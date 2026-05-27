Приглашаем погрузиться в атмосферу древнего Китая.
Это не просто посещение спектакля, а целый вечер, где оживают история, легенды и культура эпохи династии Сун. Вы погуляете по стилизованным улицам и посмотрите уличные представления.
Кульминацией станет шоу Romance of the Song Dynasty, которое объединяет театр, акробатику, музыку и спецэффекты.
Описание экскурсии
17:30 — трансфер из отеля. По дороге гид на английском языке расскажет о культуре Хайнаня, традициях династии Сун и особенностях вечернего шоу
18:30 — прогулка по тематическому парку. Вы окажетесь в стилизованном мире древнего Китая. Увидите декоративные каналы, мостики и площади, атмосферные театральные сцены под открытым небом и живые уличные выступления артистов
19:30 — свободное время. Можно погулять, купить сувениры, продегустировать местные закуски и посетить интерактивные зоны
20:00 — шоу Romance of the Song Dynasty. Вас ждёт театральное представление: сотни артистов на сцене, акробатика и хореография, световые и водные спецэффекты, древние легенды и романтические истории. Шоу раскрывает культуру и мифологию южного Китая
21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: билет в Sanya Romance Park, посещение шоу Romance of the Song Dynasty, трансфер
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне с кондиционером
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
$100 за человека