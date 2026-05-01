Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы

Увидеть Великую Китайскую стену, посетить Запретный город и попробовать местную кухню
В Пекине древняя история соседствует с современной архитектурой.

Вы побываете на площади Тяньаньмэнь, осмотрите мавзолей Мао Цзэдуна, Большой зал народных собраний и Национальный театр, а затем пройдётесь по парку «Тяньтань» —
комплексу жертвоприношений эпох Мин и Цин.

Знакомство с императорским прошлым продолжится в Запретном городе с его залами, дворцовыми покоями и садом.

Остановимся у озера Шичахай, а также на участке Великой Китайской стены в Бадалине, откуда откроются невероятные виды. В Олимпийском парке увидите стадион «Птичье гнездо» и центр водных видов спорта «Водный куб».

Завершат маршрут прогулка по Летнему дворцу и парку «Юаньминъюань», внешний осмотр Цинхуа и Пекинского университетов.

Описание тура

Организационные детали

Просим заранее сообщить паспортные данные и информацию о рейсах для бронирования входных билетов на достопримечательности и организации проживания в отеле.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встретим вас в аэропорту или на вокзале, отвезём в отель. Во время поездки откроются панорамы столицы Китая.

2 день

Тяньаньмэнь, парк «Тяньтань», Запретный город и озеро Шичахай

После завтрака поедем на площадь Тяньаньмэнь. Здесь вы увидите церемонию подъёма государственного флага и осмотрите снаружи мавзолей Мао Цзэдуна, Большой зал народных собраний и Национальный театр.

Затем направимся в парк «Тяньтань». Экскурсия по территории займёт около 1,5 часов. Это древнее место жертвоприношений императоров династий Мин и Цин и крупнейший сохранившийся жертвенный архитектурный комплекс Китая.

После — обед с дегустацией блюд традиционной пекинской кухни.

Далее посетим Запретный город (включён основной входной билет) — императорский дворец династий Мин и Цин и крупнейший сохранившийся дворцовый комплекс в мире. Вас ждут главные залы, покои и сад.

Доберёмся к озеру Шичахай, после чего вернёмся в отель.

3 день

Великая Китайская стена и Олимпийский парк

После завтрака отправимся на участок Великой Китайской стены в Бадалине. Он известен как «Южный рубеж драконовой стены» и входит в число 8 чудес Цзюйюнгуаня. Прогулка займёт около 2 часов. Подъём на древние укрепления подарит панорамы горных пейзажей по обе стороны.

После осмотра — обед.

Во второй половине дня посетим Олимпийский парк. На прогулке осмотрим снаружи основные объекты: стадион «Птичье гнездо», главный стадион Олимпийских игр 2008 года в Пекине, Центр водных видов спорта «Водный куб» — основной плавательный комплекс Олимпиады и одно из самых узнаваемых архитектурных сооружений столицы.

После прогулки — возвращение в отель.

4 день

Летний дворец, парк «Юаньминъюань» и университеты

После завтрака заглянем в супермаркет (около 1 часа). Магазин знакомит с атмосферой Старого Пекина, сувенирами и традиционными товарами — можно выбрать подарки и памятные вещи.

Далее направимся в Летний дворец. Это крупнейший и лучше всего сохранившийся императорский парк Китая. Вы увидите зал Жэньшоу, Сучжоускую улицу, Длинную галерею, мост Семнадцати арок и другие архитектурные объекты, а также насладитесь видами озера Куньминху и холма Ваньшоу.

Следующий пункт — парк «Юаньминъюань», основанный в 1707 году по указу императора Канси и подаренный будущему императору Юнчжэну. После восшествия на престол Юнчжэн значительно расширил территорию и добавил новые постройки для ведения государственных дел вне дворца.

По завершении прогулки — обед.

Во второй половине дня осмотрим 2 известных китайских университета: Цинхуа и Пекинский, после чего вернёмся в отель.

5 день

Окончание тура

После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1710
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Трансфер по маршруту и из/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - по запросу
Место начала и завершения?
Аэропорт Пекина, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Шура
Шура — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 20 туристов
Я опытный русскоязычный и китайский гид, работаю с 2018 года. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил университет иностранных языков, свободно говорю
как на русском, так и на китайском языках. Составляю индивидуальный маршрут для каждого гостя, позволяя не только увидеть самые знаковые достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю. Будь то групповой тур или индивидуальный маршрут, я предоставляю профессиональных русскоязычных гидов и организую эффективную и комфортную поездку.

