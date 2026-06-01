Уик-энд в Пекине в мини-группе: стена Симатай, город на воде Губэй и экскурсия по столице
Увидеть «дикий» участок Великой Китайской стены, посетить Запретный город и парк Цзиншань
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля в пределах 4-й ...
20 июн в 09:00
27 июн в 09:00
$400 за человека
Большое путешествие вдоль Великой стены: Пекин, Губэй и Чэндэ в мини-группе
Вдоль и поперёк изучить столицу, подняться на 3 участка Стены, отдохнуть в горах и сходить в театр
Начало: Аэропорт Пекина, 6:00
5 июл в 08:00
2 авг в 08:00
215 000 ₽ за человека
Гранд-тур по многоликому Китаю: Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Гуйлинь и Пекин
Терракотовая армия, скалы из «Аватара», Великая стена, сплав на плотах и рыбалка с бакланами
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
20 июн в 12:00
7 авг в 12:00
249 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парк Цзиншань»
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