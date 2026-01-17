читать дальше

стало очевидно, что Борис - настоящий профессионал. Он проявил невероятную внимательность к нашей группе и смог создать атмосферу доверия и комфорта. Его знание парка и его обитателей поразило нас. Каждая остановка была насыщена интересной информацией и захватывающими историями. Борис не только отвечал на наши вопросы, но и сам активно предлагал темы для обсуждения. Его увлечённость своим делом передавалась всем нам, и это сделало прогулку по парку ещё более увлекательной. Мы чувствовали, что он действительно заинтересован в нашем комфорте и удовольствии. После экскурсии остались только положительные эмоции. Борис стал не просто гидом, а настоящим собеседником и другом, который помог нам увидеть мир Янода с совершенно новой стороны. Мы обязательно вернёмся за новыми впечатлениями и будем рекомендовать Бориса всем нашим знакомым! Большое спасибо за шикарный день! 🌟