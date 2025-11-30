Добро пожаловать в живую тропическую экосистему, где обезьяны ведут себя как в дикой природе! Вы сможете выбрать способ подъёма на остров — фуникулёр или лодочную переправу.
На территории вас ждут интерактивные локации: зоны кормления, фотозоны, кинотеатр под открытым небом.
А гид расскажет о социальной жизни обезьян, их интеллекте, адаптации к тропическому климату и программах охраны природы.
Описание экскурсии
Зоны кормления — вы сможете безопасно покормить обезьян специальным кормом, наблюдая за их поведением и взаимодействием в семьях.
Фотозоны — специально оборудованные площадки для памятных снимков с животными на фоне лесного пейзажа.
Кинотеатр под открытым небом — просмотр фильма о жизни и повадках обезьян.
На каждой локации вас встретят опытные местные гиды, которые помогут разобраться во всех тонкостях поведения животных и обеспечат вашу безопасность.
Вы узнаете:
- как устроены семьи, иерархия в стае и взаимоотношения между особями
- как обезьяны приспособились к жизни в тропическом лесу и на острове
- какие есть программы защиты приматов
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии по острову — 2,5 часа, время в дороге — около часа в одну сторону
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, входной билет на остров обезьян, просмотр фильма, подъём на остров — на выбор: фуникулёр (с панорамными видами на море) или лодочная переправа (для любителей морских впечатлений)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Санье
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем лучшие маршруты, подскажем
