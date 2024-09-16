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10%
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
8 мар в 10:00
27 апр в 08:00
199500179 550₽ за человека
скидка
10%
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
5 мая в 08:00
520$468 за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
550$495 за всё до 8 чел.
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