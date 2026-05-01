После завтрака поедем на площадь Тяньаньмэнь. Здесь вы увидите церемонию подъёма государственного флага и осмотрите снаружи мавзолей Мао Цзэдуна, Большой зал народных собраний и Национальный театр.

Затем направимся в парк «Тяньтань». Экскурсия по территории займёт около 1,5 часов. Это древнее место жертвоприношений императоров династий Мин и Цин и крупнейший сохранившийся жертвенный архитектурный комплекс Китая.

После — обед с дегустацией блюд традиционной пекинской кухни.

Далее посетим Запретный город (включён основной входной билет) — императорский дворец династий Мин и Цин и крупнейший сохранившийся дворцовый комплекс в мире. Вас ждут главные залы, покои и сад.

Доберёмся к озеру Шичахай, после чего вернёмся в отель.