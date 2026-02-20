Приглашаем вас на сеанс традиционного китайского массажа, который веками оттачивался мастерами Поднебесной. Это не просто косметическая процедура, а глубокая работа с телом для восстановления жизненной энергии. Мастера SPA-центра помогут вам забыть о накопившейся усталости, расслабить мышцы после перелётов и настроиться на гармоничный отдых в Санье.

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Описание экскурсии

Древние техники для вашего здоровья

Массаж в центре «Тибет» основан на классических ручных техниках, которые воздействуют на тело комплексно. Мастер использует точечные нажатия, плавные поглаживания, глубокое разминание и мягкие растяжки. Процедура снимает мышечные зажимы, улучшает кровообращение и запускает процессы восстановления организма.

Гармония тела и разума

Китайская традиция рассматривает человека как единое целое, поэтому массаж направлен не только на физику, но и на эмоциональный фон. Вы почувствуете, как уходит тревога и восстанавливается внутреннее равновесие.

О центре «Тибет»

Процедуры проходят в двух главных туристических локациях. Вы можете выбрать удобный для вас адрес:

бухта Ялунвань (Ялунбэй)

бухта Саньявань (Саньябэй)

Организационные детали