Быстро и безопасно отвезём вас к Великой Китайской стене.
Вы проведёте там пару часов, поражаясь грандиозному сооружению, а на обратном пути в отель насладитесь чайной церемонией — всё без суеты, с комфортом и в компании опытного водителя.
Описание трансфер
Примерный тайминг
8:30–9:30 — выезд из вашего отеля
1,5 часа — дорога до Великой Китайской стены
2 часа — ваше свободное время на Великой Китайской стене
40 минут — столько времени уделим королевской чайной церемонии на обратном пути
1,5 часа — дорога в ваш отель
Что включено в стоимость
- Трансфер на Toyota, Hongda, Buick, Odyssey или аналогичном по комфортабельности автомобиле в пределах 2-го кольца Пекина
- Чайная церемония
Дополнительные расходы
Билеты на стену:
- с фуникулёром — 100 юаней (~$14) на одной стороне за чел.
- без фуникулёра — 45 юаней (~$6,3) за чел.
Обед — по желанию.
Организационные детали
- Заберём вас из отеля в пределах 2-го кольца Пекина. Если вы находитесь дальше, пишите нам — мы расскажем, как добраться на такси до точки сбора (такси за ваш счёт)
- По запросу встретим вас в аэропорту. Доплата: $50 в Шоуду, $75 в Пекин Дасин
- С вами будет один из опытных водителей нашей команды
ежедневно в 08:00 и 09:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах 2-го кольца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 718 туристов
Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
Входит в следующие категории Пекина
