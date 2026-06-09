Как завораживает этот контраст старины и современности в вечерних огнях! Вы увидите футуристический Пекин с его небоскрёбами и старый Пекин с лабиринтами хутунов, которых, как говорят местные, больше, чем ворсинок на теле.
Прогуляетесь по историческому кварталу Дашилань, побываете на чайной церемонии и, если захотите, побываете на акробатическом.
Прогуляетесь по историческому кварталу Дашилань, побываете на чайной церемонии и, если захотите, побываете на акробатическом.
Описание экскурсии
Небоскрёбы района Гомао
Вы увидите два символа современного Пекина — башню China Zun и футуристическое здание телецентра CCTV. В вечерней подсветке они выглядят особенно эффектно.
Городская стена эпохи Мин
Это самый длинный из сохранившихся в городе фрагментов стены. Вы прогуляетесь, а мы расскажем, как была устроена древняя столица Китая.
Исторический квартал Дашилань
Вы окажетесь на одной из старейших торговых улиц города. По желанию попробуете традиционную местную еду.
Чайная церемония
Познакомитесь с китайской культурой чаепития, попробуете разные сорта и узнаете, чем различаются зелёный, белый, красный чай и улуны.
Шоу китайской акробатики (по желанию)
Завершите вечер ярким представлением, где артисты продемонстрируют невероятную гибкость, баланс и мастерство, отточенное веками.
Ещё вы узнаете:
- как была устроена оборонительная система столицы эпохи Мин
- зачем Угловой башне понадобилось 144 бойницы
- что скрывается за историей «Битвы за кирпичи»
- как обычные горожане помогли спасти часть городской стены от исчезновения
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Honda или Toyota, чайная церемония
- Дополнительные расходы: билеты на шоу — 280–880 юаней ($41–130) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1406 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
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