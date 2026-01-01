Описание тура
Организационные детали
Каждому подарим приветственный набор: повербанк, зарядку, дождевик.
Программа тура по дням
Нихао, Китай
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Затем отправимся изучать Ванфуцзин — главную пешеходную артерию Пекина. Здесь, в окружении небоскрёбов, продают сувениры и уличную еду и царит особенная атмосфера. Вечером соберёмся за ужином и познакомимся поближе.
Великая Китайская стена, отдых в бане
Едем к визитной карточке Поднебесной — Великой стене. По канатной дороге поднимемся на живописный и наименее многолюдный участок. Погуляем, пообедаем, сделаем сотни фото.
Вечером посетим ещё одно культовое место — баню №9. Это не просто парная, а огромный релакс-комплекс со спа, источниками, развлечениями и шведским столом.
Запретный город, переезд в Сиань, Мусульманский квартал
Посвятим утро Запретному городу. 980 зданий, императорские дворцы, сады — целая вселенная, пропитанная тайнами истории. Пройдём через южные ворота, погуляем по главной оси и парку Цзиншань — отсюда открывается лучший вид на Гугун и Пекин.
Затем — скоростной поезд в Сиань. Заселимся, а вечером проведём в Мусульманском квартале.
Гора Хуашань
Ранним утром поедем к одной из пяти священных гор Китая — Хуашань. Поднимемся по канатной дороге, погуляем по Западному и Южному пикам и насладимся захватывающими дух видами. Вечером вернёмся в Сиань.
Терракотовая армия, перелёт в Чжанцзяцзе
В первой половине дня увидим ещё один символ Китая — Терракотовую армию. Более 8000 фигур воинов и лошадей возрастом более 2000 лет — настоящее археологическое чудо. Если будет желание, посмотрим интерактивное шоу о династии Цинь.
Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе. Остановимся у подножия гор в деревне Улинъюань.
Гранд-каньон Чжанцзяцзе
Впереди — ещё один день на природе. Посетим Гранд-каньон Чжанцзяцзе и пройдём по стеклянному мосту над пропастью. Будет свободное время для активностей — зиплайна, банджи-джампинга, виа феррата. Или спокойного отдыха — чайной церемонии или прогулки к 72-этажной башне на сваях.
Скалы "Аватара" в нацпарке "Чжанцзяцзе"
Проведём день в нацпарке «Чжанцзяцзе». На самом высоком внешнем лифте мира поднимемся к облакам. Увидим те самые парящие скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание мира «Аватара». Пройдём по «Первому мосту под небом», посетим смотровые, полюбуемся горой Халлелуйя. На автобусе отправимся на Тяньцзы, с которой видны тысячелетние кварцевые колонны — захватывающие панорамы.
Вечером — ужин и прогулка в Улинъюань.
Небесные врата Тяньмэнь, перелёт в Шанхай
Проедем по дороге в небеса — серпантину с 99 поворотами. Затем преодолеем 999 ступеней к Небесным вратам — гигантской природной арке в горе Тяньмэнь. Полюбуемся скалистыми уступами, окутанными туманом, а вечером улетим в Шанхай.
Шанхай
Погуляем по самым ярким местам — набережной, Старому городу, садам. Изучим архитектуру древнего и современного Шанхая. Вечер оставим свободным — гид поможет выбрать ужин по душе и объяснит, куда лучше пойти.
Долина Бессмертных
Переберёмся в долину Бессмертных. Здесь причудливые скалы соседствуют с кристальными водопадами, а деревянные дома с резными крышами будто сошли со старинных свитков. Заселимся в отель, а вечером пройдёмся в мягком свете фонарей, который делает этот уголок ещё более сказочным.
Возвращение в Шанхай, свободное время
До завтрака будет время для прощальной прогулки по долине. Затем на поезде вернёмся в Шанхай. Днём вы сможете самостоятельно пройтись и сделать последние покупки. А вечером группой соберёмся на финальный ужин.
До свидания, Китай
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|220 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, вода
- Все трансферы по маршруту, включая такси и поезда
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Услуги китайских гидов
- Экскурсии и активности по программе
- Все входные билеты по программе, включая баню и канатные дороги
- Сим-карта с доступом в интернет, карта маршрута
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Шанхая - ~100 000 ₽
- 2 внутренних перелёта - от 12 500 ₽ за оба
- Обеды, ужины - ~1000 ₽ за приём
- 1-местное проживание
- Страховка
- Дополнительные активности (зиплайн, банджи-джампинг, виа феррата)