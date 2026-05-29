Мы объединили величие Запретного города с искусством китайской чайной церемонии в одной экскурсии. Предлагаем вам не просто осмотреть дворцовые залы, а почувствовать моменты, которые проживали императоры и учёные мужи древнего Китая. Дополнит эту картину знакомство с философией чая и ритуалами разных династий. Вы узнаете об этикете и научитесь различать нюансы вкуса.

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Описание экскурсии

Запретный город

Это бывший императорский дворец и самый большой архитектурно-художественный музей Китая. Говорят, в нём 9999 с половиной помещений — число не случайно, девятка является символом императорской власти. Здесь вы увидите парадные дворцы и залы на центральной оси, сады, внутренние дворы и жилые покои с резьбой и росписями. Узнаете, как архитектура и символика Запретного города отражает представления о порядке и власти.

Чайная церемония

Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и ощутите волшебство и гармонию от самого процесса. Попробуете несколько разных сортов чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Разберётесь в искусстве заваривания, различиях между династиями Мин и Цин и форме чайной утвари. Ещё поговорим об этикете и смысле каждого жеста во время чаепития.

Организационные детали