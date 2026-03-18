Музей Гугун – экскурсии в Пекине

Найдено 19 экскурсий в категории «Музей Гугун» в Пекине на русском языке, цены от $100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Запретный город и чайная церемония в Пекине
На машине
4 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Запретный город и чайная церемония в Пекине
Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Начало: Туристическую отель
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
На машине
5.5 часов
186 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Must-see места Пекина за один день
На машине
9 часов
175 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Завтра в 17:30
28 мая в 22:30
$380 за всё до 6 чел.
Пекин. Аутентично
На машине
7 часов
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Завтра в 17:00
28 мая в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
По следам императоров в Пекине
Пешая
5 часов
167 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам императоров в Пекине
Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное
28 мая в 12:30
3 июн в 08:00
$302 за всё до 5 чел.
Пекин - первое знакомство
Пешая
6 часов
100 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Завтра в 17:30
29 мая в 19:30
$240 за всё до 10 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
На машине
На микроавтобусе
6 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$308 за всё до 15 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
На машине
8 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
28 мая в 08:30
2 июн в 08:30
$320 за всё до 5 чел.
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония
На машине
4.5 часа
-
10%
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония
Приобщиться к истории и традициям древней столицы Китая
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$238$264 за всё до 5 чел.
Главное в Пекине
Пешая
5.5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Пекине
Познакомьтесь с историей и культурой Пекина через его знаковые места: Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Благоухающих холмов
Начало: В центре Пекина
3 июн в 09:30
10 июн в 09:30
$240 за всё до 10 чел.
Подружиться с Пекином за 1 день
На машине
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Подружиться с Пекином за 1 день
Запретный город, Китайская стена, чай и фрукты
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
29 мая в 08:00
2 июн в 08:00
$280 за человека
Экскурсия по центральной оси Пекина
Пешая
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по центральной оси Пекина
Погрузитесь в историю Пекина, посетив ключевые достопримечательности, такие как Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Ощутите атмосферу древнего города
30 мая в 15:00
13 июн в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
На машине
8 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$360 за всё до 6 чел.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и храм Неба за 1 день
На машине
8 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и храм Неба за 1 день
Прикоснуться к 5000-летней истории Китая и представить дворцовую жизнь прошлых эпох
Начало: В месте вашего проживания в Пекине
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
$312$328 за всё до 6 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
На машине
2.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$100 за человека
Антуражная прогулка по Запретному городу в образе древнекитайской знати
Пешая
4 часа
-
5%
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Антуражная прогулка по Запретному городу в образе древнекитайской знати
Облачиться в аутентичный наряд и стать гостем главного дворца Пекина
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
28 мая в 08:00
$157$165 за человека
3 в 1 в Пекине: Запретный город, Храм Неба + чайная церемония
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
3 в 1 в Пекине: Запретный город, Храм Неба + чайная церемония
Познакомиться с визитными карточками города и рассмотреть дворцовую архитектуру Китая
Начало: В холле вашего отеля, если он в центре города
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$308 за всё до 5 чел.
Дворцы императоров в Пекине: Зимний (Гугун) и Летний
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворцы императоров в Пекине: Зимний (Гугун) и Летний
Исследуйте историю Пекина через величественные дворцы: Запретный город и Летний дворец. Узнайте о династиях и культурных традициях Китая
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$430 за всё до 5 чел.
Запретный город, Музей сокровищ и чайная церемония в Пекине (всё включено)
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Запретный город, Музей сокровищ и чайная церемония в Пекине (всё включено)
Посетить самый большой дворцовый комплекс в мире и прикоснуться к китайской истории и культуре
Начало: У Запретного города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 13:30
28 мая в 08:30
29 мая в 08:30
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Экскурсия по центральной оси Пекина
Дата посещения: 10 мар 2026
Это была великолепная экскурсия! Мы были вдвоем с подругой впервые в Пекине и благодаря нашему гиду Лю знакомство с Пекином получилось очень интересным, познавательным, веселым и запоминающимся. Лю встретила нас
читать дальше

в вестибюле нашего отеля и повела в Запретный город мы избежали толпы и получили массу незабываемых впечатлений, посетили выставки фарфора и императорских драгоценностей, прогулялись по улицам, заглянули в самые укромные уголки. Получилось много ярких и запоминающихся фотографий. Затем пошли через хутуны к Барабанной башне, наслаждаясь великолепными видами. Посещение Барабанной башни это просто волшебное погружение в старый Пекин, преодолев ступеньки на башню как будто на машине времени попадаешь в древность, жаль что 8 часов пролетели так быстро и мы не успели еще очень многое посетить. Без нашего гида мы бы не получили и половины всех впечатлений. Надеюсь, что в следующий наш визит в Пекин мы продолжим и обязательно с нашим великолепным гидом Лю.

Р
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония
Дата посещения: 18 фев 2026
Всё отлично
О
Пекин. Аутентично
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия и гид Юрий. Отличная организация, Юрий учел все наши желания и потребности. Интересные рассказы и быстрые проходы в самых больших толпах.
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
Е
Один день в Пекине
Дата посещения: 21 сен 2025
Понравилась организация экскурсии. Агентство было на связи, оперативно отвечали на все вопросы перед поездкой. Гид Юлия - очень заботливая и внимательная, все, что планировали, показала и рассказала, комфортная машина и вежливый водитель добавили приятные впечатления от поездки.
Н
Один день в Пекине
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилось все! Экскурсовод Зоя прекрасно говорит на русском языке, очень интересно все было. Помогла купить чай и найти вкусный ресторан ❤️‍🔥 Советую!
И
Пекин - первое знакомство
Дата посещения: 10 апр 2025
Василий был самый лучший гид, с которым мы провели два дня. Он чудесный человек, внимательный и веселый! Будем всем его советовать!!!
Г
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Максим очень приветливый гид, подстраивался под нас, отвечал на все вопросы. остались довольны.
A
Один день в Пекине
Были на экскурсии с Зоей, остались в полном восторге! Билеты в Запретный город для насприобрели заранее, все очень организованно. Посетили храм Неба, Запретный город, парк Цзиншань. Также проездом были на
читать дальше

площади Тяньаньмэнь. Зоя великолепно говорит на русском, знает все факты о достопримечательностях и просто очень приятный человек. Нам с ней очень понравилось. День пролетел очень легко и интересно. Всю экскурсию с нами был личный водитель, в машине было очень комортно, он всегда встречал и провожал. Большое вам спасибо!! От всей души советую всем эту экскурсию!

Татьяна
Запретный город и чайная церемония в Пекине
Олег встретил нас в отеле, отвёз на комфортабельном автомобиле в запретный город, показал как быстрее купить билеты. Очень подробно все рассказывал, показывал иллюстрации в альбоме, который принёс с собой, рассказывал
читать дальше

историю запретного города и историю династий, которые правили. Везде нас ждал, показывал где лучше пройти, нигде не торопил, очень внимательно относился ко всей группе.
Действительно много знаний истории, было очень интересно. Маршрут был продуман удобно, чтобы не возвращаться.
После запретного города отвёз нас в чайный дом на чайную церемонию, на которой мы пробовали несколько сортов чая и могли приобрести понравившиеся нам.
Предложил нам обед в ресторане с пекинской уткой и помог оформить заказ. Ресторан действительно хороший и утка прекрасная - ел даже привередливый к еде ребенок и каждый день просил еще))
Также Олег помог нам оформить QR-коды для проходки на площадь тяньаньмэнь и проводил нас до неё, а это не входило пакет экскурсии.
Рекомендуем Олега как гида и очень внимательного человека, который добавил нам комфорта в этой экскурсии.

Титов
Один день в Пекине
Всем рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто впервые в Пекине. Евгений нам организовал отличнейшее мероприятие. Первое - водитель встретил нас в аэропорту. довез до гостиницы, и во-вторых, сразу после заселения
читать дальше

иы поехали с ним же на экскурсию. в гостинице нас ждала Зоя. отличнейший русски язык, без акцента, располагающий к общению. Я жил в Пекине почти 50 лет назад и было огромным удовольствием пройтись по местам, где я провел свое детство. Содержательные рассказы в сопровождении Зои и некоторые мои комментарии запомнятся надолго. спасибо огромное, ребята!! вы просто молодцы!!!

Всего 1065 отзывов в Пекине в категории "Музей Гугун"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музей Гугун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
  1. Запретный город и чайная церемония в Пекине;
  2. Один день в Пекине;
  3. Must-see места Пекина за один день;
  4. Пекин. Аутентично;
  5. По следам императоров в Пекине.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Площадь Тяньаньмэнь;
  7. Город на воде Губэй;
  8. Храм Неба;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Музей Гугун" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 100 до 430 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1065 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
