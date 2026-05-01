Ли-тао — древнее гончарное ремесло народа ли, коренных жителей острова Хайнань. На мастер-классе вы изучите технику лепки из глины жгутами под руководством мастера, сформируете сосуд, доработаете его с помощью аутентичных инструментов, а затем украсите характерными орнаментами. В результате вы получите собственное изделие и прикоснётесь к живой традиции ли.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

от $300 за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Работа с глиной. Инструктор покажет, как скатывать её в ровные жгуты и с помощью спиральной техники формировать сосуд снизу вверх. Вы почувствуете, насколько важен баланс влажности: пересохшая глина трескается, слишком мягкая — теряет форму.

Форма и инструменты. Готовую основу вы будете сглаживать и уточнять с помощью традиционных инструментов — деревянных лопаток, бамбуковых палочек и раковин. Именно они придают изделию завершённый облик.

Орнаменты. Финальный этап — нанесение узоров. Часто орнаменты ли символизируют горы, волны, зёрна риса и благословение предков.

Место. Мастер-класс проходит в уютном культурном пространстве в духе народности ли, где можно легко сосредоточиться и сделать красивые фото.

Организационные детали