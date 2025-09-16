Мои заказы

Осень в Пекине – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Осень в Пекине» в Пекине на русском языке, цены от $221, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Один день в Пекине
На машине
5.5 часов
142 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
16 сен в 07:00
17 сен в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Запретный город и чайная церемония в Пекине
На машине
4 часа
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Запретный город и чайная церемония
Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Начало: Туристическую отель
14 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$221$260 за всё до 6 чел.

