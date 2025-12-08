Мои заказы

Топ-мест в мини-группе с включёнными перелётами: Пекин, Шанхай, Сиань, Сучжоу, парк «Чжанцзяцзе»

Увидеть скалы как в фильме «Аватар», Великую Китайскую стену и Терракотовую армию
Приглашаем в захватывающее и насыщенное путешествие по Китаю! Мы прогуляемся по столичным улицам, пестрящим контрастами, и отведаем утку по-пекински. Пройдёмся по уединённому участку вдоль Великой Китайской стены и посетим старинную
читать дальше

деревушку Губэй.

Полюбуемся лотосовыми озёрами, арочными мостами и изящными пагодами, увидим легендарную Терракотовую армию и отдохнём в горячих источниках Хуацинчи.

В национальном парке «Чжанцзяцзе» поднимемся на смотровые площадки, а желающие смогут испытать прилив адреналина на стеклянном мосту над каньоном. Вас также ждут современная и старая части Шанхая и сады Сучжоу с поэтичными названиями.

Комфортные отели, продуманный маршрут и гармония древности и прогресса сделают эту поездку незабываемой!

Топ-мест в мини-группе с включёнными перелётами: Пекин, Шанхай, Сиань, Сучжоу, парк «Чжанцзяцзе»
Топ-мест в мини-группе с включёнными перелётами: Пекин, Шанхай, Сиань, Сучжоу, парк «Чжанцзяцзе»
Топ-мест в мини-группе с включёнными перелётами: Пекин, Шанхай, Сиань, Сучжоу, парк «Чжанцзяцзе»

Описание тура

Организационные детали

Путешествие проходит в сопровождении русскоязычного гида, владеющего китайским языком. Комфортный темп, насыщенная программа, внимание к каждому гостю.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Пекину, приветственный ужин

По прибытии в Пекин вас встретит водитель, и уже по пути в отель начнётся ваше знакомство с городом, где древность гармонично переплетается с футуризмом: широкие проспекты, сверкающие неоном вывески, стеклянные башни и старинные храмы создают контраст столицы.

После размещения в комфортабельном отеле в центре — время для отдыха. Тем, кто готов к первым открытиям, понравится прогулка по уютным пекинским улицам: аромат уличной еды, старинные ворота хутунов, разноцветные фонари и оживлённые торговые лавки помогут прочувствовать их атмосферу.

Вечером состоится приветственный ужин в одном из традиционных ресторанов, где вы попробуете легендарную пекинскую утку — символ гостеприимства Китая.

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Пекину, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Пекину, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Пекину, приветственный ужин
2 день

Великая Китайская стена, деревня Губэй

После завтрака вас ждёт встреча с одним из чудес света — Великой Китайской стеной. Мы выберем уединённый участок, где можно спокойно насладиться красотой гор и величием древних башен, взобраться на смотровые площадки и увидеть, как каменная змея стены уходит за горизонт.

Затем отправимся в живописную деревню Губэй у подножья стены. Это место хранит дух старого Китая: здесь дома 17 века, пагода Юаньтунь, ароматы свежего чая, ремесленные мастер-классы и доброжелательные монахи. У вас будет время на обед, прогулки и покупки в местных лавках.

Вечером возвращаемся в Пекин и ужинаем в ресторане хого — китайском самоваре, где каждый сам готовит блюда в ароматном бульоне прямо на столе.

Великая Китайская стена, деревня ГубэйВеликая Китайская стена, деревня ГубэйВеликая Китайская стена, деревня Губэй
3 день

Дворец Ихэюань, улица Ванфуцзин, переезд в Сиань

Утром прогуляемся по Летнему дворцу Ихэюань — любимой резиденции императрицы Цыси. Местные пейзажи словно сошли с китайских свитков: лотосовые озёра, арочные мосты, мраморный корабль и изящные пагоды отражаются в воде.

После переедем к главной торговой артерии Пекина — улице Ванфуцзин. Здесь жизнь кипит днём и ночью: магазины, уличные угощения и знаменитый ночной рынок Дунхуамэнь с блюдами на любой вкус задают ритм.

Вечером на скоростном поезде отправимся в Сиань — древнюю столицу, где история Китая оживает на каждом шагу. Заселение в отель и отдых.

Дворец Ихэюань, улица Ванфуцзин, переезд в СианьДворец Ихэюань, улица Ванфуцзин, переезд в Сиань
4 день

Терракотовая армия, горячие источники Хауцинчи, свободное время

Позавтракав, направимся к легендарной Терракотовой армии — грандиозному археологическому открытию 20 века. Более 8000 воинов и лошадей, созданных 2200 лет назад, стоят на страже покоя императора Цинь Шихуанди. Каждый солдат уникален, а археологи до сих пор продолжают исследования.

Далее — свободное время для обеда: рекомендуем попробовать знаменитые сианьские пельмени. После трапезы — поездка в горячие источники Хуацинчи, где когда-то отдыхали императоры. Здесь можно расслабиться, наслаждаясь теплом воды и видами на древние дворцы и горы.

Вечером — свободное время для прогулок и отдыха.

Терракотовая армия, горячие источники Хауцинчи, свободное времяТерракотовая армия, горячие источники Хауцинчи, свободное времяТерракотовая армия, горячие источники Хауцинчи, свободное время
5 день

Мусульманский квартал, старинная городская стена, перелёт в Чжанцзяцзе

Утром прогуляемся по колоритному Мусульманскому кварталу — древней части города, где когда-то начинался Великий шёлковый путь. Вас ждут витрины с восточными сладостями, мастер-классы и фотосессия в традиционных костюмах — яркое воспоминание о Сиане. Днём можно пообедать на свой вкус: попробовать знаменитую баранину по-сианьски или уличные шашлычки.

Затем пройдёмся по старинной городской стене 14 века — одной из самых хорошо сохранившихся в Китае.

Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе, край таинственных гор, вдохновивших создателей фильма «Аватар».

Мусульманский квартал, старинная городская стена, перелёт в ЧжанцзяцзеМусульманский квартал, старинная городская стена, перелёт в ЧжанцзяцзеМусульманский квартал, старинная городская стена, перелёт в Чжанцзяцзе
6 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

В этот день посетим национальный парк «Чжанцзяцзе», где природа создала фантастические пейзажи из тысяч вертикальных скал, покрытых густой зеленью. Эти огромные каменные столбы действительно напоминают парящие горы из фильма «Аватар».

Вы прогуляетесь по тропам, подниметесь на смотровые площадки и, по желанию, сможете пройтись по знаменитому стеклянному мосту над каньоном — 300 метров над землёй, где под ногами — только прозрачное стекло и шум реки внизу.

Вечером вернёмся в город. Можно прогуляться по вечерним улочкам, заглянуть в чайные и попробовать местную кухню.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
7 день

Юаньцзяцзе и перелёт в Шанхай

После завтрака продолжим исследовать чудеса «Чжанцзяцзе». Сегодня побываем в районе Юаньцзяцзе, где возвышаются легендарные «летающие горы». Вы подниметесь на стеклянном лифте Байлун, встроенном прямо в скалу. Его высота — 326 метров, и с вершины открываются незабываемые виды.

Затем — прогулка по тропам, переход через подвесные мостики и фото на фоне знаменитой колонны Халле Луйа — символа фильма «Аватар». Вечером совершим перелёт в сверкающий огнями Шанхай. После прибытия — отдых в отеле.

Юаньцзяцзе и перелёт в ШанхайЮаньцзяцзе и перелёт в Шанхай
8 день

Достопримечательности Шанхая

В этот день прогуляемся по старой части города и саду Радости — шедевру китайской архитектуры 18 века. Здесь гармонично сочетаются пруды, в которых плавают карпы, мостики и павильоны в стиле династии Мин.

Затем мы отправимся в деловой район Луцзяцзуй — сердце современного Шанхая. Вы увидите небоскрёбы Shanghai Tower и Oriental Pearl Tower, пройдёте по знаменитому круговому мосту. После обеда посетим Храм нефритового Будды, где хранятся уникальные статуи, в том числе белый нефритовый Будда 1882 года.

Вечером — свободное время. Рекомендуем прогулку по набережной Вайтан, откуда открывается лучший вид на ночной Шанхай.

Достопримечательности ШанхаяДостопримечательности ШанхаяДостопримечательности Шанхая
9 день

Сады и парк Сучжоу

После завтрака сядем на скоростной поезд до Сучжоу — города, который называют «восточной Венецией». Здесь вас ждут три жемчужины китайского садового искусства: Сад скромного чиновника, Сад медленно текущего времени и парк у озера Цзиньцзи. Каждый из них — гармония воды, камня и природы.

Вечером вернёмся в Шанхай. Финальный ужин всей группы — время делиться впечатлениями, смехом и планами на новые путешествия.

Сады и парк СучжоуСады и парк СучжоуСады и парк Сучжоу
10 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — свободное время: можно прогуляться по улицам, сделать покупки или насладиться кофе с видом на мегаполис. Затем — трансфер в аэропорт и вылет домой. Тем, кто решит остаться, предложим рекомендации для самостоятельных прогулок.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Все переезды и внутренние перелёты
  • Экскурсии с русскоговорящим гидом
  • Входные билеты во все объекты по программе (включая подъёмники и горный лифт)
  • Велопрогулка
  • Прогулка на плотах
  • Чайная церемония
  • Мастер-класс по каллиграфии
  • Посещение термальных источников Хуацинчи
  • Прогулка по Фэнхуану
  • Круглосуточная поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Пекина и обратно из Шанхая
  • Обеды и ужины (кроме 1)
  • Личная страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 500 $
  • Внимание: стоимость тура на новогодние даты (с 31.12.2025) составляет 2890 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, 12:00 (возможно другое удобное время по договорённости)
Завершение: Шанхай, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Пекине
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
читать дальше

в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры из Пекина

Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Увидеть Великую Китайскую стену, побывать на шёлковой фабрике и узнать секрет зелёного чая
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, время встречи зависи...
1 мар в 08:00
13 мая в 08:00
€1698 за человека
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Исследовать Пекин и Сиань, побывать в императорских дворцах, легендарных монастырях и храмах
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня, по времени р...
1 янв в 14:00
6 мар в 14:00
159 000 ₽ за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
2 дня
1 отзыв
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, время - по договорённости
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$520 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина