Описание Фото Ответы на вопросы День Великой стены и души Пекина Уникальный опыт Великой стены и глубокое погружение в культуру города за один день — идеально для тех, кто хочет обозреть всю панораму Пекина, но ограничен во времени.

Максим Ваш гид в Пекине Написать вопрос Билеты $248 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета День Великой стены и души Пекина Уникальный опыт Великой стены и глубокое погружение в культуру города за один день — идеально для тех, кто хочет обозреть всю панораму Пекина, но ограничен во времени. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся участков эпохи Мин. Его длина составляет 5400 метров. Уникальная архитектура включает двойные бойницы, сторожевую башню Чжэнгуаньтай и высокую плотность башен — примерно одна на каждые сто метров. Сезоны здесь кардинально меняют пейзаж: весной цветут горные цветы, летом всё покрыто зеленью, осенью горы окрашиваются в багрянец, а зимой — в белый покров. Для спуска с горы можно воспользоваться тобогганом длиной 1580 метров, что добавляет путешествию элемент развлечения. Храм Неба Храм Неба — священное место, где императоры династий Мин и Цин молились небу о хорошем урожае. Это крупнейший и наиболее сохранившийся древний жертвенный комплекс в Китае. Его планировка символизирует древнюю космологию: круглая северная часть — это Небо, квадратная южная — Земля. Зал Молитвы о Хорошем Урожае — архитектурное чудо без больших балок, где вес крыши поддерживается сложной системой кронштейнов и колонн. Интерактивное знакомство с традициями По пути к Стене посещение фабрики нефрита раскроет секреты резьбы по камню — искусства, признанного нематериальным наследием. На обратном пути вас ждёт чайная церемония с дегустацией элитных сортов, раскрывающая философию китайского чайного искусства. Вечернее представление Завершением дня станет посещение шоу китайской акробатики — зрелищного сплава гибкости, силы и баланса, яркого окна в мир народного искусства Поднебесной. Погружение в атмосферу Через мастер-классы, церемонии и живые впечатления вы почувствуете традиционный уклад и жизненные интересы пекинцев, добавив теплоты и глубины в свои воспоминания о Пекине Важная информация: Русскоговорящий гид Комфортабельный транспорт Питьевая вода Профессиональные экскурсионные услуги Помощь в покупке билетов Все гиды являются сертифицированными профессионалами, туристам не нужно оплачивать входные билеты для гида

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату