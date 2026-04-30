Джунгли Янода — это прекрасная возможность прикоснуться к нетронутой девственной природе и увидеть, насколько она необычна и удивительна.
Вас ждут захватывающие виды со смотровых площадок на тропические деревья и живописную панораму, а также развлечения на любой вкус.
Описание экскурсииПутешествие к настоящим джунглям Огромные джунгли простираются до самого горизонта. Оплетенные лианами древние реликтовые деревья тихо шумят листьями, многочисленные водопады сверкают миллионами алмазных капель, а чистые ручейки мелодично плещутся среди ярко-зеленого мха. Природное великолепие в сочетании с трелью экзотических птиц производит действительно колоссальное впечатление. Площадь этого удаленного уголка природы составляет целых 45 000 кв. километров. Главная достопримечательность парка — его флора. Деревья растут в четыре яруса. Для туристов оборудованы дорожки, подъемы и спуски. Через долину снов перекинут подвесной мост, а над ущельем — стеклянный мост. Вы также увидите сад орхидей и мини-зоопарк. Популярным местом в джунглях Янода также стал пруд с черными лебедями и красочными карпами, которых можно покормить. На территории парка доступен зиплайн и качели над пропастью. Это не индивидуальная поездка, возможно поездка на автобусе. В группе как правило до 5-6 человек, за редким исключением больше. На сайте указано для того, что б не заканчивались места, если туристы еще думают. Какое количество будет людей мы не знаем до момента выезда. Группа сборная. Экскурсия групповая. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ландшафтный парк
- Стеклянный мост
- Мини-зоопарк
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Сопровождение гида
- Обед (шведский стол)
- Электрокар по парку
- Фуникулер
- Стеклянный мост
- Подвесной мост и водопады
- Сад орхидей и мини-зоопарк
Что не входит в цену
- Качели - 90 юаней
- Зиплайн - 129 юаней
- Качели над пропастью - 398 юаней
- Кормление животных
- Личные расходы (сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья
Завершение: Китай, провинция Хайнань, город Санья, магазин «Чай у Андрея»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждые два дня.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит при наборе группы от 4 человек
- Дети ростом до 120 см - бесплатно (перемещаются на коленях у взрослых)
- В основные функции гида входит навигация по парку Янода
- Возьмите с собой фото загранпаспорта, солнцезащитные средства и деньги на дополнительные развлечения в парке
- Приезд обратно - ориентировочно в 17:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзыве
В
Хорошая организация, все посмотрели и уложились по времени. Отдельное спасибо гиду: хороший русский язык, быстрое решение просьб туристов, знание парка, доброжелательность. Отлично провели время. Советую. Цена-качество оптимальные.
Д
Очень понравилось. Народу было не много. Гид Володя все рассказал. Русский язык у него нормально. Все было понятно. Локации очень интересные и красивые. Обед шикарный, как в пятёрке отеле. Шведский стол. Огромное разнообразие. Спасибо!
О
Сама экскурсия насыщенная и интересная. Но гид Владимир оказался никакой. Совершенно ничего не рассказывал, никакой информации. Возможно плохой русский ему мешал, но нам от этого не лучше. С таким же
