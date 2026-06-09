Как завораживает этот контраст старины и современности в вечерних огнях! Вы увидите футуристический Пекин с его небоскрёбами и старый Пекин с лабиринтами хутунов, которых, как говорят местные, больше, чем ворсинок на теле. Прогуляетесь по историческому кварталу Дашилань, побываете на чайной церемонии и, если захотите, побываете на акробатическом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $216 за экскурсию

Описание экскурсии

Небоскрёбы района Гомао

Вы увидите два символа современного Пекина — башню China Zun и футуристическое здание телецентра CCTV. В вечерней подсветке они выглядят особенно эффектно.

Городская стена эпохи Мин

Это самый длинный из сохранившихся в городе фрагментов стены. Вы прогуляетесь, а мы расскажем, как была устроена древняя столица Китая.

Исторический квартал Дашилань

Вы окажетесь на одной из старейших торговых улиц города. По желанию попробуете традиционную местную еду.

Чайная церемония

Познакомитесь с китайской культурой чаепития, попробуете разные сорта и узнаете, чем различаются зелёный, белый, красный чай и улуны.

Шоу китайской акробатики (по желанию)

Завершите вечер ярким представлением, где артисты продемонстрируют невероятную гибкость, баланс и мастерство, отточенное веками.

Ещё вы узнаете:

как была устроена оборонительная система столицы эпохи Мин

зачем Угловой башне понадобилось 144 бойницы

что скрывается за историей «Битвы за кирпичи»

как обычные горожане помогли спасти часть городской стены от исчезновения

Организационные детали