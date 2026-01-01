Посвятим утро Запретному городу. 980 зданий, императорские дворцы, сады — целая вселенная, пропитанная тайнами истории. Пройдём через южные ворота, погуляем по главной оси и парку Цзиншань — отсюда открывается лучший вид на Гугун и Пекин.

Затем — скоростной поезд в Сиань. Заселимся, а вечером проведём в Мусульманском квартале.