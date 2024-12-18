скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
290$232 за всё до 6 чел.
скидка
15%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь века - от Великой стены до ламаистского храма
Подняться на Мутяньюй, погрузиться в буддийскую культуру и попробовать Пекин на вкус
«Познакомитесь с богатой культурой буддийского храма и узнаете о традициях и особенностях религии»
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
280$238 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
«Также вы побываете в крупнейшем буддистском храме на севере Китая — Хунлуо»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 декабря 2024Были мини-группой с друзьями (5 человек), очень удобный формат. Нам безумно понравилась экскурсия. Гидом у нас была Светлана, она очень
- ВВиктория18 декабря 2024Наш гид Василий просто замечательный. Везде нас возил, все показывал, рассказывал. У нас возникли проблемы с картой при оплате в
- ННадежда6 декабря 2024Здравствуйте, к сожалению, пишу спустя 3 месяца. Я хочу сказать огромное человеческое спасибо за организацию экскурсии к Китайской стене и
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Буддистские храмы»
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