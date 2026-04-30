Джунгли Янода с гидом и обедом

Джунгли Янода — это прекрасная возможность прикоснуться к нетронутой девственной природе и увидеть, насколько она необычна и удивительна.

Вас ждут захватывающие виды со смотровых площадок на тропические деревья и живописную панораму, а также развлечения на любой вкус.
Описание экскурсии

Путешествие к настоящим джунглям Огромные джунгли простираются до самого горизонта. Оплетенные лианами древние реликтовые деревья тихо шумят листьями, многочисленные водопады сверкают миллионами алмазных капель, а чистые ручейки мелодично плещутся среди ярко-зеленого мха. Природное великолепие в сочетании с трелью экзотических птиц производит действительно колоссальное впечатление. Площадь этого удаленного уголка природы составляет целых 45 000 кв. километров. Главная достопримечательность парка — его флора. Деревья растут в четыре яруса. Для туристов оборудованы дорожки, подъемы и спуски. Через долину снов перекинут подвесной мост, а над ущельем — стеклянный мост. Вы также увидите сад орхидей и мини-зоопарк. Популярным местом в джунглях Янода также стал пруд с черными лебедями и красочными карпами, которых можно покормить. На территории парка доступен зиплайн и качели над пропастью. Это не индивидуальная поездка, возможно поездка на автобусе. В группе как правило до 5-6 человек, за редким исключением больше. На сайте указано для того, что б не заканчивались места, если туристы еще думают. Какое количество будет людей мы не знаем до момента выезда. Группа сборная. Экскурсия групповая. Важная информация:
  • Экскурсия проходит при наборе группы от 4 человек.
  • Дети ростом до 120 см.
  • бесплатно (перемещаются на коленях у взрослых).
  • В основные функции гида входит навигация по парку Янода.
  • Возьмите с собой фото загранпаспорта, солнцезащитные средства и деньги на дополнительные развлечения в парке.
  • Приезд обратно — ориентировочно в 17:00.

Экскурсия проходит каждые два дня.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ландшафтный парк
  • Стеклянный мост
  • Мини-зоопарк
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Сопровождение гида
  • Обед (шведский стол)
  • Электрокар по парку
  • Фуникулер
  • Стеклянный мост
  • Подвесной мост и водопады
  • Сад орхидей и мини-зоопарк
Что не входит в цену
  • Качели - 90 юаней
  • Зиплайн - 129 юаней
  • Качели над пропастью - 398 юаней
  • Кормление животных
  • Личные расходы (сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья
Завершение: Китай, провинция Хайнань, город Санья, магазин «Чай у Андрея»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждые два дня.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит при наборе группы от 4 человек
  • Дети ростом до 120 см - бесплатно (перемещаются на коленях у взрослых)
  • В основные функции гида входит навигация по парку Янода
  • Возьмите с собой фото загранпаспорта, солнцезащитные средства и деньги на дополнительные развлечения в парке
  • Приезд обратно - ориентировочно в 17:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Хорошая организация, все посмотрели и уложились по времени. Отдельное спасибо гиду: хороший русский язык, быстрое решение просьб туристов, знание парка, доброжелательность. Отлично провели время. Советую. Цена-качество оптимальные.
Д
Очень понравилось. Народу было не много. Гид Володя все рассказал. Русский язык у него нормально. Все было понятно. Локации очень интересные и красивые. Обед шикарный, как в пятёрке отеле. Шведский стол. Огромное разнообразие. Спасибо!
О
Сама экскурсия насыщенная и интересная. Но гид Владимир оказался никакой. Совершенно ничего не рассказывал, никакой информации. Возможно плохой русский ему мешал, но нам от этого не лучше. С таким же
успехом могли сами просто погулять по парку. Параллельно услышали как вела экскурсию русскоговорящая гид в саду орхидей, так что есть с чем сравнить. Кроме того, он потерял 2 человек на маршруте, а нам объявил, что они сами решили остаться у фламинго и никуда больше не идти. Как потом выяснилось, девчонки сами вышли с ним на связь через другого гида и он пообещал вернуться за ними, но в итоге не забрал их и никак не помог им нагнать нашу группу. Туда ехали на одном автомобиле малой группой, обратно возвращались на большом автобусе уже всей группой, в итоге всех высадили там где забирали, а нас (4 человека из Саньи), за три квартала от
места где нас забирали. Спасибо нашлись русские люди, которые подсказали как нам найти нужно нам место «У Андрея», который потом нас отправил в Санью.

