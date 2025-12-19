Как насчёт того, чтобы провести день среди зелени и тропических ароматов недалеко от Саньи? Вас ждёт прогулка по фруктовому саду и неторопливое общение с природой.
В завершение — обед на свежем воздухе с необычными блюдами, где знакомые вкусы раскроются по-новому благодаря тропическим фруктам.
Описание экскурсии
Прогулка по тропическому фруктовому саду
Гид познакомит вас с сельскохозяйственной средой Хайнаня и объяснит, как выращивают питахайю, папайю, маракуйю, бананы, манго, джекфрут и карамболу. Расскажет о сезонных циклах и особенностях местных сортов.
Сбор и дегустация
Вы сможете сами сорвать спелые фрукты прямо с деревьев — питахайю, манго, папайю и другие в зависимости от сезона — и попробовать их свежими на месте.
Барбекю с тропическим акцентом
В финале — обед с фирменными блюдами. Среди них говядина с маракуйей и мёдом, свиная грудинка с ананасом на гриле, папайя в хайнаньском стиле и запечённые бананы.
Организационные детали
- В стоимость программы включены посещение сада и барбекю
- По желанию вы сможете порыбачить в пруду или покормить на ферме животных (гусей, уток и кур)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Тянья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Провёл экскурсии для 23 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
