Санья — главный туристический центр острова Хайнань. Вы удивитесь, насколько это современный, стремительно развивающийся город-курорт. Мы покажем вам искусственный остров Феникс, тропический парк и небоскрёбы.
Заедем на акулью фабрику и фруктовый рынок, а также расскажем о местных нравах, обычаях и секретах долголетия.
Заедем на акулью фабрику и фруктовый рынок, а также расскажем о местных нравах, обычаях и секретах долголетия.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Феникс
- Парк «Олень повернул голову»
- Фруктовый рынок
- Акулья фабрика
- Фабрика жемчуга (по желанию)
- Центр Традиционной Китайской медицины (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетОстров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.
Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.
Фруктовый рынок. Здесь можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.
Акулья фабрика. Вы узнаете о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.
Также посетим медицинский центр,где проводится диагностика у Китайских профессоров, которые передают свои знания из поколения в поколение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Обед (по желанию)
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами после бронирования экскурсии
- Контактные данные:
- Whatsapp- +8618686863833
- E-mail: sanyamedicine@mail.ru
- Wechat: A187451
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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