Описание билетаДень Великой стены и души Пекина Уникальный опыт Великой стены и глубокое погружение в культуру города за один день — идеально для тех, кто хочет обозреть всю панораму Пекина, но ограничен во времени. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся участков эпохи Мин. Его длина составляет 5400 метров. Уникальная архитектура включает двойные бойницы, сторожевую башню Чжэнгуаньтай и высокую плотность башен — примерно одна на каждые сто метров. Сезоны здесь кардинально меняют пейзаж: весной цветут горные цветы, летом всё покрыто зеленью, осенью горы окрашиваются в багрянец, а зимой — в белый покров. Для спуска с горы можно воспользоваться тобогганом длиной 1580 метров, что добавляет путешествию элемент развлечения. Храм Неба Храм Неба — священное место, где императоры династий Мин и Цин молились небу о хорошем урожае. Это крупнейший и наиболее сохранившийся древний жертвенный комплекс в Китае. Его планировка символизирует древнюю космологию: круглая северная часть — это Небо, квадратная южная — Земля. Зал Молитвы о Хорошем Урожае — архитектурное чудо без больших балок, где вес крыши поддерживается сложной системой кронштейнов и колонн. Интерактивное знакомство с традициями По пути к Стене посещение фабрики нефрита раскроет секреты резьбы по камню — искусства, признанного нематериальным наследием. На обратном пути вас ждёт чайная церемония с дегустацией элитных сортов, раскрывающая философию китайского чайного искусства. Вечернее представление Завершением дня станет посещение шоу китайской акробатики — зрелищного сплава гибкости, силы и баланса, яркого окна в мир народного искусства Поднебесной. Погружение в атмосферу Через мастер-классы, церемонии и живые впечатления вы почувствуете традиционный уклад и жизненные интересы пекинцев, добавив теплоты и глубины в свои воспоминания о Пекине Важная информация: Русскоговорящий гид Комфортабельный транспорт Питьевая вода Профессиональные экскурсионные услуги Помощь в покупке билетов Все гиды являются сертифицированными профессионалами, туристам не нужно оплачивать входные билеты для гида
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Мутяньюй
- Нефритовая фабрика и музей нефритовых изделий
- Храм Неба (Тяньтань)
- Чайная церемония
- Шоу китайской акробатики
Что включено
- Комфортабельный семиместный бизнес-автомобиль
- Опытный русскоговорящий гид с сертификатом гида
Что не входит в цену
- Билет на стену (200 юаней) /n
- Билет в Храм Неба (34 юаня) /n
- Билет на шоу (от 280 юаней, зависит от шоу) /n
- Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из отеля или из аэропорта (за дополнительную плату)
Завершение: В отель или в аэропорт (за дополнительную плату)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт
- Питьевая вода
- Профессиональные экскурсионные услуги
- Помощь в покупке билетов
- Все гиды являются сертифицированными профессионалами, туристам не нужно оплачивать входные билеты для гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
