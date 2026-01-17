Водная прогулка
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
от $152 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборТропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
23 янв в 08:30
26 янв в 08:30
$120 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 января 2026Недавно мы посетили парк Янода с нашим гидом Борисом, и это был просто незабываемый опыт! С первой минуты нашего знакомства
- ААлла11 января 2026Огромное спасибо Борису за чудесные фото и видео! А также за лучшую рисовую лапшу в Санье!!!
- ЛЛариса5 января 2026Большое спасибо за прекрасное путешествие!
- ВВладимир5 декабря 2025Из отеля нас забрал гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге
- ААлександр3 декабря 2025Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
- ЕЕлена19 ноября 2025Мне очень понравилось. Гид очень всё хорошо рассказывает и много красивых локаций показал.
- LLYUBOV16 ноября 2025Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном.
В дороге она рассказывала про остров, историю и
- ЕЕсения16 ноября 2025Экскурсия прошла прекрасно, в особенности благодаря гиду Борису (Цянь), русскоговорящему китайцу. Успели обойти все локации без очередей (выезд был в
- ММайя8 ноября 2025Экскурсия не состоялась!
- ААлексей6 ноября 2025Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать
