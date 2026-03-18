Показать всё
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗапретный город и чайная церемония в Пекине
Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Начало: Туристическую отель
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Завтра в 17:30
28 мая в 22:30
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Завтра в 17:00
28 мая в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам императоров в Пекине
Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное
28 мая в 12:30
3 июн в 08:00
$302 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Завтра в 17:30
29 мая в 19:30
$240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$308 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
28 мая в 08:30
2 июн в 08:30
$320 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония
Приобщиться к истории и традициям древней столицы Китая
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$238
$264 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Пекине
Познакомьтесь с историей и культурой Пекина через его знаковые места: Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Благоухающих холмов
Начало: В центре Пекина
3 июн в 09:30
10 июн в 09:30
$240 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Подружиться с Пекином за 1 день
Запретный город, Китайская стена, чай и фрукты
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
29 мая в 08:00
2 июн в 08:00
$280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по центральной оси Пекина
Погрузитесь в историю Пекина, посетив ключевые достопримечательности, такие как Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Ощутите атмосферу древнего города
30 мая в 15:00
13 июн в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$360 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и храм Неба за 1 день
Прикоснуться к 5000-летней истории Китая и представить дворцовую жизнь прошлых эпох
Начало: В месте вашего проживания в Пекине
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
$312
$328 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$100 за человека
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Антуражная прогулка по Запретному городу в образе древнекитайской знати
Облачиться в аутентичный наряд и стать гостем главного дворца Пекина
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
28 мая в 08:00
$157
$165 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
3 в 1 в Пекине: Запретный город, Храм Неба + чайная церемония
Познакомиться с визитными карточками города и рассмотреть дворцовую архитектуру Китая
Начало: В холле вашего отеля, если он в центре города
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$308 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворцы императоров в Пекине: Зимний (Гугун) и Летний
Исследуйте историю Пекина через величественные дворцы: Запретный город и Летний дворец. Узнайте о династиях и культурных традициях Китая
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$430 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Запретный город, Музей сокровищ и чайная церемония в Пекине (всё включено)
Посетить самый большой дворцовый комплекс в мире и прикоснуться к китайской истории и культуре
Начало: У Запретного города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 13:30
28 мая в 08:30
29 мая в 08:30
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 10 мар 2026
Это была великолепная экскурсия! Мы были вдвоем с подругой впервые в Пекине и благодаря нашему гиду Лю знакомство с Пекином получилось очень интересным, познавательным, веселым и запоминающимся. Лю встретила нас
Р
Дата посещения: 18 фев 2026
Всё отлично
О
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия и гид Юрий. Отличная организация, Юрий учел все наши желания и потребности. Интересные рассказы и быстрые проходы в самых больших толпах.
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
Е
Дата посещения: 21 сен 2025
Понравилась организация экскурсии. Агентство было на связи, оперативно отвечали на все вопросы перед поездкой. Гид Юлия - очень заботливая и внимательная, все, что планировали, показала и рассказала, комфортная машина и вежливый водитель добавили приятные впечатления от поездки.
Н
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилось все! Экскурсовод Зоя прекрасно говорит на русском языке, очень интересно все было. Помогла купить чай и найти вкусный ресторан ❤️🔥 Советую!
И
Дата посещения: 10 апр 2025
Василий был самый лучший гид, с которым мы провели два дня. Он чудесный человек, внимательный и веселый! Будем всем его советовать!!!
Г
Максим очень приветливый гид, подстраивался под нас, отвечал на все вопросы. остались довольны.
A
Были на экскурсии с Зоей, остались в полном восторге! Билеты в Запретный город для насприобрели заранее, все очень организованно. Посетили храм Неба, Запретный город, парк Цзиншань. Также проездом были на
Олег встретил нас в отеле, отвёз на комфортабельном автомобиле в запретный город, показал как быстрее купить билеты. Очень подробно все рассказывал, показывал иллюстрации в альбоме, который принёс с собой, рассказывал
Всем рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто впервые в Пекине. Евгений нам организовал отличнейшее мероприятие. Первое - водитель встретил нас в аэропорту. довез до гостиницы, и во-вторых, сразу после заселения
Всего 1065 отзывов в Пекине в категории "Музей Гугун"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музей Гугун»
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Музей Гугун" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 100 до 430 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1065 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
