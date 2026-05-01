Вы побываете на площади Тяньаньмэнь, осмотрите мавзолей Мао Цзэдуна, Большой зал народных собраний и Национальный театр, а затем пройдётесь по парку «Тяньтань» —
Описание тура
Организационные детали
Просим заранее сообщить паспортные данные и информацию о рейсах для бронирования входных билетов на достопримечательности и организации проживания в отеле.
Программа тура по дням
Прибытие
Встретим вас в аэропорту или на вокзале, отвезём в отель. Во время поездки откроются панорамы столицы Китая.
Тяньаньмэнь, парк «Тяньтань», Запретный город и озеро Шичахай
После завтрака поедем на площадь Тяньаньмэнь. Здесь вы увидите церемонию подъёма государственного флага и осмотрите снаружи мавзолей Мао Цзэдуна, Большой зал народных собраний и Национальный театр.
Затем направимся в парк «Тяньтань». Экскурсия по территории займёт около 1,5 часов. Это древнее место жертвоприношений императоров династий Мин и Цин и крупнейший сохранившийся жертвенный архитектурный комплекс Китая.
После — обед с дегустацией блюд традиционной пекинской кухни.
Далее посетим Запретный город (включён основной входной билет) — императорский дворец династий Мин и Цин и крупнейший сохранившийся дворцовый комплекс в мире. Вас ждут главные залы, покои и сад.
Доберёмся к озеру Шичахай, после чего вернёмся в отель.
Великая Китайская стена и Олимпийский парк
После завтрака отправимся на участок Великой Китайской стены в Бадалине. Он известен как «Южный рубеж драконовой стены» и входит в число 8 чудес Цзюйюнгуаня. Прогулка займёт около 2 часов. Подъём на древние укрепления подарит панорамы горных пейзажей по обе стороны.
После осмотра — обед.
Во второй половине дня посетим Олимпийский парк. На прогулке осмотрим снаружи основные объекты: стадион «Птичье гнездо», главный стадион Олимпийских игр 2008 года в Пекине, Центр водных видов спорта «Водный куб» — основной плавательный комплекс Олимпиады и одно из самых узнаваемых архитектурных сооружений столицы.
После прогулки — возвращение в отель.
Летний дворец, парк «Юаньминъюань» и университеты
После завтрака заглянем в супермаркет (около 1 часа). Магазин знакомит с атмосферой Старого Пекина, сувенирами и традиционными товарами — можно выбрать подарки и памятные вещи.
Далее направимся в Летний дворец. Это крупнейший и лучше всего сохранившийся императорский парк Китая. Вы увидите зал Жэньшоу, Сучжоускую улицу, Длинную галерею, мост Семнадцати арок и другие архитектурные объекты, а также насладитесь видами озера Куньминху и холма Ваньшоу.
Следующий пункт — парк «Юаньминъюань», основанный в 1707 году по указу императора Канси и подаренный будущему императору Юнчжэну. После восшествия на престол Юнчжэн значительно расширил территорию и добавил новые постройки для ведения государственных дел вне дворца.
По завершении прогулки — обед.
Во второй половине дня осмотрим 2 известных китайских университета: Цинхуа и Пекинский, после чего вернёмся в отель.
Окончание тура
После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1710
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед
- Трансфер по маршруту и из/до аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение - по запросу