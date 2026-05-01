Храм Байпу раскинулся в окружении зелени у подножия горы Цзиньчэн — это идеальное место для путешественников, которые ищут уединения и хотят познакомиться с буддизмом в спокойной атмосфере.
Вы узнаете 9-вековую историю храма, рассмотрите архитектурные элементы и статуи, а также раскроете, что такое «панк-буддизм».
Описание экскурсии
Узкая горная дорога приведёт нас к одному из старейших буддийских храмов в столице Китая. Считается, что изначально Байпу был прибежищем отшельников. Здесь, среди зелёных склонов, вы:
- насладитесь природной красотой и тишиной за пределами суетливого центра Пекина
- почувствуете дух буддийской духовности, узнаете о символах и ритуалах в действующем храме
- изучите древнюю архитектуру, увидите 10-метровых стражей, статуи Будды Шакьямуни, Амитабхи и Медицины-Будды, найдёте десятки золотых Будд на скалах
- услышите легенды храма и узнаете, почему Байпу негласно называют нишевой достопримечательностью
Кому подойдёт экскурсия
Искушённым путешественникам, которые уже познакомились с главными достопримечательностями Пекина.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от улицы Цяньмэнь (前门) в центре Пекина до храма и обратно (комфортабельный автомобиль, за рулём китайский водитель)
- По договорённости мы заберём вас из вашего отеля — подробности согласуем в переписке
- Входные билеты в храм не нужны
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 159 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
Входит в следующие категории Пекина
от $400 за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.