Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
от $60 за человека
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
13 дек в 14:30
от $145 за человека
Лучший выборТропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
14 дек в 09:30
16 дек в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $120 за человека
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 08:00
от $160 за человека
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$245 за человека
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
13 дек в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 декабря 2025Андрей - молодец! Веселый, подстраивается под туристов, помогает решать вопросы, ничего не навязывает. Комфортный чистый автомобиль. Если еще раз будем в Санье - обязательно обратимся! Однозначно рекомендую Андрея.
- ВВладимир5 декабря 2025Из отеля нас забрал гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге
- ТТатьяна4 декабря 2025Все прошло отлично, машина хорошая, водитель был русскоговорящий китаец, даже немного рассказал нам про город) цена высокая, но зато удобно и комфортно (особенно если нет китайского приложения для вызова такси)
- ААлександр3 декабря 2025Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
- РРоман2 декабря 2025Это наша первая экскурсия в Санье и в Китае. Очень интересно было уже в поездке от отеля. По парку походили
- ААлександр20 ноября 2025Все отлично
- NNadezhda19 ноября 2025Андрей прекрасный гид, рассказал много исторических фактов о Хайнане и Санье! Провез по всем знакомым местам! Было интересно! Андрей очень отзывчивый, помог с личными вопросами!!! Прекрасный и комфортный автомобиль, приятно удивил китайский автопром!!! Благодарю за экскурсию!!! Буду рекомендовать!!!
- ЕЕлена19 ноября 2025Мне очень понравилось. Гид очень всё хорошо рассказывает и много красивых локаций показал.
- LLYUBOV16 ноября 2025Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном.
В дороге она рассказывала про остров, историю и
- ЕЕсения16 ноября 2025Экскурсия прошла прекрасно, в особенности благодаря гиду Борису (Цянь), русскоговорящему китайцу. Успели обойти все локации без очередей (выезд был в
- ММихаил11 ноября 2025Все отлично. Даже после экскурсии обращались к Андрею по другим вопросам. Помогал
- ММайя8 ноября 2025Экскурсия не состоялась!
- ЕЕлена7 ноября 2025Рыбалка в целом понравилась) это лучше чем рыбачить на озере, а все операторы предлагали именно на озере. Накануне прислали подробную
- ААлексей6 ноября 2025Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать
- РРаушан4 ноября 2025Спасибо большое Андрею, он старался сделать все как можно лучше, подстраивался под наши пожелания и возможности, тк мы были с
- AAnatoly3 ноября 2025Экскурсия прошла на отлично! Андрей предоставил современный люксовый автомобиль. Гид свободно владеет русским языком. Так как он местный житель, то
- ААлексей29 октября 2025Спасибо Андрею! Все доступно и понятно. Можно вносить любые изменения в маршрут и произвольно регулировать время в разных локациях без изменения цены. Помог в организации других поездок, билетов!
- ЮЮлия29 октября 2025Всё отлично. Спасибо!
- AArtur28 октября 2025Абсолютно все прошло хорошо
- ИИнна28 октября 2025Все отлично! Буду рекомендовать всем!
