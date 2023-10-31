Что вас ждетОстров Феникс. Вы проедете по грандиозному рукотворному острову, который часто сравнивают с Пальмовыми островами в Дубае. Мы раскроем, сколько стоил стране этот амбициозный проект и как к нему отнеслись местные жители.

Парк «Олень повернул голову». Вы услышите красивую местную легенду, с которой связано название парка. Погуляете по живописным тропинкам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на небоскрёбы и бухту Дадунхай.

Фруктовый рынок. Здесь можно оценить масштаб фруктового разнообразия острова Хайнань.

Акулья фабрика. Вы узнаете о процессе добычи акульего жира на острове и его воздействии на организм человека.

Также посетим медицинский центр,где проводится диагностика у Китайских профессоров, которые передают свои знания из поколения в поколение.