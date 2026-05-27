Приглашаем погрузиться в атмосферу древнего Китая. Это не просто посещение спектакля, а целый вечер, где оживают история, легенды и культура эпохи династии Сун. Вы погуляете по стилизованным улицам и посмотрите уличные представления. Кульминацией станет шоу Romance of the Song Dynasty, которое объединяет театр, акробатику, музыку и спецэффекты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

17:30 — трансфер из отеля. По дороге гид на английском языке расскажет о культуре Хайнаня, традициях династии Сун и особенностях вечернего шоу

18:30 — прогулка по тематическому парку. Вы окажетесь в стилизованном мире древнего Китая. Увидите декоративные каналы, мостики и площади, атмосферные театральные сцены под открытым небом и живые уличные выступления артистов

19:30 — свободное время. Можно погулять, купить сувениры, продегустировать местные закуски и посетить интерактивные зоны

20:00 — шоу Romance of the Song Dynasty. Вас ждёт театральное представление: сотни артистов на сцене, акробатика и хореография, световые и водные спецэффекты, древние легенды и романтические истории. Шоу раскрывает культуру и мифологию южного Китая

21:00 — возвращение в отель

