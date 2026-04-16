Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня

Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Приглашаем вас в одно из самых священных и красивых мест острова Хайнань — буддийский центр Наньшань, где гармония природы, искусства и духовности создаёт уникальную атмосферу.

Вы увидите знаменитую статую Гуаньинь, прогуляетесь среди храмов и садов и погрузитесь в мир древней мудрости.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • 108-метровую статую богини милосердия Гуаньинь — символ сострадания, защиты и духовного покровительства.
  • храм Наньшань — главный молитвенный храм комплекса с богато украшенными интерьерами, реликвиями и священными артефактами.
  • Сад совершенства — ландшафтный парк с пагодами, мостиками и фонтанами.
  • парк скульптур — коллекцию буддийских статуй из разных регионов Азии, каждая — со своей историей и значением.
  • культурные павильоны — выставочные залы с предметами буддийского искусства, древними манускриптами и материалами об истории центра и философии буддизма.
  • магазин религиозных сувениров — амулеты, чётки, благовония и книги по философии и искусству буддизма.
  • прибрежная зона — террасы с видами на Южно-Китайское море.

Гид расскажет:

  • о центре и значении каждого сооружения.
  • ключевых концепциях буддийской философии.
  • истории буддизма — от зарождения в Индии до распространения по всей Азии.
  • особенностях восточного буддизма в Китае.
  • символизме в буддизме — понимании значения цветов, чисел, жестов и предметов.
  • особенностях проектирования буддийских храмов.
  • мастерстве резьбы по камню и дереву, художественных техниках создания буддийских произведений искусства.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном авто, входной билет в центр буддизма и аренда микроавтобуса на его территории.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 164 туристов
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем, пожалуй, лучшие маршруты,
подскажем идеальное время посещения достопримечательностей, отведём на местные кафе, рынки и в аутентичные рестораны с блюдами хайнаньской кухни. Особое внимание уделяем индивидуальным запросам: организуем как познавательные экскурсии по историческим и культурным объектам, так и активный отдых — прогулки по джунглям, поездки на смотровые площадки с потрясающими видами. Наши принципы: ответственность, пунктуальность, доброжелательность и умение находить подход к людям разного возраста и интересов. Мы не просто рассказываем факты — делимся атмосферой Хайнаня, раскрываем его дух, традиции и красоту, превращаем каждую экскурсию в запоминающееся путешествие.

