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Воздушная тропа Хайнаня: стеклянный мост и каньон

Выйти за пределы привычного и поймать ощущение полёта над тропическим лесом (из Саньи)
Эта экскурсия сочетает лёгкий экстрим и красоту тропической природы Хайнаня.

Вы пройдёте по знаменитому стеклянному мосту над ущельем, побываете в тропическом лесу и увидите бухту Ялунвань с высоты. Узнаете о редких растениях и экосистеме джунглей и местных традициях. Наша программа подарит редкое сочетание экстрима и комфортного отдыха.
Воздушная тропа Хайнаня: стеклянный мост и каньон
Воздушная тропа Хайнаня: стеклянный мост и каньон
Воздушная тропа Хайнаня: стеклянный мост и каньон

Описание экскурсии

Тропический парк Ялонг Бэй — вы познакомитесь с природой Хайнаня среди экзотических деревьев, лиан и густой растительности.

Стеклянный мост над каньоном — главная точка маршрута и фантастические ощущения над глубоким ущельем.

Смотровые площадки — вы полюбуетесь панорамами бухты Ялунвань, гор и Южно-Китайского моря.

Тропические тропы — пройдёте по оборудованным дорожкам через лес и насладитесь атмосферой джунглей.

Свободное время — отдохнёте, сделаете невероятные фотографии и при желании перекусите на территории парка.

Вы узнаете:

  • как создавался парк Ялонг Бэй
  • чем уникальна экосистема тропических лесов Хайнаня
  • как формировались местные каньоны и прибрежные ландшафты
  • какую роль туризм играет в развитии острова

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля
10:00 — стеклянный мост над ущельем
12:00 — смотровые площадки
13:00 — прогулка по тропическому лесу
14:00 — панорамы бухты Ялунвань
15:00–15:30 — обратный трансфер

Поскольку экскурсия индивидуальная, порядок посещения локаций и продолжительность остановок могут меняться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобили или минивэне с кондиционером
  • Количество участников может быть увеличено, доплата за каждого следующего человека $50
  • Билеты в парк включены, питание — по желанию за доплату
  • Программа предполагает умеренную физическую нагрузку. Не рекомендуется при серьёзных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и подойдёт людям с сильным страхом высоты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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