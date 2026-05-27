Вы отправитесь в крупнейший буддийский комплекс Хайнаня, где величественные храмы, пагоды и сады создают особую атмосферу спокойствия.
Познакомитесь с буддийской культурой, узнаете о богине Гуаньинь, философии фэншуй, даосизме и конфуцианстве.
Эта поездка поможет ненадолго замедлиться, отвлечься от суеты и увидеть другую сторону Хайнаня — тихую и гармоничную.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — сбор группы и дорога до комплекса
9:30–10:30 — статуя богини милосердия Гуаньинь
Вы увидите знаменитую 108-метровую статую, которая возвышается над морем. Узнаете, почему Гуаньинь считается символом сострадания и защиты.
11:00–12:00 — главный храм Наньшань и зал Золотой Гуаньинь
Посетите главный храм монастыря и зал со статуей богини, покрытой сусальным золотом. Поговорим о буддийской культуре и символике храмовой архитектуры.
12:30–13:00 — обед в буддийских традициях (по желанию)
Попробуете блюда буддийской кухни и немного отдохнёте.
13:30–14:00 — сады медитации и пагоды
Прогуляетесь по тихим садам, увидите пагоды и уютные уголки комплекса. Это идеальное место для медитации и самопознания.
14:00–15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, входные билеты и поездка на электрокаре по территории комплекса
- Дополнительно по желанию оплачивается обед
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Забронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|выезд из бухты Дадунхай
|$47
|выезд из бухты Ялонгбэй, Саньябэй
|$56
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
