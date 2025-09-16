Найдено 3 экскурсии в категории « Осень в Пекине » в Пекине на русском языке, цены от $221, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов 142 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор Один день в Пекине Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба Начало: В центре города $270 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников Начало: В вашем отеле $355 за всё до 6 чел. На машине 4 часа 15% 18 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Лучший выбор Запретный город и чайная церемония Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая Начало: Туристическую отель $221 $260 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Пекина

