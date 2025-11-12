Загород Пекина полон удивительных достопримечательностей, включая Великую китайскую стену, одно из чудес света, и величественный летний императорский дворец в парке Ихэюань.
Описание трансферЧудеса загорода Пекина Загород Пекина предлагает множество удивительных достопримечательностей, которые стоит посетить. Начните с Великой китайской стены — одного из чудес света, которая протянулась на тысячи километров и предлагает захватывающие виды на окружающие горы и долины. Затем направляйтесь в летний императорский дворец, расположенный в парке Ихэюань, который является самым большим и красивым парком в регионе. Здесь вы сможете насладиться живописными ландшафтами, исторической архитектурой и спокойствием природы. Не упустите возможность погрузиться в богатую культуру нефрита, которая занимает важное место в китайской традиции. Участвуйте в традиционной чайной церемонии, чтобы ощутить атмосферу китайского гостеприимства и узнать больше о значении чая в культуре страны. Эти уникальные впечатления позволят вам глубже понять историю и культуру Пекина и его окрестностей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая китайская стена
- Летний императорский дворец
- Парк Ихэюань
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 ноя 2025
Все очень понравилось! Спасибо гиду Эмме!
Входит в следующие категории Пекина
