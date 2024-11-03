11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
3 ноя в 08:00
4 апр в 08:00
€1 898 за человека
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
15 ноя в 08:00
2 мар в 08:00
153 999₽ за человека
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
18 мар в 09:00
19 апр в 09:00
$2 970 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «В апреле»
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