историю запретного города и историю династий, которые правили. Везде нас ждал, показывал где лучше пройти, нигде не торопил, очень внимательно относился ко всей группе.

Действительно много знаний истории, было очень интересно. Маршрут был продуман удобно, чтобы не возвращаться.

После запретного города отвёз нас в чайный дом на чайную церемонию, на которой мы пробовали несколько сортов чая и могли приобрести понравившиеся нам.

Предложил нам обед в ресторане с пекинской уткой и помог оформить заказ. Ресторан действительно хороший и утка прекрасная - ел даже привередливый к еде ребенок и каждый день просил еще))

Также Олег помог нам оформить QR-коды для проходки на площадь тяньаньмэнь и проводил нас до неё, а это не входило пакет экскурсии.

Рекомендуем Олега как гида и очень внимательного человека, который добавил нам комфорта в этой экскурсии.