Приглашаем вас в одно из самых священных и красивых мест острова Хайнань — буддийский центр Наньшань, где гармония природы, искусства и духовности создаёт уникальную атмосферу.
Вы увидите знаменитую статую Гуаньинь, прогуляетесь среди храмов и садов и погрузитесь в мир древней мудрости.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- 108-метровую статую богини милосердия Гуаньинь — символ сострадания, защиты и духовного покровительства.
- храм Наньшань — главный молитвенный храм комплекса с богато украшенными интерьерами, реликвиями и священными артефактами.
- Сад совершенства — ландшафтный парк с пагодами, мостиками и фонтанами.
- парк скульптур — коллекцию буддийских статуй из разных регионов Азии, каждая — со своей историей и значением.
- культурные павильоны — выставочные залы с предметами буддийского искусства, древними манускриптами и материалами об истории центра и философии буддизма.
- магазин религиозных сувениров — амулеты, чётки, благовония и книги по философии и искусству буддизма.
- прибрежная зона — террасы с видами на Южно-Китайское море.
Гид расскажет:
- о центре и значении каждого сооружения.
- ключевых концепциях буддийской философии.
- истории буддизма — от зарождения в Индии до распространения по всей Азии.
- особенностях восточного буддизма в Китае.
- символизме в буддизме — понимании значения цветов, чисел, жестов и предметов.
- особенностях проектирования буддийских храмов.
- мастерстве резьбы по камню и дереву, художественных техниках создания буддийских произведений искусства.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном авто, входной билет в центр буддизма и аренда микроавтобуса на его территории.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 164 туристов
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем, пожалуй, лучшие маршруты,
