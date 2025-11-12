Мои заказы

Загород Пекина полон удивительных достопримечательностей, включая Великую китайскую стену, одно из чудес света, и величественный летний императорский дворец в парке Ихэюань.

Погрузитесь в атмосферу китайской культуры, участвуя в традиционной чайной церемонии и открывая для себя тайны нефрита.
Чудеса загорода Пекина Загород Пекина предлагает множество удивительных достопримечательностей, которые стоит посетить. Начните с Великой китайской стены — одного из чудес света, которая протянулась на тысячи километров и предлагает захватывающие виды на окружающие горы и долины. Затем направляйтесь в летний императорский дворец, расположенный в парке Ихэюань, который является самым большим и красивым парком в регионе. Здесь вы сможете насладиться живописными ландшафтами, исторической архитектурой и спокойствием природы. Не упустите возможность погрузиться в богатую культуру нефрита, которая занимает важное место в китайской традиции. Участвуйте в традиционной чайной церемонии, чтобы ощутить атмосферу китайского гостеприимства и узнать больше о значении чая в культуре страны. Эти уникальные впечатления позволят вам глубже понять историю и культуру Пекина и его окрестностей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великая китайская стена
  • Летний императорский дворец
  • Парк Ихэюань
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
12 ноя 2025
Все очень понравилось! Спасибо гиду Эмме!

