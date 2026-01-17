Мои заказы

Парк Янода – экскурсии в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Янода» в Санье на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
от $152 за человека
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
На машине
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
23 янв в 08:30
26 янв в 08:30
$120 за человека
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 января 2026
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Недавно мы посетили парк Янода с нашим гидом Борисом, и это был просто незабываемый опыт! С первой минуты нашего знакомства
    читать дальше

    стало очевидно, что Борис - настоящий профессионал. Он проявил невероятную внимательность к нашей группе и смог создать атмосферу доверия и комфорта. Его знание парка и его обитателей поразило нас. Каждая остановка была насыщена интересной информацией и захватывающими историями. Борис не только отвечал на наши вопросы, но и сам активно предлагал темы для обсуждения. Его увлечённость своим делом передавалась всем нам, и это сделало прогулку по парку ещё более увлекательной. Мы чувствовали, что он действительно заинтересован в нашем комфорте и удовольствии. После экскурсии остались только положительные эмоции. Борис стал не просто гидом, а настоящим собеседником и другом, который помог нам увидеть мир Янода с совершенно новой стороны. Мы обязательно вернёмся за новыми впечатлениями и будем рекомендовать Бориса всем нашим знакомым! Большое спасибо за шикарный день! 🌟

  • А
    Алла
    11 января 2026
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Огромное спасибо Борису за чудесные фото и видео! А также за лучшую рисовую лапшу в Санье!!!
  • Л
    Лариса
    5 января 2026
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Большое спасибо за прекрасное путешествие!
  • В
    Владимир
    5 декабря 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Из отеля нас забрал гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге
    читать дальше

    до парка рассказывал о Китае, об острове Хайнань. По канатной дороге поднялись к стеклянному мосту. Мост - полный восторг! Затем был мини зоопарк, парк орхидей, горное озеро и подвесной мост. Воздух в парке очень свежий, легко дышалось. Прогулка получилась отличная!

  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Мне очень понравилось. Гид очень всё хорошо рассказывает и много красивых локаций показал.
  • L
    LYUBOV
    16 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном.
    В дороге она рассказывала про остров, историю и
    читать дальше

    обычаи, показывала по дороге плантации с чаем и манго. Было очень интересно.
    В джунглях мы ходили по стекляному мосту, летали над ждунглями, гуляли, кормили рыбок. Везде наш гид Катя подсказывала, покупала корм, фотографировала нас с сыном, организовала обед, угощала фруктами и молочнвм коктейлем. Было очень душевно и интересно.
    Дополнительно Катя откликнулась на мою просьбу отвезти в центр китайской медицины, хотя это было за рамками экскурсии.

    Всем рекомендуем, незабываемые впечатления и высокий уровень организации.

  • Е
    Есения
    16 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Экскурсия прошла прекрасно, в особенности благодаря гиду Борису (Цянь), русскоговорящему китайцу. Успели обойти все локации без очередей (выезд был в
    читать дальше

    08:30 из ялонга), вся экскурсия была на комфортабельном автомобиле. Гид отвечал на все интересующие вопросы, сделал нам совместные фотографии, в общем все в лучшем виде. Всем рекомендую!!!

  • М
    Майя
    8 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Экскурсия не состоялась!
  • А
    Алексей
    6 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать
    читать дальше

    очень много интересного. Успели до массового приезда групповых туров, везде были практически одни. На обратном пути заехали на змеиную ферму и поучаствовали в чайной церемонии. Всем советую

