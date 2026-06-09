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Вечернее путешествие по Пекину - со стеной и чаем

Увидеть разные стороны, эпохи и настроения города
Как завораживает этот контраст старины и современности в вечерних огнях! Вы увидите футуристический Пекин с его небоскрёбами и старый Пекин с лабиринтами хутунов, которых, как говорят местные, больше, чем ворсинок на теле.

Прогуляетесь по историческому кварталу Дашилань, побываете на чайной церемонии и, если захотите, побываете на акробатическом.
Вечернее путешествие по Пекину - со стеной и чаем
Вечернее путешествие по Пекину - со стеной и чаем
Вечернее путешествие по Пекину - со стеной и чаем

Описание экскурсии

Небоскрёбы района Гомао

Вы увидите два символа современного Пекина — башню China Zun и футуристическое здание телецентра CCTV. В вечерней подсветке они выглядят особенно эффектно.

Городская стена эпохи Мин

Это самый длинный из сохранившихся в городе фрагментов стены. Вы прогуляетесь, а мы расскажем, как была устроена древняя столица Китая.

Исторический квартал Дашилань

Вы окажетесь на одной из старейших торговых улиц города. По желанию попробуете традиционную местную еду.

Чайная церемония

Познакомитесь с китайской культурой чаепития, попробуете разные сорта и узнаете, чем различаются зелёный, белый, красный чай и улуны.

Шоу китайской акробатики (по желанию)
Завершите вечер ярким представлением, где артисты продемонстрируют невероятную гибкость, баланс и мастерство, отточенное веками.

Ещё вы узнаете:

  • как была устроена оборонительная система столицы эпохи Мин
  • зачем Угловой башне понадобилось 144 бойницы
  • что скрывается за историей «Битвы за кирпичи»
  • как обычные горожане помогли спасти часть городской стены от исчезновения

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Honda или Toyota, чайная церемония
  • Дополнительные расходы: билеты на шоу — 280–880 юаней ($41–130) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1406 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
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детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой. Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.

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