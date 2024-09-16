В декабре – туры в Пекине

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Пекине на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
1 отзыв
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$580 за всё до 6 чел.
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
На машине
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
1 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
$530 за человека
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
На машине
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    16 сентября 2024
    Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
    Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
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    ответил. И самое главное помог достать билеты в те достоприметельности Пекина, куда сложно попасть заранее не бронируя. 2 дня на машине с кондиционером, был очень пунктуален, за что отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «В декабре»

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  1. Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
  2. Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
  3. Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 400 до 580. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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