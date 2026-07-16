В Гугуне сразу чувствуется масштаб — это не просто дворец, а целый город в городе.
И мы вам его покажем! Вы пройдёте по центральной оси Гугуна, увидите Императорский сад, Внешний двор, где вершили государственные дела, и Внутренний двор — место повседневной жизни правителей. А ещё узнаете о тысячелетней истории, ритуалах и императорской семье.
И мы вам его покажем! Вы пройдёте по центральной оси Гугуна, увидите Императорский сад, Внешний двор, где вершили государственные дела, и Внутренний двор — место повседневной жизни правителей. А ещё узнаете о тысячелетней истории, ритуалах и императорской семье.
Описание экскурсии
Вы погуляете по центральной оси Запретного города и увидите:
- Внешний двор — большую южную часть дворца. Это парадная зона, где император решал государственные дела и проводил торжественные церемонии
- Внутренний двор — северную сторону комплекса. Вас ждёт жилая зона и место повседневного управления
- Императорский сад — территория для отдыха
Вы узнаете:
- почему Запретный город называют Гугун и что это означает
- сколько китайских императоров проживало и правили в его стенах
- что находилось за закрытыми воротами дворца и как была устроена жизнь внутри
- и многое другое
Организационные детали
- Билет в Запретный город входит в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$53
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Запретный город
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Устя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я китаянка, 7 лет училась и жила в России. Закончила магистратуру по специальности «Русский язык» в СПбГУ. После учёбы я вернулась в Китай, и начала работать гидом-переводчиком в Пекине. Провела
Входит в следующие категории Пекина
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