравилось. Панорамные виды, стеклянный мост, тропинки вдоль скал. С технической точке маршрут средней сложности, если избегать много подъемов вверх-вниз. Мы на основном подъемники поднимались, а спускались на подъемники у моста и далее к площадке по тропе, так получается менее сложно. Но если хочется можно усложнить, возможностей много
А
Организация экскурсии отличная, по времени спланировано четко, гид Женя очень отзывчивый, всегда на связи, помогает с покупкой билетов, сопровождает до турникетов в парк. Всем рекомендую не только эту экскурсию, но и все остальные, которые организовывает Женя. Стеклянный мост больше подойдет любителям природной красоты и гор, на мосту безопасно и не хватает адреналина, слишком комфортно).
S
Все понравилось, спасибо большое ☺️
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
2 мая в 08:00
$164 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропортов Пекина в центр города
Добраться до нужного места быстро и комфортно
Начало: В аэропорту или вашем отеле в Пекине
Завтра в 00:00
29 апр в 00:30
$65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Пекина в парк Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту высоко в горах и замереть от восторга
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 10:00
30 апр в 08:00
$276 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт ⇄ центр Пекина»
Получите комфортный трансфер в Пекине с профессиональным водителем и поддержкой 24/7. Забронируйте поездку из аэропорта в центр города или обратно
Завтра в 11:30
29 апр в 00:00
$65 за всё до 4 чел.
$100 за человека