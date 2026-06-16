Выйти за пределы привычного и поймать ощущение полёта над тропическим лесом (из Саньи)
Эта экскурсия сочетает лёгкий экстрим и красоту тропической природы Хайнаня.
Вы пройдёте по знаменитому стеклянному мосту над ущельем, побываете в тропическом лесу и увидите бухту Ялунвань с высоты. Узнаете о редких растениях и экосистеме джунглей и местных традициях. Наша программа подарит редкое сочетание экстрима и комфортного отдыха.
Описание экскурсии
Тропический парк Ялонг Бэй — вы познакомитесь с природой Хайнаня среди экзотических деревьев, лиан и густой растительности.
Стеклянный мост над каньоном — главная точка маршрута и фантастические ощущения над глубоким ущельем.
Смотровые площадки — вы полюбуетесь панорамами бухты Ялунвань, гор и Южно-Китайского моря.
Тропические тропы — пройдёте по оборудованным дорожкам через лес и насладитесь атмосферой джунглей.
Свободное время — отдохнёте, сделаете невероятные фотографии и при желании перекусите на территории парка.
Вы узнаете:
как создавался парк Ялонг Бэй
чем уникальна экосистема тропических лесов Хайнаня
как формировались местные каньоны и прибрежные ландшафты
какую роль туризм играет в развитии острова
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля 10:00 — стеклянный мост над ущельем 12:00 — смотровые площадки 13:00 — прогулка по тропическому лесу 14:00 — панорамы бухты Ялунвань 15:00–15:30 — обратный трансфер
Поскольку экскурсия индивидуальная, порядок посещения локаций и продолжительность остановок могут меняться.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобили или минивэне с кондиционером
Количество участников может быть увеличено, доплата за каждого следующего человека $50
Билеты в парк включены, питание — по желанию за доплату
Программа предполагает умеренную физическую нагрузку. Не рекомендуется при серьёзных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и подойдёт людям с сильным страхом высоты
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии на «Воздушная тропа Хайнаня: стеклянный мост и каньон»