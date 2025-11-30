Мои заказы

Остров обезьян: не просто парк, а живой театр

Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи
Добро пожаловать в живую тропическую экосистему, где обезьяны ведут себя как в дикой природе! Вы сможете выбрать способ подъёма на остров — фуникулёр или лодочную переправу.

На территории вас ждут интерактивные локации: зоны кормления, фотозоны, кинотеатр под открытым небом.

А гид расскажет о социальной жизни обезьян, их интеллекте, адаптации к тропическому климату и программах охраны природы.
Описание экскурсии

Зоны кормления — вы сможете безопасно покормить обезьян специальным кормом, наблюдая за их поведением и взаимодействием в семьях.

Фотозоны — специально оборудованные площадки для памятных снимков с животными на фоне лесного пейзажа.

Кинотеатр под открытым небом — просмотр фильма о жизни и повадках обезьян.

На каждой локации вас встретят опытные местные гиды, которые помогут разобраться во всех тонкостях поведения животных и обеспечат вашу безопасность.

Вы узнаете:

  • как устроены семьи, иерархия в стае и взаимоотношения между особями
  • как обезьяны приспособились к жизни в тропическом лесу и на острове
  • какие есть программы защиты приматов

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии по острову — 2,5 часа, время в дороге — около часа в одну сторону
  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, входной билет на остров обезьян, просмотр фильма, подъём на остров — на выбор: фуникулёр (с панорамными видами на море) или лодочная переправа (для любителей морских впечатлений)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Санье
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем лучшие маршруты, подскажем
читать дальше

идеальное время посещения достопримечательностей, отведём на местные кафе, рынки и в аутентичные рестораны с блюдами хайнаньской кухни. Особое внимание уделяем индивидуальным запросам: организуем как познавательные экскурсии по историческим и культурным объектам, так и активный отдых — прогулки по джунглям, поездки на смотровые площадки с потрясающими видами. Принципы нашей команды: ответственность, пунктуальность, доброжелательность и умение находить подход к людям разного возраста и интересов. Мы не просто рассказываю факты — делимся атмосферой Хайнаня, раскрываем его дух, традиции и красоту, превращаем каждую экскурсию в запоминающееся путешествие.

Входит в следующие категории Саньи

