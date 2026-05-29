Музей Запретного города и чайная церемония в Пекине
Увидеть бывший императорский дворец и понять чайную культуру
Мы объединили величие Запретного города с искусством китайской чайной церемонии в одной экскурсии.
Предлагаем вам не просто осмотреть дворцовые залы, а почувствовать моменты, которые проживали императоры и учёные мужи древнего Китая. Дополнит эту картину знакомство с философией чая и ритуалами разных династий. Вы узнаете об этикете и научитесь различать нюансы вкуса.
Это бывший императорский дворец и самый большой архитектурно-художественный музей Китая. Говорят, в нём 9999 с половиной помещений — число не случайно, девятка является символом императорской власти. Здесь вы увидите парадные дворцы и залы на центральной оси, сады, внутренние дворы и жилые покои с резьбой и росписями. Узнаете, как архитектура и символика Запретного города отражает представления о порядке и власти.
Чайная церемония
Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и ощутите волшебство и гармонию от самого процесса. Попробуете несколько разных сортов чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Разберётесь в искусстве заваривания, различиях между династиями Мин и Цин и форме чайной утвари. Ещё поговорим об этикете и смысле каждого жеста во время чаепития.
Организационные детали
Чайная церемония входит в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачиваются билеты в Запретный город — 60 юаней (~ $9) за чел. Их нужно бронировать за семь дней. Если в праздничные дни не получится забронировать онлайн, купим в кассе
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Запретного города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид и организатор экскурсий по Пекину. Уже много лет живу и работаю в этом удивительном городе, поэтому отлично его знаю.
Провожу экскурсии по Запретному городу, Великой Китайской стене, Летнему дворцу, читать дальшеуменьшить
храму Неба и другим знаковым местам. Рассказываю не только факты из учебников, но и интересные истории, легенды и секреты, которые обычно знают только местные жители.
Для меня важно, чтобы путешественники не просто увидели главные достопримечательности, а почувствовали душу Пекина и открыли его с разных сторон. Буду рада стать вашим проводником в мир китайской истории и традиций!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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наталья
Юлия, спасибо большое за чудесную экскурсию по Запретному городу! Всё было на высшем уровне: интересно, познавательно, с душой. Вы — замечательный гид!
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