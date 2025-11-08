Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина, наслаждаясь панорамами Запретного города и прогулками по старинным переулкам.
Откройте для себя королевский сад династий Мин и Цин, узнайте о влиянии фэн-шуй на архитектуру и насладитесь изысканным вкусом китайского чая. Завершите день прогулкой по Летнему дворцу, где отдыхали правители Поднебесной. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух старого Пекина
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Панорамные виды на Запретный город
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🏛 Прогулка по Летнему дворцу
- 🎭 Возможность посетить вечернее шоу
- 📜 Узнать о влиянии фэн-шуй на архитектуру
Что можно увидеть
- Запретный город
- Наньлуогусян
- Летний дворец
- Белая башня Бэйхай
- Колокольня
Описание экскурсии
- Панорамный вид на Запретный город с вершины холма в парке «Цзиньшань» (40 мин).
- Старейший переулок Пекина — Наньлуогусян — с традиционными двориками и живой атмосферой (1 ч).
- Императорская чайная церемония с дегустацией редких сортов чая (40 мин).
- Величественные павильоны, озёра и мосты Летнего дворца — резиденции императоров (1,5–2 ч).
- А также — белая башня Бэйхай, колокольня и другие достопримечательности центральной оси Пекина (1 ч).
- Вечернее шоу (по желанию): Пекинская опера, акробатика или спектакль «Династия золотой маски».
Вы узнаете:
- Почему холм «Цзиньшань» считался стратегическим центром Пекина.
- Как философия фэн-шуй повлияла на архитектуру древней столицы.
- Какой образ жизни вели жители пекинских хутунов (переулков) и что они сохранили до наших дней.
- Что символизирует каждый сорт китайского чая и как правильно его пить.
- Как чай стал культурной традицией, духовной практикой и частью дипломатии.
- Как философские учения — конфуцианство, даосизм и буддизм — отразились на культуре и быте китайцев.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Buick GL8, Toyota Alphard, Sea Lion Business Bus или аналогичном в зависимости от размера группы, участие в чайной церемонии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Дополнительно оплачиваются билеты:
— в парк «Цзиньшань» — 2 юаня
— в Летний дворец — 30 юаней
— на шоу — 380 юаней за любое представление на выбор.
ежедневно в 08:00 и 09:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 20 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 688 туристов
Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Ксения
8 ноя 2025
Гид Наталья очень подробно рассказала о каждой локации, отлично говорила по-русски. Были осенью, когда в Пекине особенно красиво
И
Ирина
7 ноя 2025
Очень довольны экскурсией! Под нашу группу подстроились (у нас был транзит между перелетами), за что огромное спасибо организаторам,просто низкий поклон. Даже несмотря на позднее прибытиев в связи с нашим самолетом,
Д
Данила
5 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Гид Андрей неплохо знает русский, но иногда были моменты, когда было непонятно что он говорит. Приятно, что для шумных мест гид озаботился и взял наушники, чтобы на расстоянии
М
Михаил
4 ноя 2025
Плюсы:
Минусы:
Гид знал факты о местах, но не смог выстроить их в рассказ, который заинтересовал бы
Гид не очень внятно говорил по русски, было сложно понимать
Чайная церемония скорее дегустация для туристов
Лиза
Ответ организатора:
В
Вадим
24 окт 2025
Все ок
Екатерина
23 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, Сергей отличный и интересный гид, рассказывает факты без лишней воды, провел по всем местам из списка, показал красивые места для фотографий, приехал вовремя и сопровождал нас на всем маршруте.
м
марина
14 окт 2025
Марина-гид с хорошим знанием русского языка! На экскурсии в Летнем дворце подробно рассказала об императорских династиях! На обратном пути помогла приобрести чай и сладости! Напоследок дала свой номер телефона и сказала обращаться по любым вопросам,за что ей огромное спасибо!!!
Р
Рябуха
6 окт 2025
Все было замечательно, нас сопровождал гид Володя.
Дарья
5 окт 2025
Экскурсовод китаец Андрей сделал мой день! Меня совсем не интересует история, поэтому, даже если что-то из заготовленного им материала в силу шума толпы или акцента я не могла разобрать, я
А
Александр
28 сен 2025
Искали обзорную экскурсию по Пекину и не ошиблись. Посетили парк Цзиншань, откуда открывается прекрасный вид на Запретный город (сам Запретный город посетили самостоятельно ранее), погуляли и покатались в парке Летний
И
Инесса
26 сен 2025
Гид оказался ответственным и надежным при сложившихся обстоятельств, решил ситуацию без вопросов
Е
Евгения
26 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Редко в Китае находятся русско-говорящие гиды. Андрей большой молодец, рассказал много интересного, показал великолепные исторические места. Спасибо Вам большое!!!
Екатерина
26 сен 2025
Гиды русскоговорящие китайцы, у нас был Юрий. Уровень языка очень хороший. Ответил на все наши вопросы, было комфортно и интересно. Рекомендуем 🙏🏻
М
Майя
24 авг 2025
Эта экскурсия - абсолютное разочарование:(Экскурсовод просто очень плохо владеет русским и даже зная что-то по программе, он просто не в состоянии донести материал до группы. На мой взгляд, это не
Лиза
Ответ организатора:
Елизавета
21 авг 2025
Это был невероятный день, за который мы успели посетить Летний дворец, чайную церемонию, старый Пекин (хутуны) и парк Цзиншань. Я очень довольна!!! Гид Сергей — лучший!!! Очень приятный человек, с
