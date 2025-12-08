По прибытии в Пекин вас встретит водитель, и уже по пути в отель начнётся ваше знакомство с городом, где древность гармонично переплетается с футуризмом: широкие проспекты, сверкающие неоном вывески, стеклянные башни и старинные храмы создают контраст столицы.

После размещения в комфортабельном отеле в центре — время для отдыха. Тем, кто готов к первым открытиям, понравится прогулка по уютным пекинским улицам: аромат уличной еды, старинные ворота хутунов, разноцветные фонари и оживлённые торговые лавки помогут прочувствовать их атмосферу.

Вечером состоится приветственный ужин в одном из традиционных ресторанов, где вы попробуете легендарную пекинскую утку — символ гостеприимства Китая.