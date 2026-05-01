Перенесёмся в мир тропиков, чтобы насладиться природой и познакомиться с экосистемой региона.
Вы увидите редкие растения, прогуляетесь среди пальм и лиан, полюбуетесь панорамой бухты Ялонг Бэй и отдохнёте в уединённых уголках. А желающие пройдут по стеклянному мосту над густым лесом.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Стеклянный мост над тропическим лесом. Пройдём по прозрачной конструкции над зелёными кронами тропического леса (по желанию).
- Экотропы. Прогуляемся в атмосфере настоящих джунглей. Послушаем звуки природы и увидим редкие растения.
- Смотровые площадки с видом на бухту Ялонг Бэй. С высоты нам откроются панорамы бирюзовой воды, белоснежных пляжей и изумрудных холмов.
- Панорамные фотозоны. Остановимся в оборудованных местах, чтобы сделать красивые кадры.
- Уединённые уголки природы. По пути встретятся небольшие лесные участки, где можно насладиться тишиной, прохладой и спокойствием.
Вы узнаете:
- чем экосистема Хайнаня отличается от других, какие растения здесь растут и как они приспособились к климату.
- о лекарственных свойствах некоторых растений.
- почему бухта Ялонг Бэй считается одной из самых красивых в регионе и как сформировался её ландшафт.
- как был создан парк, как его развивали и почему он стал популярным.
- о конструкции моста и технологиях, которые позволяют находиться над пропастью без риска.
- как остров Хайнань стал одим из главных курортов Китая.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от размера группы.
- Трансфер и билет в парк включены.
- Дополнительные расходы (по желанию): вход на стеклянный мост, развлечения в парке, питание.
- Экскурсия не подойдёт людям с сильной боязнью высоты, с маленькими детьми можно, но без коляски.
- Возможны участки со ступенями и подъёмами — требуется базовая физическая подготовка.
- Важно знать: группу от 20 чел. сопровождает русскоязычный гид, группу до 20 чел.
англоговорящий.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
$95 за человека