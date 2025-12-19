Как насчёт того, чтобы провести день среди зелени и тропических ароматов недалеко от Саньи? Вас ждёт прогулка по фруктовому саду и неторопливое общение с природой. В завершение — обед на свежем воздухе с необычными блюдами, где знакомые вкусы раскроются по-новому благодаря тропическим фруктам.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

от $300 за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Прогулка по тропическому фруктовому саду

Гид познакомит вас с сельскохозяйственной средой Хайнаня и объяснит, как выращивают питахайю, папайю, маракуйю, бананы, манго, джекфрут и карамболу. Расскажет о сезонных циклах и особенностях местных сортов.

Сбор и дегустация

Вы сможете сами сорвать спелые фрукты прямо с деревьев — питахайю, манго, папайю и другие в зависимости от сезона — и попробовать их свежими на месте.

Барбекю с тропическим акцентом

В финале — обед с фирменными блюдами. Среди них говядина с маракуйей и мёдом, свиная грудинка с ананасом на гриле, папайя в хайнаньском стиле и запечённые бананы.

Организационные детали