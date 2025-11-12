Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Загород Пекина полон удивительных достопримечательностей, включая Великую китайскую стену, одно из чудес света, и величественный летний императорский дворец в парке Ихэюань.



Погрузитесь в атмосферу китайской культуры, участвуя в традиционной чайной церемонии и открывая для себя тайны нефрита. 5 1 отзыв

Эмма Ваш гид в Пекине Индивидуальный трансфер Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком $275 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Чудеса загорода Пекина Загород Пекина предлагает множество удивительных достопримечательностей, которые стоит посетить. Начните с Великой китайской стены — одного из чудес света, которая протянулась на тысячи километров и предлагает захватывающие виды на окружающие горы и долины. Затем направляйтесь в летний императорский дворец, расположенный в парке Ихэюань, который является самым большим и красивым парком в регионе. Здесь вы сможете насладиться живописными ландшафтами, исторической архитектурой и спокойствием природы. Не упустите возможность погрузиться в богатую культуру нефрита, которая занимает важное место в китайской традиции. Участвуйте в традиционной чайной церемонии, чтобы ощутить атмосферу китайского гостеприимства и узнать больше о значении чая в культуре страны. Эти уникальные впечатления позволят вам глубже понять историю и культуру Пекина и его окрестностей.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Великая китайская стена

Летний императорский дворец

Парк Ихэюань Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Входные билеты

Место начала и завершения? Отель туристов Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.