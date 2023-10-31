Знакомьтесь, Санья

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Ответы на вопросы
Санья — главный туристический центр острова Хайнань. Вы удивитесь, насколько это современный, стремительно развивающийся город-курорт. Мы покажем вам искусственный остров Феникс, тропический парк и небоскрёбы.

Заедем на акулью фабрику и фруктовый рынок, а также расскажем о местных нравах, обычаях и секретах долголетия.
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья
Знакомьтесь, Санья
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Феникс
  • Парк «Олень повернул голову»
  • Фруктовый рынок
  • Акулья фабрика
  • Фабрика жемчуга (по желанию)
  • Центр Традиционной Китайской медицины (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетОстров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.
Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.
Фруктовый рынок. Здесь можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.
Акулья фабрика. Вы узнаете о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.
Также посетим медицинский центр,где проводится диагностика у Китайских профессоров, которые передают свои знания из поколения в поколение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами после бронирования экскурсии
  • Контактные данные:
  • Whatsapp- +8618686863833
  • E-mail: sanyamedicine@mail.ru
  • Wechat: A187451
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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