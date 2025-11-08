читать дальше

не грустила. Гораздо важнее для меня были разговоры о настоящем: чем живут современные китайцы, как женятся, как устроено образование, - мы с Андреем болтали почти без остановки все время в машине, настолько было интересно!! Поэтому и пробки были невнапряг (брала тур в воскресенье). Кстати говоря, Андрей очень хорошо водит:)

В Летнем дворце мне хотелось больше свободного времени, чтобы просто погулять. Очень красивое место.

Особым шарм экскурсии придает чайная церемония. Она была 3 в моей жизни, и я каждый раз довольная))

Мне так понравилась улица Наньлуогусян, что я решила сменить свой отель на CityGo в этом районе. Если во время экскурсии захотите европейской довольно неплохой на вкус еды, то советую бар Jiggly Wiggly. Бургеры с пивом хороши.



Спасибо Андрею и всей команде за классный день 21 сентября 2025💛