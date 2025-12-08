Описание тура
Организационные детали
Путешествие проходит в сопровождении русскоязычного гида, владеющего китайским языком. Комфортный темп, насыщенная программа, внимание к каждому гостю.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Пекину, приветственный ужин
По прибытии в Пекин вас встретит водитель, и уже по пути в отель начнётся ваше знакомство с городом, где древность гармонично переплетается с футуризмом: широкие проспекты, сверкающие неоном вывески, стеклянные башни и старинные храмы создают контраст столицы.
После размещения в комфортабельном отеле в центре — время для отдыха. Тем, кто готов к первым открытиям, понравится прогулка по уютным пекинским улицам: аромат уличной еды, старинные ворота хутунов, разноцветные фонари и оживлённые торговые лавки помогут прочувствовать их атмосферу.
Вечером состоится приветственный ужин в одном из традиционных ресторанов, где вы попробуете легендарную пекинскую утку — символ гостеприимства Китая.
Великая Китайская стена, деревня Губэй
После завтрака вас ждёт встреча с одним из чудес света — Великой Китайской стеной. Мы выберем уединённый участок, где можно спокойно насладиться красотой гор и величием древних башен, взобраться на смотровые площадки и увидеть, как каменная змея стены уходит за горизонт.
Затем отправимся в живописную деревню Губэй у подножья стены. Это место хранит дух старого Китая: здесь дома 17 века, пагода Юаньтунь, ароматы свежего чая, ремесленные мастер-классы и доброжелательные монахи. У вас будет время на обед, прогулки и покупки в местных лавках.
Вечером возвращаемся в Пекин и ужинаем в ресторане хого — китайском самоваре, где каждый сам готовит блюда в ароматном бульоне прямо на столе.
Дворец Ихэюань, улица Ванфуцзин, переезд в Сиань
Утром прогуляемся по Летнему дворцу Ихэюань — любимой резиденции императрицы Цыси. Местные пейзажи словно сошли с китайских свитков: лотосовые озёра, арочные мосты, мраморный корабль и изящные пагоды отражаются в воде.
После переедем к главной торговой артерии Пекина — улице Ванфуцзин. Здесь жизнь кипит днём и ночью: магазины, уличные угощения и знаменитый ночной рынок Дунхуамэнь с блюдами на любой вкус задают ритм.
Вечером на скоростном поезде отправимся в Сиань — древнюю столицу, где история Китая оживает на каждом шагу. Заселение в отель и отдых.
Терракотовая армия, горячие источники Хауцинчи, свободное время
Позавтракав, направимся к легендарной Терракотовой армии — грандиозному археологическому открытию 20 века. Более 8000 воинов и лошадей, созданных 2200 лет назад, стоят на страже покоя императора Цинь Шихуанди. Каждый солдат уникален, а археологи до сих пор продолжают исследования.
Далее — свободное время для обеда: рекомендуем попробовать знаменитые сианьские пельмени. После трапезы — поездка в горячие источники Хуацинчи, где когда-то отдыхали императоры. Здесь можно расслабиться, наслаждаясь теплом воды и видами на древние дворцы и горы.
Вечером — свободное время для прогулок и отдыха.
Мусульманский квартал, старинная городская стена, перелёт в Чжанцзяцзе
Утром прогуляемся по колоритному Мусульманскому кварталу — древней части города, где когда-то начинался Великий шёлковый путь. Вас ждут витрины с восточными сладостями, мастер-классы и фотосессия в традиционных костюмах — яркое воспоминание о Сиане. Днём можно пообедать на свой вкус: попробовать знаменитую баранину по-сианьски или уличные шашлычки.
Затем пройдёмся по старинной городской стене 14 века — одной из самых хорошо сохранившихся в Китае.
Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе, край таинственных гор, вдохновивших создателей фильма «Аватар».
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
В этот день посетим национальный парк «Чжанцзяцзе», где природа создала фантастические пейзажи из тысяч вертикальных скал, покрытых густой зеленью. Эти огромные каменные столбы действительно напоминают парящие горы из фильма «Аватар».
Вы прогуляетесь по тропам, подниметесь на смотровые площадки и, по желанию, сможете пройтись по знаменитому стеклянному мосту над каньоном — 300 метров над землёй, где под ногами — только прозрачное стекло и шум реки внизу.
Вечером вернёмся в город. Можно прогуляться по вечерним улочкам, заглянуть в чайные и попробовать местную кухню.
Юаньцзяцзе и перелёт в Шанхай
После завтрака продолжим исследовать чудеса «Чжанцзяцзе». Сегодня побываем в районе Юаньцзяцзе, где возвышаются легендарные «летающие горы». Вы подниметесь на стеклянном лифте Байлун, встроенном прямо в скалу. Его высота — 326 метров, и с вершины открываются незабываемые виды.
Затем — прогулка по тропам, переход через подвесные мостики и фото на фоне знаменитой колонны Халле Луйа — символа фильма «Аватар». Вечером совершим перелёт в сверкающий огнями Шанхай. После прибытия — отдых в отеле.
Достопримечательности Шанхая
В этот день прогуляемся по старой части города и саду Радости — шедевру китайской архитектуры 18 века. Здесь гармонично сочетаются пруды, в которых плавают карпы, мостики и павильоны в стиле династии Мин.
Затем мы отправимся в деловой район Луцзяцзуй — сердце современного Шанхая. Вы увидите небоскрёбы Shanghai Tower и Oriental Pearl Tower, пройдёте по знаменитому круговому мосту. После обеда посетим Храм нефритового Будды, где хранятся уникальные статуи, в том числе белый нефритовый Будда 1882 года.
Вечером — свободное время. Рекомендуем прогулку по набережной Вайтан, откуда открывается лучший вид на ночной Шанхай.
Сады и парк Сучжоу
После завтрака сядем на скоростной поезд до Сучжоу — города, который называют «восточной Венецией». Здесь вас ждут три жемчужины китайского садового искусства: Сад скромного чиновника, Сад медленно текущего времени и парк у озера Цзиньцзи. Каждый из них — гармония воды, камня и природы.
Вечером вернёмся в Шанхай. Финальный ужин всей группы — время делиться впечатлениями, смехом и планами на новые путешествия.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — свободное время: можно прогуляться по улицам, сделать покупки или насладиться кофе с видом на мегаполис. Затем — трансфер в аэропорт и вылет домой. Тем, кто решит остаться, предложим рекомендации для самостоятельных прогулок.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Все переезды и внутренние перелёты
- Экскурсии с русскоговорящим гидом
- Входные билеты во все объекты по программе (включая подъёмники и горный лифт)
- Велопрогулка
- Прогулка на плотах
- Чайная церемония
- Мастер-класс по каллиграфии
- Посещение термальных источников Хуацинчи
- Прогулка по Фэнхуану
- Круглосуточная поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Пекина и обратно из Шанхая
- Обеды и ужины (кроме 1)
- Личная страховка
- Доплата за 1-местное размещение - 500 $
- Внимание: стоимость тура на новогодние даты (с 31.12.2025) составляет 2890 $