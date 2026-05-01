Ли-тао — древнее гончарное ремесло народа ли, коренных жителей острова Хайнань.
На мастер-классе вы изучите технику лепки из глины жгутами под руководством мастера, сформируете сосуд, доработаете его с помощью аутентичных инструментов, а затем украсите характерными орнаментами. В результате вы получите собственное изделие и прикоснётесь к живой традиции ли.
Описание мастер-класса
Работа с глиной. Инструктор покажет, как скатывать её в ровные жгуты и с помощью спиральной техники формировать сосуд снизу вверх. Вы почувствуете, насколько важен баланс влажности: пересохшая глина трескается, слишком мягкая — теряет форму.
Форма и инструменты. Готовую основу вы будете сглаживать и уточнять с помощью традиционных инструментов — деревянных лопаток, бамбуковых палочек и раковин. Именно они придают изделию завершённый облик.
Орнаменты. Финальный этап — нанесение узоров. Часто орнаменты ли символизируют горы, волны, зёрна риса и благословение предков.
Место. Мастер-класс проходит в уютном культурном пространстве в духе народности ли, где можно легко сосредоточиться и сделать красивые фото.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в культурном пространстве парка «Тянья Хайцзяо», трансфер из Саньи и обратно не включён в стоимость (возможно огранизовать за доплату)
- При желании вы можете заказать обжиг и пересылку готового изделия за дополнительную плату
- Вы сможете выбрать язык, на котором пройдёт мастер-класс
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вход в туристическую зону «Тянья Хайцзяо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Провёл экскурсии для 471 туриста
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
от $300 за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше