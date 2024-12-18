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интересно рассказывала по теме экскурсии, а так же пока добирались до мест рассказывала о культуре и жизни в Китае, было очень интересно, некоторые моменты из жизни катайцев нас шокировали. Ну а Великая Китайская стена просто обязательна к посещению!!! Мы её одолели))) И огромный плюс, что участок не сильно многолюдный. От всей души спасибо! Однозначно рекомендую!!!