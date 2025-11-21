Это путешествие в самое сердце древнего Китая — мир императоров, дворцов и легенд.
Мы прогуляемся по Запретному городу, поговорим о том, как он устроен, кому служил и какие тайны хранят его стены. Это встреча с историей, величием и духом старого Пекина.
Описание экскурсии
Запретный город (Гугун) — в дворцовом комплексе 9999 помещений, где в эпоху династии Мин служили 10000 евнухов и 9000 придворных.
Музей императорских сокровищ — здесь хранятся более 1 миллиона артефактов времён правления династий Мин и Цин.
Чайная церемония — знакомство с национальной чайной культурой и дегустация разных видов напитка.
Вы узнаете:
- как жили и правили представители династий Мин и Цин
- как развивался древний город и менялся его облик
- что хранят в себе старинные улочки — хутуны
- почему дворец носит название «пурпурный запретный город»
- откуда появилось выражение «башня пяти фениксов»
- и что означает загадочное слово «тайхэдянь»
Организационные детали
- В стоимость включены все билеты и чайная церемония
- Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30 за чел.). Подробности уточняйте в переписке
- На чайную церемонию в первой половине дня вы отправитесь самостоятельно на такси (все расходы включены в стоимость), во второй половине дня вас будет сопровождать наш гид
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$138
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Запретного города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 704 туристов
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!
