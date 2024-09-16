2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$580 за всё до 6 чел.
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
1 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
$530 за человека
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлександр16 сентября 2024Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «В декабре»
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