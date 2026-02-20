Приглашаем вас на сеанс традиционного китайского массажа, который веками оттачивался мастерами Поднебесной.
Это не просто косметическая процедура, а глубокая работа с телом для восстановления жизненной энергии.
Мастера SPA-центра помогут вам забыть о накопившейся усталости, расслабить мышцы после перелётов и настроиться на гармоничный отдых в Санье.
Это не просто косметическая процедура, а глубокая работа с телом для восстановления жизненной энергии.
Мастера SPA-центра помогут вам забыть о накопившейся усталости, расслабить мышцы после перелётов и настроиться на гармоничный отдых в Санье.
Описание экскурсии
Древние техники для вашего здоровья
Массаж в центре «Тибет» основан на классических ручных техниках, которые воздействуют на тело комплексно. Мастер использует точечные нажатия, плавные поглаживания, глубокое разминание и мягкие растяжки. Процедура снимает мышечные зажимы, улучшает кровообращение и запускает процессы восстановления организма.
Гармония тела и разума
Китайская традиция рассматривает человека как единое целое, поэтому массаж направлен не только на физику, но и на эмоциональный фон. Вы почувствуете, как уходит тревога и восстанавливается внутреннее равновесие.
О центре «Тибет»
Процедуры проходят в двух главных туристических локациях. Вы можете выбрать удобный для вас адрес:
- бухта Ялунвань (Ялунбэй)
- бухта Саньявань (Саньябэй)
Организационные детали
- Бесплатный трансфер от отеля до спа-центра, если вы живёте в бухтах Ялунбэй или Саньябэй. Стоимость трансфера из других зон уточняйте в сообщениях
- Eсли у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, рекомендуем предварительно проконсультироваться с лечащим врачом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3244 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
За такие деньги это просто подарок! после бронирования времени со мной связались и сообщили во сколько заберёт автомобиль и какой номер. И действительно заьрали из отеля и обратно привезли на
Вам был полезен этот отзыв?
н
все соответствует, забрали из отеля на хорошей машине. сделали отличный массаж.
удобно если не хотите искать что то самостоятельно
удобно если не хотите искать что то самостоятельно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсовод - милая девушка Катя. Подача транспорта - вовремя, безопасное вождение, везде старалась помочь (советовала чаи, в выборе сувениров, вплоть до своей скидочной карты), помогала фотографировать.
Хотелось бы больше информации. Экскурсия закончилась немного раньше, возможно, если бы я хотела сделать больше фотографий, времени на это ушло больше бы. В целом - спасибо!
Хотелось бы больше информации. Экскурсия закончилась немного раньше, возможно, если бы я хотела сделать больше фотографий, времени на это ушло больше бы. В целом - спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Не понравилось. Только пришли начали продавать свои другие услуги. Место не камфорное какое то не понятное. Расслабиться не получилось, так как они весь массаж болтали по китайски пока делали массаж. Врач не передал информацию массажисткам о паховой грыжи, естественно они нажали. А в конце такое ощущение что хотели чтобы мы быстрее ушли, видно не понравилось что доп услуги не купили!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии на «Китайский массаж: искусство расслабления в бухтах Ялунбэй и Саньябэй»
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
от $187 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
18 июл в 09:00
19 июл в 09:00
$110 за человека
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах
Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
18 июл в 13:30
19 июл в 10:00
от $170 за человека
Групповая
до 15 чел.
Центр буддизма Наньшань - из Саньи
Провести день в умиротворении и созерцании
Начало: У вашего отеля. Возможно назначение места сбора. Н...
19 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$47 за человека
от $25 за человека