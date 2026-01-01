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Гранд-тур по Китаю с отелями 4-5*: Пекин, Сиань, Чжанцзяцзе, Шанхай и горы в мини-группе

Великая стена, Терракотовая армия, скалы «Аватара», Небесные врата, долина Бессмертных
Представьте: сверху нависают изогнутые крыши, воздух пропитан ароматами специй и чая, а под ногами брусчатка, по которой ходили императоры, — и мы внутри живой истории. Сперва изучим сердце династической мощи
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— пропитанный величием Пекин.

Пройдём по Запретному городу, что помнит шаги монархов, поднимемся на Великую стену, змеящуюся по хребтам, и попаримся в бане.

В Сиане молчаливым строем нас встретит Терракотовая армия — тысячи воинов, в чьих тщательно вылепленных чертах читается бесстрашие.

Побываем в Шанхае, где вековые традиции Китая живут в ритме мегаполиса, и проведём ночь в долине Бессмертных с висячими домиками, цепляющимися за отвесные скалы.

Также маршрут приведёт в мир, где реальность смешивается с фантазией: у горы Хуашань, Гранд-каньона Чжанцзяцзе, скал «Аватара» и Небесных врат почувствуем себя крошечными перед величием природы.

Гранд-тур по Китаю с отелями 4-5*: Пекин, Сиань, Чжанцзяцзе, Шанхай и горы в мини-группе
Гранд-тур по Китаю с отелями 4-5*: Пекин, Сиань, Чжанцзяцзе, Шанхай и горы в мини-группе
Гранд-тур по Китаю с отелями 4-5*: Пекин, Сиань, Чжанцзяцзе, Шанхай и горы в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Каждому подарим приветственный набор: повербанк, зарядку, дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Нихао, Китай

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Затем отправимся изучать Ванфуцзин — главную пешеходную артерию Пекина. Здесь, в окружении небоскрёбов, продают сувениры и уличную еду и царит особенная атмосфера. Вечером соберёмся за ужином и познакомимся поближе.

Нихао, КитайНихао, КитайНихао, КитайНихао, Китай
2 день

Великая Китайская стена, отдых в бане

Едем к визитной карточке Поднебесной — Великой стене. По канатной дороге поднимемся на живописный и наименее многолюдный участок. Погуляем, пообедаем, сделаем сотни фото.

Вечером посетим ещё одно культовое место — баню №9. Это не просто парная, а огромный релакс-комплекс со спа, источниками, развлечениями и шведским столом.

Великая Китайская стена, отдых в банеВеликая Китайская стена, отдых в банеВеликая Китайская стена, отдых в банеВеликая Китайская стена, отдых в бане
3 день

Запретный город, переезд в Сиань, Мусульманский квартал

Посвятим утро Запретному городу. 980 зданий, императорские дворцы, сады — целая вселенная, пропитанная тайнами истории. Пройдём через южные ворота, погуляем по главной оси и парку Цзиншань — отсюда открывается лучший вид на Гугун и Пекин.

Затем — скоростной поезд в Сиань. Заселимся, а вечером проведём в Мусульманском квартале.

Запретный город, переезд в Сиань, Мусульманский кварталЗапретный город, переезд в Сиань, Мусульманский кварталЗапретный город, переезд в Сиань, Мусульманский кварталЗапретный город, переезд в Сиань, Мусульманский квартал
4 день

Гора Хуашань

Ранним утром поедем к одной из пяти священных гор Китая — Хуашань. Поднимемся по канатной дороге, погуляем по Западному и Южному пикам и насладимся захватывающими дух видами. Вечером вернёмся в Сиань.

Гора ХуашаньГора ХуашаньГора Хуашань
5 день

Терракотовая армия, перелёт в Чжанцзяцзе

В первой половине дня увидим ещё один символ Китая — Терракотовую армию. Более 8000 фигур воинов и лошадей возрастом более 2000 лет — настоящее археологическое чудо. Если будет желание, посмотрим интерактивное шоу о династии Цинь.

Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе. Остановимся у подножия гор в деревне Улинъюань.

Терракотовая армия, перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, перелёт в Чжанцзяцзе
6 день

Гранд-каньон Чжанцзяцзе

Впереди — ещё один день на природе. Посетим Гранд-каньон Чжанцзяцзе и пройдём по стеклянному мосту над пропастью. Будет свободное время для активностей — зиплайна, банджи-джампинга, виа феррата. Или спокойного отдыха — чайной церемонии или прогулки к 72-этажной башне на сваях.

Гранд-каньон ЧжанцзяцзеГранд-каньон ЧжанцзяцзеГранд-каньон ЧжанцзяцзеГранд-каньон Чжанцзяцзе
7 день

Скалы "Аватара" в нацпарке "Чжанцзяцзе"

Проведём день в нацпарке «Чжанцзяцзе». На самом высоком внешнем лифте мира поднимемся к облакам. Увидим те самые парящие скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание мира «Аватара». Пройдём по «Первому мосту под небом», посетим смотровые, полюбуемся горой Халлелуйя. На автобусе отправимся на Тяньцзы, с которой видны тысячелетние кварцевые колонны — захватывающие панорамы.

Вечером — ужин и прогулка в Улинъюань.

Скалы "Аватара" в нацпарке "Чжанцзяцзе"Скалы "Аватара" в нацпарке "Чжанцзяцзе"Скалы "Аватара" в нацпарке "Чжанцзяцзе"Скалы "Аватара" в нацпарке "Чжанцзяцзе"
8 день

Небесные врата Тяньмэнь, перелёт в Шанхай

Проедем по дороге в небеса — серпантину с 99 поворотами. Затем преодолеем 999 ступеней к Небесным вратам — гигантской природной арке в горе Тяньмэнь. Полюбуемся скалистыми уступами, окутанными туманом, а вечером улетим в Шанхай.

Небесные врата Тяньмэнь, перелёт в Шанхай
9 день

Шанхай

Погуляем по самым ярким местам — набережной, Старому городу, садам. Изучим архитектуру древнего и современного Шанхая. Вечер оставим свободным — гид поможет выбрать ужин по душе и объяснит, куда лучше пойти.

ШанхайШанхайШанхайШанхай
10 день

Долина Бессмертных

Переберёмся в долину Бессмертных. Здесь причудливые скалы соседствуют с кристальными водопадами, а деревянные дома с резными крышами будто сошли со старинных свитков. Заселимся в отель, а вечером пройдёмся в мягком свете фонарей, который делает этот уголок ещё более сказочным.

Долина БессмертныхДолина БессмертныхДолина Бессмертных
11 день

Возвращение в Шанхай, свободное время

До завтрака будет время для прощальной прогулки по долине. Затем на поезде вернёмся в Шанхай. Днём вы сможете самостоятельно пройтись и сделать последние покупки. А вечером группой соберёмся на финальный ужин.

Возвращение в Шанхай, свободное времяВозвращение в Шанхай, свободное времяВозвращение в Шанхай, свободное времяВозвращение в Шанхай, свободное время
12 день

До свидания, Китай

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет220 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин, вода
  • Все трансферы по маршруту, включая такси и поезда
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Услуги китайских гидов
  • Экскурсии и активности по программе
  • Все входные билеты по программе, включая баню и канатные дороги
  • Сим-карта с доступом в интернет, карта маршрута
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Шанхая - ~100 000 ₽
  • 2 внутренних перелёта - от 12 500 ₽ за оба
  • Обеды, ужины - ~1000 ₽ за приём
  • 1-местное проживание
  • Страховка
  • Дополнительные активности (зиплайн, банджи-джампинг, виа феррата)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
С 18 лет я исследую мир. За плечами — 40 стран и сотни маршрутов по России. Закончила СПбГУ по направлению «Туризм» и создала агентство для тех, кто ищет глубину, а
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не галочки. Мы ездим туда, куда редко доезжают путешественники: по России — Кенозерье, Тотьма, Гороховец, Архангельск, Карелия, Калмыкия, Северный Кавказ; за границей — Марокко, Кыргызстан, Китай, Сокотра, ЮАР. Наша стихия — небанальные направления, локальный колорит и экспедиции, после которых мир уже не кажется прежним. Мы показываем: красота везде, просто нужно уметь её увидеть 🌍

Тур входит в следующие категории Пекина

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